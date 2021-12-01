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هل هناك شركات محايدة مناخيا؟

الحياد المناخي هو موضة العصر. الأمر لا يقتصر على الأشخاص فقط، بل أن مزيدا من الشركات تسعى هي الأخرى لتحقيق هذا الهدف. لكن هل يمكن تسويق هذه الفكرة ؟ وما هو حضور ذلك على أرض الواقع؟