 هل يؤثر التطعيم ضد فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟ | DW الأخبار | DW | 01.09.2022

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هل يؤثر التطعيم ضد فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟

وفقًا لدراسة جديدة، فإن لقاحات كورونا قد تؤثر على الطمث. مراسلة دي دبليو هانغ شوين لي تتحدث مع إحدى الخبيرات المشاركات في إعداد الدراسة في جامعة واشنطن في سانت لويس.

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