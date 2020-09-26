 هل لوظائف المخ دورا في الاختلاف بين الليبراليين والمحافظين؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 24.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

هل لوظائف المخ دورا في الاختلاف بين الليبراليين والمحافظين؟

يؤمن الغالبية بأن استجابة الليبراليين والمحافظين للمصطلحات السياسية المختلفة تتحدد على أساس توجهاتهم الفكرية. ولكن هل هناك اختلافات بين أصحاب التوجهين تتعلق بوظائف المخ؟ .. هذا ما كشفته دراسة حديثة!

صور لمسح على المخ

بحسب الدراسة، فإن هناك أساسا عصبيا في المخ خلف الانحيازات الحزبية والاستقطاب السياسي

ربما لم تتخيل يوماً أن الانحيازات السياسية والميل نحو حزب ما في مواجهة حزب آخر يعود في جزء منه لأسباب عصبية تتعلق بوظائف المخ.

فقد توصلت دراسة حديثة أجرتها أربع جامعات أمريكية، كاليفورنيا وبيركيلي وستانفورد وجونز هوبكنز، إلى أن استجابة كل من الليبراليين

مختارات

عشرات المجموعات اليمينية المسلحة تحاول أخذ دور الشرطة. وتعمل على كتم الأصوات المعارضة والتصدي للاحتجاجات في مختلف المدن الأمريكية. وسط انقسام كبير مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية.

والمحافظين للمادة الواحدة تختلف بسبب اختلاف استجابة المخ من شخص لآخر للكلمات والمصطلحات المستخدمة في الرسائل السياسية، وفقاً لموقع دايلي ساينس Daily Science العلمي.   

ويقول الباحث في علم الأعصاب الإدراكي بجامعة يو سي بيركيلي والمشرف علي الدراسة، شانغ ليونغ، أن البحث يقترح وجود "أساس عصبي في المخ خلف الانحيازات الحزبية والاستقطاب"، موضحا أن الاختلافات الأكبر في النشاط العصبي تقع عندما يستمع الناس لرسائل تحمل كلمات تتعلق بالدين والأخلاق والعواطف والتهديدات.

ويرى ليونغ أن استخدام التهديد أو الأخلاق أو العواطف يدفع أصحاب التوجهات السياسية المختلفة لتفسير الرسالة نفسها بأشكال متناقضة، بما يؤدي لمزيد من الاستقطاب.

وأُجريت الدراسة، المنشورة على موقع الأكاديمية الوطنية للعلوم PNAS بالولايات المتحدة، من خلال عمل مسح للمخ بالرنين المغناطيسي لـ 38 رجل وسيدة من خلفيات اجتماعية واقتصادية متشابهة، لكنهم ينتمون سياسياً وفكرياً إلى كل من اليمين المحافظ واليسار الليبرالي.

وتم عمل مسح المخ أثناء مشاهدة المشاركين لمقاطع فيديو حول سياسات الهجرة المثيرة للجدل بالولايات المتحدة، كبناء الجدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وضمان الحماية للمهاجرين غير المسجلين والحد من استقبال اللاجئين من الدول ذات الأغلبية المسلمة. وعقب المشاهدة، كان على المشاركين في الدراسة تحديد مدى موافقتهم على الرسالة التي يقدمها الفيديو.

ويشير الباحثون إلى أن عوامل متعددة، وفي مقدمتها الخبرة الشخصية والتعرض لوسائل الإعلام، تساهم في خلق ما تسميه الدراسة ”استقطاب عصبي".

مشاهدة الفيديو 26:06

المستقبل الآن - روبوت في أعماق الجسم البشري

ويشرح أستاذ علم النفس بجامعة ستانفورد جميل ذكي، والمشارك في الدراسة، أن تلك الاختلافات في استجابات المشاركين لا تعني أن الناس "خُلقوا ليعارضوا"، ولكن خبراتنا واستهلاكنا لوسائل الإعلام يساهم في تحقيق ذلك "الاستقطاب العصبي".

وكانت الدراسة قد بدأت بفرضية أن عوامل متعلقة بالأصوات والمواد البصرية هي ما تتسبب في حدوث الاستقطاب، وبالتالي سيتمكن الباحثون من تتبع الاختلافات المتعلقة بنشاط المخ من خلال ملاحظة المناطق المسؤولة عن استقبال الصوت والصورة بالدماغ. 

ولكن بتتبع آثار ذلك "الاستقطاب العصبي"، وصلت الاستجابات إلى منطقة بالمخ يعتقد العلماء إنها المسؤولة عن إدراك وفهم معاني الأشياء.

فقد لاحظ الباحثون تشابه استجابات المشاركين للعوامل الصوتية والبصرية، بغض النظر عن الاختلافات في التوجهات السياسية فيما بينهم. ولكن عندما وصل الأمر إلى المنطقة المسؤولة عن تفسير المعنى في المخ، بدأت الاختلافات بسبب الانتماءات الحزبية في الظهور بالمخ.

