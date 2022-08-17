هل نراه قريبا؟ - بخاخ للأنف للحماية من نوبات الصرع

نشر فريق بحث أمريكي دراسة عن "ببتيد" (بالإنجليزية: peptide) جديد يدعم الآلية الطبيعية التي يمنع بها الدماغ النوبات الناجمة بشكل رئيسي عن ردود فعل مفرطة من قبل الخلايا العصبية. وهذه النوبات شائعة بشكل خاص لدى مرضى الزهايمر أوالصرع. ويمكن إعطاء الببتيد عبر بخاخ للأنف، بحسب موقع "هايل براكسيس نت" الألماني.

والببتيد هو عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية. وتحدث الفريق بقيادة البروفيسور شاليني ساغو من كلية الطب بجامعة أوغوستا في جورجيا، بالولايات المتحدة، عن ببتيد (A1R-CT)، الذي يعزز آليات الدماغ الطبيعية التي تعمل على منع النوبات وحماية الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي، بحسب موقع جريدة "فارماتسويتيشه تسايتونغ" الألمانية.

وعرض الفريق نتائج أبحاثه حول الاكتشاف الجديد في مجلة "JCI Insight" العلمية المتخصصة.

ووفقًا للدراسة، فإن الببتيد، المسمى A1R-CT، قادر على تهدئة النشاط العصبي الخارج عن السيطرة في الدماغ. وردود الفعل المفرطة هذه شائعة بشكل خاص بعد إصابات الدماغ والسكتات الدماغية. وأكثر من 60 في المائة من جميع المصابين بمرض الزهايمر يعانون من هذه النوبات.

ونظرًا لأنه يمكن إعطاء الببتيد بسرعة وسهولة من خلال الأنف، فقد يكون مناسبًا أيضًا كدواء جديد لعلاج النوبات الحادة.

ووفقًا لما ذكرته كبيرة المؤلفين البروفيسورة تشين وانغ في بيان صحفي مصاحب صادر عن الجامعة، يجب تنظيم الببتيد نفسه في المستقبل؛ لأنه إذا تم تنشيطه كثيرًا، فإنه يؤدي إلى وقوع الشخص في غفوة.

وفي الخطوة التالية، ترغب وانغ وزملاؤها في البحث عن الجرعة المثالية وفترات الجرعات وأوقات الاستخدام اللازمة لأمراض معينة. كما أنهم يخططون لزيادة تحسين الببتيد المطور وفي نفس الوقت يسعون للحصول على تمويل لإجراء التجارب السريرية، أي تجربته على البشر.

ص.ش/أ.ح