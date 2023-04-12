 هل من بدائل لبطاريات الليثيوم؟ | صنع في ألمانيا | DW | 12.04.2023

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صنع في ألمانيا

هل من بدائل لبطاريات الليثيوم؟

إمدادات الطاقة في المستقبل ستعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. لكن كيف نخزنها بشكل فعّال؟ حتى الآن تمثل بطاريات الليثيوم الحل الأوسع انتشارا. فهل من بدائل على هذا الصعيد؟

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