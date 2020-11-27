 هل نشأ فيروس كورونا المستجد في إيطاليا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

هل نشأ فيروس كورونا المستجد في إيطاليا؟

الدراسة التي أعلن عنها في ميلانو والتي خلصت إلى أن فيروس كوفيد-19 كان موجودا هناك في سبتمبر 2019، أحدثت بلبلة في الأواسط العلمية. فمتى ظهر الوباء أول مرة؟

منطقة المعارض في برغامو بإيطاليا وقد تحولت إلى مستشفى لاستقبال مرضى كوفيد-19

منطقة برغامو في إيطاليا من أشد المناطق التي تضررت بفيروس كورونا في بداية الجائحة.

منذ بداية ظهور فيروس كورونا أواخر العام الماضي، أثيرت حالة من الجدل واسع النطاق حول مصدر تفشي ذلك الفيروس، الذي يُعتقد أن أول ظهور له كان في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية نهاية 2019.

واستمرت حالة الجدل حتى أنها دفعت البعض، خاصة في الولايات المتحدة، إلى الاعتقاد بتسرب ذلك الفيروس من مختبر في مدينة ووهان، وهي فرضية رفضتها الصين قائلة إنها تفتقر للدليل.

مختارات

شدد خبراء الصحة النفسية على أهمية زراعة النباتات المنزلية للحد من ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب لدى الأشخاص بعد تفشي جائحة كوفيد-19. وأطلق مطورون تطبيقات لاختيار نوعية النبات وطرق العناية به لتحسين الحالة المزاجية.

يترقب العالم السماح بإنتاج وتوزيع لقاح كورونا. وفي ألمانيا بدأت شركة في إنتاج اللقاح فعلا. كما أن عمليات حفظ وتوزيع اللقاح لا تقل أهمية عن إنتاجه، وستكون "أعقد عملية"، وهنا تلعب شركات ألمانية عديدة دورا محوريا.

وضمن هذا السياق ذكرت مجلة "ناشيونال إنتريست" الأمريكية، في مقال للكاتب إثين كيم لايزر، وهو محرر مختص بشؤون العلوم والتكنولوجيا ويقيم في مينيابوليس بالولايات المتحدة، أن معدّي دراسة حديثة تكشف عن أن فيروس كورونا ربما كان ينتشر في إيطاليا في وقت أبكر كثيرا مما كان يُعتقد سابقا، ذكروا أن نتائجهم لا تُنازع بأي شكل من الأشكال وأن أصل الفيروس يعود إلى مدينة ووهان الصينية.

وأظهر البحث، الذي أجراه المعهد الوطني للسرطان في مدينة ميلانو الإيطالية ونُشر في مجلة "توموري جورنال" العلمية، أن الفيروس ربما كان موجودا بالفعل في ميلانو في أيلول/ سبتمبر الماضي، أي قبل خمسة أشهر من اكتشاف أول حالة إيجابية وقبل ثلاثة أشهر من الإبلاغ عن التفشي الأولي في ووهان.

وبعد نشر الدراسة، قال بعض العلماء إن تلك النتائج تنطوي على إمكانية تغيير تاريخ أصل الجائحة المستمرة، ودعوا إلى إجراء مزيد من الاختبارات.

وردت الحكومة الصينية مؤخرا على تلك الدراسة بالقول إن أصل الفيروس ربما يشمل في الواقع عدة دول مختلفة.

مشاهدة الفيديو 01:48

إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 1،24 مليون حالة

ومع ذلك، أكد جيوفاني أبولوني، المدير العلمي للمعهد الوطني للسرطان والمؤلف المشارك للدراسة، أن بيانات الدراسة لم تحاول تغيير الخط الزمني لظهور الفيروس. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ميلانو: "هذه النتائج توثّق ببساطة أنه لم يتم اكتشاف الوباء في الصين في الوقت المناسب".

