 هل من فرصة أمام تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي؟ | مسائية DW | DW | 20.07.2023

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مسائية DW

هل من فرصة أمام تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي؟

وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل تحسين العلاقات مع تركيا في ظل عدم وجود أفق حقيقي لإمكانية انضمامها للاتحاد حاليا. فهل سيكون ذلك كافيا للأتراك؟

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ARCHIV - Eine Europafahne und eine türkische Fahne wehen am 04.10.2005 vor einer Moschee in Istanbul, Türkei. Beim Treffen des EU-Außenministerrates in Brüssel sollen auch die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei durch die die Eröffnung eines weiteren Verhandlungsbereichs (Kapitel 17 - Wirtschaft und Finanzen) vorangetrieben werden. EPA/TOLGA BOZOGLU +++ dpa-Bildfunk +++

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