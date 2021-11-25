هل يؤثر التطعيم ضد فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟

ألمانيا ـ هل تلعب الأصول المهاجرة دوراً في رفض التطعيم؟

أكدت دراسة لمعهد "روبرت كوخ" الألماني تدني نسبي للتلقيح ضد فيروس كورونا لدى فئة المواطنين المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا بالمقارنة مع غيرهم من الفئات، غير أن الأسباب الحقيقة لا تكمن في "الأصول" ولكن في عوامل أخرى.