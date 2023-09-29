 هل مهرجان أكتوبر آمن بالنسبة للنساء والفتيات؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 29.09.2023

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ثقافة ومجتمع

هل مهرجان أكتوبر آمن بالنسبة للنساء والفتيات؟

يجذب "اكتوبر فيست" في ميونيخ ملايين الأشخاص كل عام للاحتفال بالبيرة والموسيقى والرقص. لكن المزاج المفعم بالحيوية يمكن أن يتغير بسرعة في أكبر مهرجان شعبي في العالم، فهل هو آمن للنساء والفتيات؟

مهرجان أكتوبر 2023

أكثر من ثلاثة ملايين شخص زاروا مهرجان "أكتوبر فيست" في النصف الأول من مدته المقررة هذا العام

يجذب مهرجان أكتوبر في ميونيخ العديد من الأشخاص المحبين للحفلات وهم يرتدون الملابس التقليدية البافارية "الدرندل" والسراويل الجلدية. نسخة المهرجان لهذا العام تمتد حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول هذا العام. 

وعندما يتجمع عشرات الآلاف من الناس وتتدفق البيرة دون قيود، يمكن أن تحدث حوادث غير سارة. ولهذا السبب أطلقت حملة "Safe Wiesn" أو "المنطقة الآمنة" التي تديرها ثلاثة أندية منذ 20 عامًا، بدعم من إدارة الصحة في مدينة ميونيخ. هدف الحملة تقديم الوقاية والحماية لمن هم بحاجة لذلك طيلة أيام مهرجان "أكتوبر فيست".

ووفق المعطيات الرسمية، تمّت مساعدة 143 امرأة وفتاة شعرن بعدم الأمان أو تعرضن للتحرش. لقد وجدن الدعم بـ "المنطقة الآمنة"، والتي تقع في منطقة مهرجان أكتوبر خلف خيمة البيرة "Schottenhamel " وهي مفتوحة يوميًا، 

لتقدم الخدمة والمشورة للفتيات والنساء اللاتي تعرضن للعنف أو التحرش الجنسي أو اللاتي يشعرن عمومًا بعدم الأمان. ويمكن للمحتاجات الإبلاغ عن العنف الجنسي إلى الشرطة، أو تلقي الدعم النفسي، أو شحن هواتفهن، أو الحصول على قسائم سيارات الأجرة من أجل رحلة آمنة إلى المنزل. في العام الماضي، تمكن موظفو "المنطقة الآمنة" من مساعدة ما مجموعه 450 فتاة خلال أيام مهرجان أكتوبر التي استمرت 17 يومًا.

مهرجان أكتوبر في ميونيخ

في عام 2022، حضر أكثر من 5 ملايين شخص مهرجان أكتوبر في ميونيخ

تجاوزات سلوكية

تقول كريستينا غوتلوبير، المتحدثة الصحفية باسم "المنطقة الآمنة" في مقابلة مع دويشته فيله: "يأتي الكثير من الناس إلى هنا للمغازلة والتعرف على شريك محتمل. وطالما تم كل شيء بالتراضي، فلا بأس". لكن الاستهلاك المفرط للكحول - كما تقول غوتلوبير - يخلق أيضًا جوًا من عدم التثبيط.

وتضيف: "يعتقد الناس أن مهرجان أكتوبر هو نوع من المنطقة الخالية من الأخلاق، حيث يمكنك الخروج عن المسار المعتمد تمامًا". "كثيرًا ما نسمع أن النساء يجب عليهن ببساطة قبول التحرش الجنسي، وإلا فلن يأتين إلى هنا. هذه هي الطريقة التي يفكر بها بعض الناس، لكن هذا ليس صحيحًا بالطبع".

وفي عام 2022، كانت هناك 55 حالة تحرش جنسي في مهرجان أكتوبر، بما في ذلك ثلاث حالات اغتصاب. هذه هي الأرقام الرسمية فقط. ومن المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى بكثير.

مهرجان أكتوبر 2023

600 ضابط شرطة و1400 حارس أمن خاص هم في الخدمة في مهرجان أكتوبر 2023

تدابير احترازية

وتؤكد غوتلوبير أن أشكال الاعتداء الأكثر شيوعًا تشمل التحسس والتقبيل غير المرغوب فيه والتقاط صور أو مقاطع فيديو تحت ملابس النساء دون موافقتهن. وتؤكد على مدى أهمية أن تتخذ كل زائرة لمهرجان أكتوبر بعض التدابير الاحترازية. يتضمن ذلك، على سبيل المثال، إحضار "شاحن" إضافي للموبايل حتى يكون جاهزًا للاستخدام في أي وقت لطلب المساعدة. من المهم أيضًا الاحتفاظ ببعض المال خارج المحفظة حتى تتمكن من استدعاء سيارة أجرة في حالة الطوارئ. وأخيرًا وليس آخرًا، الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يجب الاتصال بهم في حالات الطوارئ في مكان آخر غير الموبايل.

