هل من بدائل لبطاريات الليثيوم؟

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إمدادات الطاقة في المستقبل ستعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. لكن كيف نخزنها بشكل فعّال؟ حتى الآن تمثل بطاريات الليثيوم الحل الأوسع انتشارا. فهل من بدائل على هذا الصعيد؟
إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
تستهلك تقنيات تحلية المياه كميات كبيرة من الطاقة فضلا عن أنها تشكل مخاطر على البيئة والحياة البحرية. بيد أن هذه التقنية تعد حيوية في المناطق الجافة والتي تعاني من ندرة في المياه العذبة.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
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