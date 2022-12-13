 هل نشاهد كريم بنزيمة في نهائي مونديال قطر، كلاعب وليس كمتفرج؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

هل نشاهد كريم بنزيمة في نهائي مونديال قطر، كلاعب وليس كمتفرج؟

في ظل غياب كريم بنزيمة، نجحت فرنسا بنجميها كيليان مبابي وأوليفر جيرو في الوصول للمباراة النهائية بكأس العالم، لكن ماذا لو حضر كريم إلى الدوحة في نهائي المونديال الأحد المقبل، ليس كمتفرج وإنما كلاعب، هل يمكن تصور ذلك؟

مبابى يحتفل مع بنزيمة بعد تسجيل الهدف الأول في مرمى سويسرا بدوري الأمم الأوروبية. هل نشاهد مثل هذا الاحتفال في نهائي مونديال قطر؟

مبابى يحتفل مع بنزيمة بعد تسجيل الهدف الأول في مرمى سويسرا بدوري الأمم الأوروبية. هل نشاهد مثل هذا الاحتفال في نهائي مونديال قطر؟

مباشرة، قبيل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر تعرض أحسن لاعب في العالم، كريم بنزيمة نجم المنتخب الفرنسي، لإصابة حرمته من التواجد بين زملائه في المونديال.

مختارات

كان كريم في المعسكر التدريبي في الدوحة وأصيب قبل مواجهة أستراليا في دور المجموعات، فغادر المعسكر عائدا لتلقي العلاج وأخذ قسط من الراحة. ورغم أن غيابه كان خسارة كبيرة إلا أن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان تمكنت من الوصول إلى المباراة النهائية على حساب منتخب المغرب، فالفريق لديه كتيبة هجومية رائعة فيها مبابى وجيرو وكلاهما ينافس ميسي على لقب هداف البطولة.

وقبل مباراة فرنسا مع المغرب في نصف النهائي أرسل بنزيمة (34 عاما)، الذي عاد للتدريبات مع فريقه ريال مدريد رسالة دعم لزملائه وكتب على موقع "إنستغرام" الأحد الماضي: "هيا يا أولاد، اقتربنا من الوصول، مباراتان أخريان، أنا في ظهركم، هيا بنا".

لكن يوم الأحد المقبل ربما لن يكون "في ظهرهم" وإنما "بينهم ومعهم"، فبنزيمة يريد التواجد في الدوحة وقد حصل على الإذن بذلك من فريقه ريال مدريد، بحسب ما ذكرت مواقع عديدة نقلا عن صحيفة "إلموندو دي بورتيفو" الإسبانية وصحيفة "آ س".

فهل سيكون دوره أكثر من مجرد متابعة زملائه من المدرجات وتحفيزهم؟ بمعنى أن يعود لتشكيلة الفريق في المباراة النهائية مساء الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول؟ محتوى هذا السؤال طُرح على المدرب ديشان (54 عاما) في المؤتمر الصحفي بعد الوصول إلى المباراة النهائية فلم يُجب عليه وقال: "أفضل الانتقال إلى السؤال التالي".

وبالنسبة لصحيفة بيلد الألمانية فإن ديشان لم ينف "إمكانية الاستعانة" بكريم "فالرفض الواضح يبدو مختلفًا"، كما تقول بيلد.

بنزيمة يحتفل بتسجيل هدف في شباك المنتخب الألماني على ملعب موينيخ بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

بنزيمة يحتفل بتسجيل هدف في شباك المنتخب الألماني على ملعب ميونيخ بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ويبدو أن بنزيمة عادت له لياقته بعد تلقي العلاج فقد خاض مع الريال الاثنين الماضي مباراة تجريبية ضد فريق ليغانس من الدرجة الثانية وظهر "في حالة ممتازة"، كما كتبت صحيفة "آس" الإسبانية.

لكن هناك سؤال آخر، ألم يُستبعد بنزيمة من قائمة فرنسا بعد إصابته وبذلك لن يسمح له باللعب؟ الإجابة بلى، فالمدرب ديشان لم يدخل في القائمة اسم لاعب بديل لبنزيمة، ما يعني رسميا أنه ضمن القائمة الفرنسية في المونديال حتى النهاية. وسواء شارك، رغم أن الأمر بعيد لحد ما، أو لم يشارك، وهو الأقرب للاعتقاد، فإنه في حالة فوز فرنسا باللقب على حساب الأرجنتين بقيادة ميسي؛ فإن من حق بنزيمة أن يقول عن نفسه إنه بطل العالم.

ص.ش/ز.أ.ب

  • Fußball - WM 1990 - Deutschland - Argentinien 1:0

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات

    لا يزال أسطورة ألمانيا لوتار ماتيوس هو صاحب الرقم القياسي في خوض أكبر عدد مباريات بكأس العالم. فقد لعب 25 مباراة بالنهائيات. وفي عام 1990 فاز ماتيوس مع منتخب ألمانيا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية (الصورة) ليصبح بطل العالم. وإذا خاض ميسي المباراة النهائية لمونديال قطر، فسيكون قد خاض 26 مباراة. ويقول ماتيوس: "أحسده على ذلك". ويضيف: "ميسي هو لاعب كرة القدم الأكثر اكتمالا في عصرنا".

  • Brasilien WM 2014 Deutschland

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الحارس الأكثر مشاركة

    بسبب خروج ألمانيا من دور المجموعات في مونديال قطر توقف رصيد مانويل نوير عند خوض 19 مباراة في كأس العالم. نوير، الذي يظهر في الصورة حاملا كأس العالم 2014، سيفقد الرقم القياسي لصالح حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس، فإذا نجح الأخير في اللعب حتى نهاية المونديال فعندها سيكون رصيده 20 مباراة في كأس العالم.