وتقول غوتلوبير: "نحن بالطبع نتفق تمامًا مع الرأي القائل بأن اللوم يقع دائمًا على عاتق مرتكب الجريمة. لكننا نعلم أيضًا أن المواقف الخطيرة يمكن أن تنشأ بسرعة كبيرة بالنسبة للفتيات والنساء في مهرجان أكتوبر، ويجب أن تكون مستعدات لذلك".

ترتدي زائرات مهرجان أكتوبر سراويل قصيرة تحت ملابسهن كإجراء وقائي. وهناك نصائح أخرى. تقول دينيس، 25 عامًا، من ميونيخ: "أعتقد كامرأة أنه لا ينبغي عليكِ الإفراط في تناول الخمر. يجب عليكِ الانتباه إلى مشروبك والأشخاص من حولك. ويجب عليكِ البقاء داخل مجموعة أصدقائك". وتقترح أيضًا الاتصال بالأمن أو النادلات في خيم المهرجان وتجنب الرجال العدوانيين المخمورين قدر الإمكان.

توصي تيريزا رودغرز، 40 عامًا، وهي من كولورادو من الولايات المتحدة، بحضور مهرجان أكتوبر في الصباح، عندما يكون الجو أكثر هدوءًا وتكون الحشود منضبطة بصورة أكثر.

المسؤولية المشتركة 

مبادرة أخرى ضد العنف الجنسي في مهرجان أكتوبر هي "WiesnGentlemen"، وتعني "مناطق السادة المحترمين". تم إطلاق مشروع الوقاية هذا في عام 2013 من قبل منظمة "Condrobs " غير الربحية. وهو يركز على السلوك المحترم والشرب المسؤول وخلق بيئة مهرجانية آمنة، وخاصة بالنسبة للنساء.

مهرجان أكتوبر

تساعد "المنطقة الآمنة" في مهرجان أكتوبر النساء والفتيات

تنشر المبادرة شعارها "الاحترام قوتي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي والملصقات والحملات المدرسية وتتفاعل مع الزوار في الطريق إلى موقع المهرجان. كما أنها تمنح جائزة مهرجان أكتوبر للشجاعة، والتي تهدف إلى الاعتراف بالسلوك المحترم وتعزيزه.

ويبحث المشروع عن أمثلة للشجاعة الأخلاقية التي ساعد فيها الأفراد متضررين أو محتاجين. تقوم لجنة التحكيم بتقييم المشاركات واختيار الفائز الذي يحصل على قسيمة لزي مهرجان أكتوبر.

ربما يبدو من الغريب مكافأة السلوك الذي ينبغي اعتباره أمرا مفروغا منه، كما تقول بيرغيت تريمل من "Condrobs ". لكن الحقيقة المحزنة هي أن السلوك المحترم ليس هو القاعدة دائمًا. ولسوء الحظ، يهمل المارة مساعدة الأشخاص المحتاجين في بعض الأحيان. ومن هنا تأتي الحاجة إلى تعزيز السلوك المحترم ومساعدة الآخرين بشكل فعّال.

وتضيف تريمل: "احترموا بعضكم البعض". "ينطبق هذا دائمًا وفي كل مكان في مجتمعنا. ولكن هنا بشكل خاص في مهرجان أكتوبر، حيث يجتمع الكثير من الناس، وحيث يوجد الكثير من الكحول، وحيث ربما يكون من الأسهل تجاوز الحدود (الأخلاقية). ولهذا السبب بالتحديد من المهم أن يساعد الجميع على احترام الحدود".

عائشة شاريبجان/ترجمة: زمن البدري

  • Wiesn-Bedienungen feiern das Ende des Oktoberfests

    "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

    نعم للرقص...ولكن!

    من اللحظة الأولى لدخول مهرجان أكتوبر (أكتوبر فيست) يستولي عليك المرح والموسيقى وحب الرقص. ما يجب أن يكون واضحاً منذ البداية: الرقص على المقاعد مسموح، وعلى الطاولات ممنوع. ويعرض المخالفون أنفسهم للطرد.

