 هل نجحت محادثات جدة حول أوكرانيا؟ | مسائية DW | DW | 08.08.2023

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مسائية DW

هل نجحت محادثات جدة حول أوكرانيا؟

اختتام محادثات جدة في السعودية حول أوكرانيا كييف تشيد بالمحادثات وتعتبرها ضربة لروسيا وموسكو غاضبة من استبعادها من تلك المشاورات. فما الذي حققته هذه المحادثات؟ وهل يمكن التأسيس عليها لبلورة حل سلمي لحرب أوكرانيا؟

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محادثات في جدة السعودية للتوصل إلى حل سلمي في الحرب الأوكرانية وآمال في مباحثات مباشرة قريبا بين كييف وموسكو.

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