  • Fußball WM 1974 | Deutsche Mannschaft mit Pokal

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    أكثر المدربين خوضا للمباريات

    25 مباراة في كأس العالم، لم يحقق أي مدرب آخر الرقم القياسي الذي سجله المدرب الألماني هيلموت شون (يمين بكنباور الذي يحمل الكأس)، فقد درب منتخب ألمانيا طيلة 14 عامًا. وكان أعظم انتصاراته هو الفوز باللقب في ألمانيا 1974. ومن بين المدربيين الحاليين، يعد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، صاحب المرتبة الخامسة، الأقرب إليه، وسيكون رصيده 19 مباراة بكأس العالم بعد انتهاء البطولة المقامة حاليا في قطر.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Spanien vs. Marokko | Schiedsrichter Ravshan Irmatov

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الحكم الأكثر مشاركة في مباريات المونديال

    حامل الرقم القياسي في كأس العالم بين الحكام ليس من أي من الدول الكبرى في كرة القدم، ولكن من أوزبكستان. أدار رافشان إرماتوف 11 مباراة في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018، بما في ذلك مباراتين بمشاركة ألمانيا: ربع نهائي 2010 ضد الأرجنتين (4-0) ومباراة المجموعة في 2014 ضد الولايات المتحدة الأمريكية (1- 0) لصالح ألمانيا في كلتيهما.

  • Fußball WM Deutschland - Saudi-Arabien

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الهداف التاريخي: ميروسلاف كلوزه

    سجل الألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدفا في نهائيات كأس العالم. وسيظل رصيده ثابتا بعد كأس العالم في قطر، ما لم يسجل ليونيل ميسي خمسة أهداف في المباراة النهائية بمونديال قطر. ومع ذلك، يمكن لميسي أن يضاهي كلوزه في القمة في تصنيف مختلف: فإذا نجح في الفوز أيضًا بـ 17 مباراة في كأس العالم فسيصبح بطلا للعالم، مثل كلوزه.

  • Sport Fussball l Edson Arantes do Nascimento - Pele l WM-FInale in Mexiko-City

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    صاحبا الرقم القياسي للفوز باللقب: البرازيل وبيليه

    لم تغير مشاركة البرازيل في مونديال قطر شيئا في أكبر عدد مرات للفوز باللقب. فراقصو السامبا ما زالوا هم الأكثر فوزا بكأس العالم. حيث فازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. ويظهر هنا بيليه على أكتاف المشجعين في كأس العالم 1970 بالمكسيك، وقد شارك بيليه في الفوز في المرات الثلاث الأولى بكأس العالم. وهو رقم لا مثيل له، لم يحققه لاعب آخر غيره. الكاتب: شتيفان نستلر/ ص.ش


مواضيع ذات صلة

File photo of Achraf HAKIMI of PSG and Kylian MBAPPE of PSG celebrate his goal during the French Ligue 1 Paris Saint-Germain v Angers SCO football match at Parc des Princes stadium on October 15, 2021 in Paris, France. Kylian Mbappe is going to meet his good friend Achraf Hakimi again at this World Cup. On Wednesday, Mbappe will be marked by Hakimi in a World Cup semifinal, his path to Morocco's well-defended goal down the French left wing blocked by a player he rates highly. Photo by Loic Baratoux/ABACAPRESS.COM

ما الذي يجعل المباراة النهائية بمونديال قطر من نوع خاص؟ 13.12.2022

أربعة منتخبات وصلت لنصف نهائي مونديال قطر وكلها مرشحة للوصول المباراة النهائية. فهل يصعد المغرب، مفاجأة البطولة، أم فرنسا؟، وهل تصعد كرواتيا أم الأرجنتين؟. في كل الأحوال لن يكون نهائيا عاديا لأسباب عديدة.

CLAIRE FONTAINE - NOVEMBER 15 : Karim Benzema is warming up during the 2nd training of the French Soccer national team, Nationalteam prior to the departure for the Soccer World Cup 2022, at the Centre National du Football, Clairefontaine in Yvelines, France. Photo by Glenn Gervot/Icon Sportswire SOCCER: NOV 15 French Soccer National Team Icon2022111508702

كريم بنزيمة يدعم فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 11.12.2022

لأول مرة رسميا تلتقي فرنسا والمغرب في بطولة كبرى، وقبل المواجهة في نصف نهائي مونديال قطر، أعلن كريم بنزيمة، الجزائري الأصل وأحسن لاعب في العالم، دعمه لمنتخب فرنسا الذي غاب عن تشكيلته بسبب الإصابة بالفخذ أثناء التدريبات.

ar-Rayyan, Katar, 06.12.2022: . Fans von Marocco jubeln vor dem Spiel der FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 zwischen Marokko und Spanien im Education City Stadion am 06. December 2022 in ar-Rayyan, Katar. (Foto von Ulrik Pedersen/DeFodi Images) ar-Rayyan, Qatar, 06.12.2022: . fans of Morocco celebrate and cheer prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 match between Morocco and Spain at Education City Stadium on December 06, 2022 in ar-Rayyan, Qatar. (Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images)

بطاقة نهائي المونديال بين "زئير" الأسود المغربية و"صياح" الديوك الفرنسية 14.12.2022

بحضور 70 ألف متفرج، معظمهم مشجعين للمغرب، ووجود أهم مشجع لفرنسا، الرئيس ماكرون، "سيزأر" الأسود ويصيح "الديوك" لاقتناص البطاقة الثانية لنهائي المونديال وملاقاة ميسي. كلا الفريقين لديه نجومه ولديه الحظوظ في تحقيق هدفه.