  • Brezel und Tomaten auf karierter Serviette

    "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

    ممنوع إحضار الطعام!

    على الرغم من أنه ليس بالأمر المستهجن في حدائق البيرة البافارية أن يحضر الشخص وجبته الخاصة ويستمتع بمشروب البيرة، إلا أنه ليس مسموحاً بذلك في خيام مهرجان أكتوبر.

  • Ein Kellner trägt auf dem Oktoberfest in München gebratene Hendl

    "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

    دجاج مشوي

    العنصر الأساسي في المهرجان كوب البيرة بحجم الليتر. ولكن قبل الشرب لابد من الأكل. وينصح بأكل الدجاج المشوي باليد، لا بالشوكة والسكين: فهو مقرمش ولذيذ. ولتنظيف اليدين ولكي لا ينزلق كوب البيرة من يديك يتم تقديم مناديل التنظيف المبللة.

  • Achterbahn mit Looping auf dem Oktoberfest in München

    "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

    مدينة ملاهي

    يزخر مهرجان أكتوبر بالألعاب، للكبار والصغار. ولكن انتظر لحظة: يجب على كل زائر للمهرجان أن يرتب أنشطته بعناية: اللهو في البداية، ثم الدجاج المشوي، واخيراً شرب البيرة والرقص، وإلا فإن جسمك قد يعكر عليك صفو يومك.

  • Junge Frau in Chiemgauer Gebirgstracht beim Trachtenumzug auf dem Oktoberfest

    "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

    قواعد العشق

    الزي التقليدي البافاري ذكي. من تعرف كيف ترتديه، يمكنها التعبير بوضوح لمن حولها أنها "مرتبطة" أو أنها ترغب في "بدء علاقة". ربط شريطة وسط الخصر على الجانب الأيمن تعني: أنا متزوجة أو في علاقة. أما ربط الشريطة على الجانب الأيسر فهو يعني: باب القلب مفتوح.

  • Wiesn-Besucher prosten sich gegenseitig mit Bierkrügen zu

    "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

    شرب البيرة رياضة

    شرب البيرة في مهرجان أكتوبر هو رياضة أيضاً، وخاصة لعضلات الذراعين العليا؛ إذ تأتي البيرة في أكواب بحجم الليتر. الطريقة الصحيحة للشرب: امسك الكوب من مقبضه ولا تحتضنه بأكمله! وتمتع!

  • Ein Paar in Tracht sitzt/liegt auf dem Kotzhügel des Oktoberfests

    "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

    اعرف حدك!

    الثمالة والسكر جزء من المرح ومن أجواء المهرجان، بيد أن الوصول لحد فقدان الوعي والإغماء ليس إلا قبحاً. التقيؤ على الأخرين والسقوط أرضاً يفسد الفرح عليك وعلى غيرك.

  • Amor mit Pfeil als Wegweiser zur Toilette auf dem Oktoberfest

    "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

    لا للتبول في العراء!

    التبول أمر لا مفر منه في نهاية المطاف. لا يحبذ البعض الانتظار في طوابير طويلة أمام الحمامات العامة ويبولون خلف الخيام. من يفعلها يتعين عليه دفع غرامة تصل إلى 100 يورو. الحمامات مجانية في المهرجان.

  • Oktoberfest 2022 Vorstellung des offiziellen Wiesn-Maßkrugs

    "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

    لا للسرقة...نعم للشراء!

    كل عام تختفي الآلاف من أكواب الليتر. الكوب المزخرف بشكله الأنيق قطعة تذكارية قيمة، بيد أن أخذها دون وجه حق تبقى سرقة، ويترتب عليها غرامة مالية. الحل هو شراء أحد الأكواب المعروضة للبيع.

  • Das Löwenbräu-Festzelt auf dem Oktoberfest

    "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

    الحجز ممنوع

    الحصول على مقعد للجلوس عليه في الخيمة أمر ليس بالسهل، وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع. حجز مكان بجانبك لصديقك أو أحد معارفك حتى يأتي غير مسموح.

  • München Wiesn Frauen mit Masskrügen

    "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

    ماذا عن التصوير؟

    تصوير النساء أثناء الاحتفالات مسموح به. لكن تصوير السيدات اللواتي يقمن في وقت متأخر من الليل بإزالة ملابسهن العلوية بشكل عفوي غير مقبول. ما يحدث في الخيمة يبقى في الخيمة. انتهى النقاش.


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