وركز العديد من العلماء على نوعية اختبارات الأجسام المضادة، والتي يمكن أن تكشف في بعض الحالات عن وجود أجسام مضادة لأمراض أخرى. ودافع إيمانويل مونتومولي، المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ الطب الوقائي بجامعة سيينا، عن نتائج الدراسة قائلا: إن الاختبارات حددت الأجسام المضادة من خلال استهداف جزء من "بروتين السنبلة" الذي يلعب دورا مركزيا في دخول فيروس كورونا إلى الخلايا. وقال في المؤتمر الصحفي: "بعد ذلك، تم اختبار عينات مصل الدم أيضا على أربعة أنواع مختلفة من فيروس كورونا الذي كان منتشرا في ذلك الوقت في أوروبا والولايات المتحدة، ولم يكن هناك تفاعل متصالب (تشابه البروتينات)".

وتم تحديد فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان في كانون أول/ديسمبر، وتم تأكيد أول حالة إصابة إيجابية بالفيروس في إيطاليا رسميا في 21 شباط/ فبراير في بلدة صغيرة قرب ميلانو داخل إقليم لومباردي بشمالي البلاد. وفي آذار/ مارس، أبلغ مسؤولو الصحة وأطباء عن عدد أعلى من المتوسط من حالات الالتهاب الرئوي الحاد والانفلونزا خارج ميلانو، خلال الربع الأخير من عام 2019، وهو ما يمكن أن يكون مؤشرا مبكرا على أن الفيروس بدأ ينتقل بالفعل من جانب أشخاص في المنطقة.

مشاهدة الفيديو 02:36

نظام الرعاية الصحي والمستشفيات في إيطاليا في أزمة بسبب كوفيد-19

وفي بحث آخر أجري في أيار/ مايو، أشارت دراسة جينية من إنجلترا أن فيروس كورونا المستجد كان ينتشر حول العالم منذ تشرين الأول/ أكتوبر. وتمكن العلماء في معهد "جينيتكس إنستيتيوت" بجامعة كوليدج لندن من تحديد ما يقرب من مائتي طفرة جينية متكررة لفيروس "سارس - كوف - 2"، والتي قال الباحثون إنها أظهرت كيف يتكيف الفيروس مع حاضنيه من البشر أثناء انتشاره. وكتب فريق البحث في مجلة "إنفيكشن، جينيتكس آند إيفوليوشن" أن "تقديرات علم تطور السلالات تؤيد أن جائحة كوفيد-2 بدأت في وقت يتراوح بين 6 تشرين أول/ أكتوبر حتى 11 كانون أول/ ديسمبر 2019، وهو ما يتفق مع وقت الانتقال للبشر".

وذكرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن فيروس كورونا المستجد لم يكن ينتشر في أي مكان آخر قبل أن تبدأ ووهان في تنفيذ إجراءات لاحتواء العدوى.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا)

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


مواضيع ذات صلة

Finnland Corona-Pandemie | Drive-in-Test

عام على أولى الإصابات .. أسئلة وأجوبة مهمة عن فيروس كوفيد-19 27.11.2020

أصيب بفيروس كورونا أكثر من مليون شخص بألمانيا وأكثر من 61 مليون عبر العالم وتسبب في وفاة 1.43 مليون إنسان بالعالم وذلك بعد مرور حوالي عام على تسجيل أولى الإصابات في العالم. فماذا نعرف عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن؟

Uğur Can Emzikli

كورونا في تركيا: تعتيم رسمي على الكارثة الخفية 27.11.2020

الأمر لا يقتصر على الجمعية الطبية التركية ورئيس بلدية اسطنبول، في تركيا هناك شكوك في الأعداد الرسمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا، والآن وبعد ثمانية أشهر، أعلنت أنقرة لأول مرة عن إصابات أكثر مقارنة بالأشهر الماضية.

Symbolbild | USA | Coronavirus

كورونا.. ربع مليون وفاة بأمريكا وتواصل تشديد القيود بأوروبا 19.11.2020

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الربع مليون في وقت أعلنت نيويورك أنها ستغلق المدارس للحدِّ من ارتفاع أعداد الإصابات بينما اتّخذت احتجاجات مناهضة للقيود في أوروبا منحى عنيفاً.

إعلان