د.ب./ع.ح/أ.ح

  • يمتطي كل من بايدن وهاريس ثعبانًا وسط بركة وحل ، وتظهر الصورة لافتة كتب عليها احترس من المستنقع ، بينما يركب ترامب عصا المكنسة في الخلفية. وبعيدا تظهر جزيرة صغيرة تحمل العلم الأمريكي (ينس كريك)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    على درب الحرب الانتخابي

    اتهمت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب باستخدام "تكتيكات قذرة". وعبر هذا الرسم الكاريكاتوري يصور الألماني ينس كريك، الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، برسم يظهره مثل ساحرة شريرة في قصة خيالية، غير آبه بما يجري.

  • دونالد ترامب يحمل صورة لجو بايدن مصورًا على أنه شيطان حامل لمطرقة ومنجل مع ألسنة لهب مشتعلة في الخلفية (رسم كاريكاتوري لمارتن إيرل / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعاية كاذبة

    يعشق الرئيس ترامب مدح نفسه، إذ قال في تصريحات سابقة: "أنا شخص غير عنصري بتاتاً"، "لا أحد يحترم النساء أكثر مني"، "أنا أكثر الأشخاص فهما للأمور الاقتصادية". لكن هذا الرسم يجسد ترامب مادحاً لملتقط صورة تظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو في شكل شيطان، بأنه "أفضل المصورين في العالم".

  • غرق ترامب وبايدن، تحت مراقبة عيون كاميرات التلفزيون ، في حفرة طينية (كاريكاتير لماريان كامينسكي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    مناظرة تلفزيونية

    يطرح رسام الكاريكاتير التشيكي ماريان كامينسكي عبر رسمه سؤال: ما الذي حل بثقافة النقاش السياسي في الولايات المتحدة؟ ويصور المواجهة الأولى على شاشة التلفزيون بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كمعركة داخل حلبة وحل. إذ انهما قاما بشتم بعضهما خلالها بدلاً من تبادل الحجج.

  • تمثال نصفي لجو بايدن بجانب أحد المهرجين (رسم كاريكاتوري لكريستي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    "جو النائم" و "المهرج"

    دأب دونالد ترامب على وصف غريمه بايدن بـ "رجل عجوز نائم" و"دمية في يد اليسار الراديكالي". ورد بايدن على هذه الاتهامات بوصف ترامب بـ "العنصري والكاذب والمهرج" وأنه "أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق". مناظرة علق عليها الأمريكيون بكونها "واحدة من أسوأ المناظرات التي شهدتها أمريكا على الإطلاق". الفنانة الإيطالية كريستي عبرت عن الموضوع برمته برسمتها هذه.

  • طفل ممتلئ الجسم يرتدي حفاضات مع قصة شعر ترامب ، محاطًا بالألعاب وقطعة من الكعكة وشعار تويتر وصاروخ لعبة (كاريكاتير لدامين جليز)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلوك طفولي

    يشعر الناس في إفريقيا أيضاً بالدهشة من سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الناضج. إذ يرى رسام الكاريكاتير داميان جليز من بوركينا فاسو أن الرئيس مجرد شقي صغير يريد أن يصل غايته بغض النظر عن التكلفة والخسائر.

  • دونالد ترامب على شكل غودزيلا وخلفية حمراء (رسم كاريكاتوري بواسطة تاكيشي كيشينو)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامبزيلا

    أول ظهور للفيلم الياباني غودزيلا على الشاشة كان في عام 1954. وأينما ذهبت السحلية العملاقة، كانت تخلف دماراً. وعبر الفنان تاكيشي كيشينو، عن موضوع الانتخابات بتصوير الرئيس الأمريكي المشاكس ترامب في شكل وحش غودزيلا العملاق، ويطرح سؤال: هل لجو بايدن فرصة ضد ترامبزيلا؟

  • ترامب وكيم جونغ أون، كلاهما طفلان عريان ممتلئا الجسم ، يزحفان حول صاروخ (Karikatur von Tjeerd Royaards)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    صراع "ذكور القطيع"

    يستمتع دونالد ترامب بصراعه مع الحكام الذين لا يهتمون بشدة بالمعايير الديمقراطية كبوتين وأردوغان والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من ناحية أخرى، يصف ترامب جو بايدن بأنه رجل عجوز ضعيف، أي أنه بالنسبة له، ليس خصماً يُحتاط منه. ويصور رسام الكاريكاتير الهولندي، تجيرد رويدس، القاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين، متمثلاً في سلوك التنافس النموذجي لذكور القطيع.

  • دونالد ترامب ، في شكل كلب مهاجم، يطارد ساعي بريد (رسم كاريكاتوري للديمار ماندزل / تونبول)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    التصويت عبر البريد؟ لا يمكن!

