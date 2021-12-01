هل هناك شركات محايدة مناخيا؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الحياد المناخي هو موضة العصر. الأمر لا يقتصر على الأشخاص فقط، بل أن مزيدا من الشركات تسعى هي الأخرى لتحقيق هذا الهدف. لكن هل يمكن تسويق هذه الفكرة ؟ وما هو حضور ذلك على أرض الواقع؟
غداة مؤتمر في بون أعربت المستشارة ميركل عن أملها أن تمنح قمة المناخ العالمية المقبلة في غلاسكو باسكتلندا "زخما جديدا" لتدابير فعالة على صعيد الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مشددة على أن واقع التنوع البيئي "مأساوي".
ماذا تقول الأحزاب الألمانية، في برامجها وحملاتها للانتخابات التشريعية القادمة بشأن السياسة الخارجية والقضايا الدولية، ولا سيما المناخ والهجرة واللجوء والدفاع؟ فيما يلي نلقي نظرة على أهم ما جاء في برامج هذه الأحزاب.
تغير المناخ في سباق مع الزمن. مؤشر أداء التغير المناخي يظهر الدول الصناعية التي تأتي في الصدارة وتلك التي تصنف خاسرة. كما رصد التقرير دول واعدة مثل المغرب تكافح لحماية المناخ وأخرى تخلت عن التزاماتها.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول