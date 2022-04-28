هل للذكاء علاقة بالموسيقى؟

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يقول باحثون إن الموسيقى تنمي ذكاء البشر. بعد أن طرحت دراسة أمريكية أسطورة "تأثير موتسارت" في التسعينيات، تم إجراء بحث مكثف حول العلاقة بين الموسيقى والذكاء. فهل تجعلنا الموسيقى أذكى حقاً؟
توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وضع سياسات تخدم مصالح الدول؟ هذا ما تسعى أوروبا إلى تحقيقه للحد من محاولات الهجرة وتعزيز الحصن الأوروبي. وتعمل حاليا معاهد بحثية على تطوير تطبيق "itflows" لتوقع موجات الهجرة.
تواجه تايوان تهديدا بالغزو من الصين التي تمتلك أحد أكبر الجيوش في العالم. فيما تقوم الاستراتيجية الدفاعية للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي على جعل أي غزو صعبا ومكلفا جدا النسبة للصين. فهل تصمد بدون التدخل الأمريكي؟
تدل زيارة الرئيس الروسي لطهران على تنامي العلاقات بين روسيا وإيران، خاصة بعد حرب أوكرانيا. وصحيح أن مواجهة العقوبات الغربية وكراهية أمريكا تجمع البلدين، إلا أن هناك ما يكبح جماح هذا التقارب، ويؤجج المنافسة بينهما.
مازال الانقسام سيد الموقف في مفاوضات في جنيف لحظر الروبوتات القاتلة وغيرها من أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم. وقد أدت الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى تعقيد المباحثات الأممية. وإزاء ذلك، فهل تنجح تلك الجهود في حظر تلك الأسلحة؟
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