    "ستحدث احتيالات لم نر مثيلاً لها من قبل"، هكذا هاجم رئيس الولايات المتحدة فكرة التصويت عبر البريد بل واقتطع من أموال الدعم المخصصة للخدمات البريدية. وبسبب المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، فإن الديمقراطيين يريدون الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، وهو ما يزعج الرئيس الحالي. وضعية صورها الفنان فالدمار بهذه الصورة.

  • عرض دونالد ترامب على الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو وظيفة مدير حملة (كوستاس كوفوجيورجوس)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    يد المساعدة

    يتجاهل الرئيس في خطاباته ضد الخدمة البريدية الإشارة إلى أنه قد صوت بنفسه عبر البريد في مناسبات متعددة. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أنه لا يوجد تزوير لأصوات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يصر: أمريكا مهددة بـ "أكثر انتخابات تزويراً في التاريخ". رسام الكاريكاتير اليوناني كوستاس كوفوجيورجوس يظهر أنه إذا لزم الأمر، يمكن لترامب الحصول على المساعدة من الخارج.

  • مجموعة من المتظاهرين يرفعون لافتات: ترامب رجلنا، نحتاج إلى دونالد ، 4 سنوات أخرى... في الخلفية ، البيت الأبيض، مع جملة للرئيس ترامب يقول فيها واو! انظر إلى معجبي! ، و شخص يرد هؤلاء رسامو كاريكاتير، سيدي الرئيس! (كاريكاتور فون مارك لينش)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامب خلق لمنصب الرئيس

    يوجد مؤيدون لترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدوره يتحدث الفنان مارك لينش من أستراليا باسم رسامي الكاريكاتير عبر العالم، ويؤيد ولاية جديدة لترامب. وهتف المتظاهرون في لوحته الكاريكاتورية "نحن بحاجة إلى رفيقنا" و"نحن نحب رئيس تويتر"، إذ لا يوجد سياسي آخر يقدم لرسامي الكاريكاتير القدر نفسه من المواضيع التي يقدمها الرئيس الحالي للبيت الأبيض.

  • البيت الأبيض أمامه علم ترامب ولافتات كتب عليها سأبقى! و كيم أحبك! و أنا الدولة و أجعلني عظيمًا مرة أخرى و لا يمكنك إيقافي ، بايدن! (Cartoonfix / toonpool.com

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعوة الداعمين

    أوضح ترامب مراراً أنه يريد البقاء في البيت الأبيض. وفي حال خسر الانتخابات، فإنه لم يعلن موافقته صراحة على انتقال سلمي للسلطة، وعلق على الموضوع بقوله "سنرى ما سيحدث". لقد حث أنصاره بالفعل على الاحتجاج في حالة عدم إعادة انتخابه. لكن ماذا لو أصبح بايدن رئيساً؟ هل يدعو ترامب هذا التساؤل أخباراً زائفة؟

  • طفل حزين ينظر إلى كرة أرضية محطمة بها غيوم نووية بينما تستقر يد رجل على كتفه، مع كلمات تقول: سيكون هذا كله لك يومًا ما! (Chrsitiane Pfohlmann / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلالة حاكمة

    اعترض ترامب على مادة الدستور الأمريكي التي تحظر فترة ولاية ثالثة. هل يفكر في رئاسة مدى الحياة؟ غالباً ما تحضر العائلة بأكملها في التجمعات الانتخابية، بما في ذلك نجل دونالد الأصغر بارون. هذا الأخير أثار ريشة رسام الكاريكاتير الألماني كريستيان بفولمان وجعله يتساءل عن إمكانية ولادة ملكية في الولايات المتحدة.


مواضيع ذات صلة

Trump plant mit Barrett als Ginsburg-Nachfolgerin

ترامب يرشح القاضية المحافظة باريت لعضوية المحكمة العليا 26.09.2020

كما كان متوقعا، ورغم المعارضة "الديمقراطية"، رشح الرئيس الأمريكي ترامب القاضية المحافظة إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا مكان الأيقونة الليبرالية غينسبورغ، في خطوة تعزز الأغلبية المحافظة في أعلى سلطة قضائية.

Bildkombo Donald Trump und Joe Biden

مناظرة ترامب بايدن ـ تأثير محدود رغم ترقب إعلامي واسع 28.09.2020

يترقب عشرات الملايين من الناخبين الأميركيين المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة دونالد ترامب وجو بايدن، في حدث يحمل أهمية كبرى رغم أن تأثيره على مسار الانتخابات قد يكون محدوداً، في ظلّ مناخ سياسي شديد الانقسام.

US-Richterin Ruth Bader Ginsburg gestorben

وفاة أبرز قاضية أمريكية.. وترامب يسابق الزمن لتعيين خليفتها 19.09.2020

توفيت أيقونة القضاء الأمريكي، روث بادر غينسبورغ، لتفتح المجال أمام جدل واسع بين الجمهوريين والديمقراطيين عن خليفتها وسط توقعات بأن يسارع ترامب ومن ورائه مجلس الشيوخ إلى دعم وتعيين مقرب منهم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  