هل من بدائل للّيثيوم؟

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إمدادات الطاقة في المستقبل ستعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. لكن كيف نخزنها بشكل فعّال؟ حتى الآن تمثل بطاريات الليثيوم الحل الأوسع انتشارا. فهل من بدائل على هذا الصعيد؟
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
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