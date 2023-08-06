هل نجحت محادثات جدة حول أوكرانيا؟

اجتماع جدة بشأن أوكرانيا ـ اتفاق على مواصلة التشاور الدولي

بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، اختتمت في جدة محادثات بشأن السلام في أوكرانيا و"اتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي". وفي حين رحبت أوكرانيا بـ"مشاورات مثمرة"، قالت روسيا إن الاجتماع "محكوم عليه بالفشل".