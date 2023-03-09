هل من فرصة أمام تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي؟

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وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل تحسين العلاقات مع تركيا في ظل عدم وجود أفق حقيقي لإمكانية انضمامها للاتحاد حاليا. فهل سيكون ذلك كافيا للأتراك؟
بعد رفع الرئيس التركي الفيتو عن انضمام السويد للناتو ورد الاتحاد الأوروبي بالرغبة في "تنشيط" العلاقات مع أنقرة، عاد موضوع إعادة فتح مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل إلى الواجهة، لكن هناك ملفات كثيرة معقدة وشائكة.
انتهت رسميا اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن الطرفين أصدرا نهاية الأسبوع الماضي بيانا أكدا فيه ضمان استمرارية واستدامة الشراكة بينهما، ويواجه تجديد الاتفاق عقبة كبيرة وهي قضية الصحراء.
بعد اقتراح أردوغان، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الربط بين انضمام السويد لعضوية "الناتو" وترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. رغم ذلك أعرب شولتس عن تفاؤله في إمكانية انضمام السويد قريبا للحلف الدفاعي.
قبل مغادرته للمشاركة في قمة الناتو في فيلنيوس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الاتحاد الأوروبي أن يفسح المجال أمام انضمام أنقرة إلى التكتل القاري قبل أن توافق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
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