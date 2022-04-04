 هل هناك صلة بين ″مواطني الرايخ″ وحزب ″البديل من أجل ألمانيا″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.12.2022

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سياسة واقتصاد

هل هناك صلة بين "مواطني الرايخ" وحزب "البديل من أجل ألمانيا"؟

أثارت مؤامرة يشتبه بأن حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة كانت تعد لها بهدف الإطاحة بمؤسسات الدولة، تساؤلات حيال مدى ارتباط هذه الحركة بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، فكيف تفاعل الحزب مع القضية؟

استغل اليمينيون ومواطنو الرايخ الاحتجاجات ضد إجراءات كورونا وحاولوا اقتحام البرلمان الألماني ( 29.08.2020)

استغل اليمينيون ومواطنو الرايخ الاحتجاجات ضد إجراءات كورونا وحاولوا اقتحام البرلمان الألماني (أرشيف)

"ثمة حقيقة مفادها أن حزب البديل من أجل ألمانيا أصبح منذ فترة طويلة بمثابة الذراع البرلماني للحركات المناهضة للديمقراطية"، بهذه العبارة غردت كاتيا ماست، البرلمانية والسياسية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على موقع تويتر في أعقاب القبض على العشرات من حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة بتهمة محاولة الإطاحة بمؤسسات الدولة في السابع من ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وقد أثارت المداهمات الأمنية التي قامت بها الشرطة الألمانية تساؤلات حيال مدى ارتباط حركة "مواطني الرايخ" بحزب " البديل من أجل ألمانيا " اليميني الشعبوي خاصة وأن من بين المعتقلين الـ 25 بيرجيت مالساك-فينكمان القاضية والنائبة السابقة في حزب "البديل".

يشار إلى أن مالساك-فينكمان كانت عضوة في  البرلمان الألماني  ما بين عامي 2017 و2021 وكان بمقدورها ـ بسبب طبيعة عملها ـ الوصول إلى مجمع المباني البرلمانية  في برلين فضلا عن معرفة الترتيبات الأمنية في هذه المنشآت ذات الحساسية الكبيرة.

وتعيد واقعة السابع من ديسمبر / كانون الأول إلى الأذهان ما وقع عام 2020 عندما تمكن محتجون غاضبون ضد القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا من  اقتحام درجات مبنى البرلمان خلال المظاهرة. وأفادت الأنباء في حينه أن المتظاهرين تمكنوا من اجتياز مبنى البوندستاغ بعد حصولهم على تصاريح زوار من نواب ينتمون إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا."

وكانت محكمة ألمانية قد اتهمت في يناير / كانون الثاني الماضي نائبا سابقا من حزب "البديل" اليميني الشعبوي بالدعوة إلى الإطاحة بالدولة بعد رصده بين المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان عام 2020 خلال الاحتجاجات ضد قيود كورونا.

النائبة السابقة في حزب البديل بيرجيت مالساك-فينكمان (8/12/2020)

النائبة السابقة في حزب "البديل" بيرجيت مالساك-فينكمان التي يفترض أنها كانت ستشغل وزارة العدل في "الدولة الجديدة" (ارشيف)

من جانبه، دعا كونستانتين كوهلي، نائب رئيس المجموعة البرلمانية  للحزب الديمقراطي الحر "الليبرالي" ، إلى مراجعة تصاريح الدخول إلى مبنى البرلمان الممنوحة للأعضاء السابقين في البرلمان عن حزب "البديل".

شخصية مثيرة للجدل

وفيما يتعلق بمالساك-فينكمان، فكان يُخطط لأن تصبح وزيرة للعدل في  " الدولة الجديدة "  التي كانت حركة "مواطني الرايخ" تدبر لتأسيسها بزعامة الأمير هاينريش الثالث عشر وذلك بعد الإطاحة بالدولة الألمانية.

وقد جرى إزالة اسم مالساك-فينكمان من موقع حزب "البديل" على الإنترنت عقب اعتقالها.

يشار إلى أن العملية الأمنية التي نُفذت الأسبوع الماضي تحت كود "عملية الظلال" تعد واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. ورغم ذلك، لم تثر العملية ردود فعل كبيرة من قائدي حزب "البديل" الحاليين أليس فيديل وتينو تشروبالا. 

ففي بيان مشترك مقتضب، قالا "ندين مثل هذه المساعي ونرفضها بشدة ولدينا ثقة كاملة في السلطات المعنية"، فيما لم يحمل البيان أي إشارة إلى مالساك-فينكمان التي نالت في السابق إشادة من أليس فيديل حيث اعتبرتها "سياسية عظيمة".

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سياسي بارز في "البديل" يشكك في نوايا السلطات

وجاء البيان في تناقض صارخ مع المناقشات الساخنة على منتديات الدردشة التابعة للحزب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت بمزاعم لا تستند على حقائق تزعم أن المداهمة الأمنية لم تكن سوى مجرد "حيلة علاقات عامة" دبرتها الأجهزة الأمنية.

فعلى مقطع مصور بُث على موقع الفيسبوك، اتهم السياسي التابع لحزب "البديل"، هانز توماس تيل شنايدر، السلطات بمحاولة "استحضار" جماعة إرهابية ذات صلة بحركة "مواطني الرايخ" من أجل "تشتيت انتباه المواطنين" بعيدا عن متابعة هجوم بسكين تعرضت له طالبتين في مدرسة بمدينة إيليركيرشبرغ فيما يشتبه بان الجاني كان طالب لجوء.

