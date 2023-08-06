هل نجحت محادثات جدة حول أوكرانيا؟

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اختتام محادثات جدة في السعودية حول أوكرانيا
كييف تشيد بالمحادثات وتعتبرها ضربة لروسيا وموسكو غاضبة من استبعادها من تلك المشاورات. فما الذي حققته هذه المحادثات؟ وهل يمكن التأسيس عليها لبلورة حل سلمي لحرب أوكرانيا؟
قرر باريس سان جيرمان الفرنسي استبعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي من تدريبات الفريق الأول، حسبما ذكر تقرير إخباري حديث. ويعود فريق سان جيرمان إلى مقر تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء جولته في اليابان وكوريا الجنوبية.
بعلاقاتها "المتوازنة" مع موسكو وكييف تحاول الرياض من خلال قمة مستشاري أمن وطني في جدة البحث عن حل "للأزمة الأوكرانية". بجانب أعضاء كتلة "بريكس"، والصين حاضرة بغياب وروسيا. ما فرص القمة لوقف الحرب؟
أصبح بحر البلطيق بشكل مفاجئ في قلب الأحداث الجيوسياسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022. كما انضمت فنلندا إلى الناتو بسبب شعورها بتهديد روسي والسويد تريد أن تحذو حذوها.
بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، اختتمت في جدة محادثات بشأن السلام في أوكرانيا و"اتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي". وفي حين رحبت أوكرانيا بـ"مشاورات مثمرة"، قالت روسيا إن الاجتماع "محكوم عليه بالفشل".
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