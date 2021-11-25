هل يؤثر التطعيم ضد فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟

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وفقًا لدراسة جديدة، فإن لقاحات كورونا قد تؤثر على الطمث. مراسلة دي دبليو هانغ شوين لي تتحدث مع إحدى الخبيرات المشاركات في إعداد الدراسة في جامعة واشنطن في سانت لويس.
يبدو أن اللقاحات ضد فيروس كورونا لها تأثير طفيف على الدورة الشهرية، حسب نتائج دراسة في الولايات المتحدة. لكن الباحثين يعتقدون أن التأثير مؤقت وسيختفي لاحقاً.
بات من المعروف أن فيروس كورونا يمكنه أن يصيب حتى الملقحين مرتين أو أكثر. في هذا الموضوع نستعرض أهم العوامل التي تزيد من هذا الاحتمال، كما سنعرض آخر الدراسات العلمية بشأن أهمية فصائل الدم المتلقية والمانعة للفيروس.
أشارت بيانات جديدة إلى أن حصول تغييرات على طبيعة الدورة الشهرية لدى النساء ممن حصلن على لقاح فيروس كورونا، ولكن هذا لا يعدو كونه أكثر من عارض جانبي.
أكدت دراسة لمعهد "روبرت كوخ" الألماني تدني نسبي للتلقيح ضد فيروس كورونا لدى فئة المواطنين المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا بالمقارنة مع غيرهم من الفئات، غير أن الأسباب الحقيقة لا تكمن في "الأصول" ولكن في عوامل أخرى.
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