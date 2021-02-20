هل نافالني مسجون في "معسكر للعمل القسري"؟

أفاد رئيس إدارة السجون الروسية، اليوم الجمعة (26 شباط/فبراير)، أنه تم نقل المعارض أليكسي نافالني إلى مركز احتجاز حيث سيقضي حكماً مدته سنتان ونصف. وحُكم هذا الشهر على أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسجن لعامين وستة شهور لخرقه بنود إطلاق السراح المشروط عندما كان يتعافى في ألمانيا إثر تعرّضه لعملية تسميم. ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن رئيس إدارة السجون ألكسندر كلاشنيكوف قوله "تم نقله إلى حيث ينبغي أن يكون بناء على قرار المحكمة".

ولم يكشف كلاشنيكوف عن اسم السجن، لكنه شدد على أن نافالني سيقضي عقوبته في "ظروف طبيعية تماماً"، وأضاف: "يمكنني تقديم ضمان بعدم وجود أي تهديد على حياته وصحته".

وطلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا الأسبوع الماضي بإطلاق سراح نافالني، مشيرة إلى أن حياته معرّضة للخطر في السجن، لكن موسكو رفضت الدعوة.

وقالت متحدثة باسم خدمة السجون الفدرالية إنه لا يمكنها تقديم تفاصيل إضافية ولا تملك حق الإفصاح عن معلومات شخصية تتعلق بالمدانين. وأفاد فاديم كوبزيف، محامي نافالني، فرانس برس الجمعة أنه لا يزال لا يعلم مكان وجود موكله. وأعلن فريق الدفاع عن نافالني بعد ظهر الخميس أنه نُقل من سجن في موسكو إلى مكان غير محدد، هو على الأرجح معسكر للعمل القسري.



وقالت الناشطة الحقوقية إيفا ميركاتشيفا وعضو لجنة رسمية لمساعدة المحتجزين لوكالة فرانس برس أنه "لا يوجد بديل آخر" غير نقله إلى معسكر اعتقال من دون معرفة إلى أي منها سيرسل.

وقضى نافالني أشهراً وهو يتعافى في ألمانيا بعد تعرّضه لعملية تسميم باستخدام غاز نوفيتشوك للأعصابأدى إلى شعوره بالإعياء بينما كان على متن رحلة جوية في سيبيريا في آب/أغسطس. ونفت روسيا تورطها في العملية لكن نافالني أصر على أنها نُفّذت بأمر من بوتين. وتم توقيف المعارض فور عودته إلى موسكو في منتصف كانون الثاني/يناير.

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب ، رويترز)