رئيسا حزب البديل الحاليين أليس فيديل وتينو تشروبالا (أرشيف)

رئيسا حزب "البديل" الحاليين أليس فيديل وتينو تشروبالا (أرشيف

يشار إلى أن تيلشنيدر هو عضو في برلمان ولاية ساكسونيا أنهالت ويخضع لمراقبة من قبل مكتب هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).

ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل خرج جورج بازرسكي، وهو سياسي في برلين عن حزب "البديل"،  ليغرد بأن المداهمات "جرى تنظيمها ببراعة وبطريقة سينمائية رائعة" فيما تمكنت وزارة الداخلية نانسي فيسر "من إبعاد جريمة إيليركيرشبرغ الدامية عن عناوين الأخبار الرئيسية"، على حد زعمه.

وفي سياق مماثل، غرد النائب في البرلمان الألماني عن حزب "البديل، بيتر بيسترون، قائلا: "انقلاب يقوم به 50 متقاعدا؟ لن يكون بمقدورهم حتى السيطرة على بلدية سان مارينو! لقد أصبحت جهود تلفيق تهديد يكون مصدره اليمين سخيفة بشكل متزايد".

يشار إلى أن سان مارينو هي ثالث أصغر دولة فى أوروبا بعد الفاتيكان وموناكو.

تحالفات جديدة في المشهد اليميني المتطرف في ألمانيا

الجدير بالذكر أنه ما زال هناك نقاش في ألمانيا حيال مدى واقعية التهديد الذي شكله المشتبه بهم بتدبير الانقلاب. 

وجرى تقدير عدد أفراد حركة "مواطني الرايخ"بنحو 23 ألف شخص فيما جرى تصنيف 10 بالمائة منهم على أنهم "متطرفون موجهين نحو العنف".

وما يثير القلق بشكل خاص، هو أن تحقيقات المدعي العام الاتحادي تشمل ضابطا في القوات الخاصة في الجيش الألماني والعديد من جنود الاحتياط، ونائبة سابقة في البرلمان الاتحادي عن حزب البديل اليميني الشعبوي، أيضا بين المشتبه بهم.

وبالإضافة إلى ذلك هناك شرطي سابق، كان مسؤولا عن أمن الجالية اليهودية في ولاية ساكسونيا السفلى قبل تسريحه.

يشار إلى أنه في عام 2016، قتل عنصر بالحركة ضابط شرطة خلال مداهمة نفذتها القوات الأمنية من أجل مصادرة ترسانة تضم أكثر من 30 سلاحا ناريا عمل العضو على تخزينها بشكل غير قانوني.

وخلال جائحة كورونا، حذر خبراء في نشاط الجماعات اليمينية المتطرفة  من روابط بين  "مواطني الرايخ" وحركة "التفكير الجانبي"  وحزب "البديل".

وقد أشار رئيس "مكتب حماية الدستور" في ولاية تورينغن بشرق ألمانيا، ستيفان كرامر، إلى أنه جرى رصد أعضاء من حركة "مواطني الرايخ مع أعضاء من حزب "البديل" ومتطرفين يمنيين في مظاهرات مختلفة.

وأضاف أنه من اللافت أن أعضاء في حزب "البديل" رددوا "بشكل صارخ عبارات يستخدمها أعضاء موطني الرايخ ".

هل تتجه دفة "البديل" أكثر صوب اليمين؟

وإزاء ذلك، تزايدت الدعوات إلى زيادة مراقبة حزب "البديل" من قبل "مكتب حماية الدستور" فيما قال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودر، الذي ينتمي إلى الاتحاد الاجتماعي المسيحي  البافاري، إن هناك "تشابكا وثيقا" بين حزب "البديل" ومشهد حركة "مواطني الرايخ".

بيورن هوكه، رئيس حزب البديل في ولاية تورينغن (1/9/2018)

طالب بيورن هوكه، رئيس حزب "البديل" في ولاية تورينغن، أعضاء الحزب بمغادرة منتديات الدردشة (أرشيف)

وفي ذلك، قال إن "الأمر يتطور بشكل متزايد إلى نقطة تجمع على وجه التحديد القوى اليمينية المتطرفة وكأن الأمر أصبح بمثابة نقطة جذب".

من جانبه، قال لارس كلينجبيل، زعيم  الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، إن حزب" البديل" مدرج بالكامل على  قائمة المراقبة الخاصة  بمكتب حماية الدستور وليس في البرلمانات أو المحاكم أو الخدمة المدنية".

يشار إلى أن لجنة  أوشفيتز الدولية دعت أيضا إلى زيادة مراقبة حزب "البديل" في البوندستاغ عقب المداهمات الأمنية الأخيرة.

وقال كريستوف هوبنر، نائب رئيس اللجنة، إن الأمر "يبدو غريبا ويثير السخرية إذ كيف يحاول حزب البديل من أجل ألمانيا هذه الأيام الخروج من بوتقة دعمه وتحريضه لبيئة مواطني الرايخ على مدى سنوات".

وعقب المداهمات الأمنية، طالب بيورن هوكه، رئيس حزب "البديل" في ولاية تورينغن، والذي يعد أحد أبرز رموز التيار المتطرف في الحزب، أعضاء الحزب بمغادرة منتديات الدردشة، حيث يدور النقاش حيال عدم فعالية الاحتجاج السلمي والحاجة إلى "اللجوء إلى وسائل أخرى".

وعلى وقع ذلك، يرى مراقبون أن هذا الأمر يشير إلى بواعث القلق تجاه حزب "البديل" في الوقت الحالي حقيقية.

هيلين ويتل/ م.ع

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • Lokomotive der Deutschen Reichsbahn

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ"

    فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.

  • Festnahme Heinrich XIII Prinz Reuß /Razzia Reichsbürger-Szene - Frankfurt

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة

    تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)


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