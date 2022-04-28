 هل للذكاء علاقة بالموسيقى؟ | المستقبل الآن | DW | 07.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

هل للذكاء علاقة بالموسيقى؟

يقول باحثون إن الموسيقى تنمي ذكاء البشر. بعد أن طرحت دراسة أمريكية أسطورة "تأثير موتسارت" في التسعينيات، تم إجراء بحث مكثف حول العلاقة بين الموسيقى والذكاء. فهل تجعلنا الموسيقى أذكى حقاً؟

المزيد من المركز الإعلامي

Das Zentrum der algerischen Erdölindustrie in Hassi Messaoud mit weithin sichtbaren Abgasfackeln. (Undatiert). Foto: Sofam +++(c) dpa - Report+++ |

هل تستخدم الجزائر "سلاح الغاز" ضد إسبانيا؟ 28.04.2022

برنامج ذكاء اصطناعي يكمل السيمقونية العاشرة لبيتهفون وعالم الموسيقى يترقب النتيجة وردود الفعل.

هل اكتملت سيمفونية بيتهوفن الناقصة أخيرا؟ 09.10.2021

انفجار رالي دكار.. هل يوتر العلاقات بين باريس والرياض؟

"انفجار" رالي دكار.. هل يوتر العلاقات بين باريس والرياض؟ 07.01.2022

مسائيةDW: العلاقات المغربية الألمانية.. هل تعود إلى طبيعتها قريبا؟

مسائيةDW: العلاقات المغربية الألمانية.. هل تعود إلى طبيعتها قريبا؟ 16.12.2021

المزيد المستقبل الآن

عندما تخوننا الذاكرة

عندما تخوننا الذاكرة 07.08.2022

هل الحمام أكثر ذكاءً مما نتوقع؟

هل الحمام أكثر ذكاءً مما نتوقع؟ 07.08.2022

كيف يتذكر بعض الموهوبين جميع الوجوه؟

كيف يتذكر بعض الموهوبين جميع الوجوه؟ 07.08.2022

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - الدماغ - معجزة وأسرار علمية 07.08.2022

اقرأ أيضا

The control room of the new camera systems in Nea Vyssa. Greece strengthens its surveillance capabilities to fight the increased refugee and migrants flows from Turkey. The border protection at Greek Turkish borders in Evros region is reinforced, supported by the EU, with more Frontex personnel and vehicles, more Greek border police officers, drones, building a new fence and wall, watchtowers with thermal remote cameras and radar on the tower, new combat vehicles and control rooms. On 20 August 2021 Greek ministers visited Evros to inspect the process of the steel fence works and the border surveillance systems against the new expected migrant crossing as EU is expecting a new asylum seeker wave from people from Afghanistan. Evros Region, Greece on June 18, 2021 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

الذكاء الاصطناعي في خدمة السياسات الأوروبية لإدارة الهجرة 01.08.2022

توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وضع سياسات تخدم مصالح الدول؟ هذا ما تسعى أوروبا إلى تحقيقه للحد من محاولات الهجرة وتعزيز الحصن الأوروبي. وتعمل حاليا معاهد بحثية على تطوير تطبيق "itflows" لتوقع موجات الهجرة.

In this photo released by the Taiwan Presidential Office, U.S. House Speaker Nancy Pelosi, left, and Taiwanese President President Tsai Ing-wen wave during a meeting in Taipei, Taiwan, Wednesday, Aug. 3, 2022. U.S. House Speaker Nancy Pelosi, meeting top officials in Taiwan despite warnings from China, said Wednesday that she and other congressional leaders in a visiting delegation are showing they will not abandon their commitment to the self-governing island. (Taiwan Presidential Office via AP)

هل بمقدور تايوان التصدي لغزو صيني بدون تدخل أمريكي؟ 03.08.2022

تواجه تايوان تهديدا بالغزو من الصين التي تمتلك أحد أكبر الجيوش في العالم. فيما تقوم الاستراتيجية الدفاعية للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي على جعل أي غزو صعبا ومكلفا جدا النسبة للصين. فهل تصمد بدون التدخل الأمريكي؟

June 30, 2022, ASHGABAT, ASHGABAT, TURKMENISTAN: Russian President VLADIMIR PUTIN (R) speaks with Iran's President EBRAHIM RAISI (L) during their meeting on the sidelines of the 6th Caspian littoral states Summit in Ashgabat, Turkmenistan on June 29, 2022. President of Azerbaijan Ilham Aliyev, President of Iran Ebrahim Raisi, Russian President Vladimir Putin, and President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev are taking part in the summit at the invitation of Turkmen leader Serdar Berdimuhamedov. One of the main issues of the 6th Caspian Summit is the organization of a transport corridor through the Caspian Sea. The Trans-Caspian route is the most optimal and fastest, and capable of becoming very active in terms of Russian exports to India, Pakistan, Indonesia, Malaysia, and also the Persian Gulf states. In the opposite direction, it will work for Russia to receive various imported goods. (Credit Image: Â© Iranian Presidency via ZUMA Press Wire

هل يعرقل النفط تنامي العلاقات والتعاون بين روسيا وإيران؟ 19.07.2022

تدل زيارة الرئيس الروسي لطهران على تنامي العلاقات بين روسيا وإيران، خاصة بعد حرب أوكرانيا. وصحيح أن مواجهة العقوبات الغربية وكراهية أمريكا تجمع البلدين، إلا أن هناك ما يكبح جماح هذا التقارب، ويؤجج المنافسة بينهما.

Formation von Drohnenschwärmen am blauen Himmel *** Formation of swarms of drones in blue sky Copyright: imageBROKER/AndyxDean ibxdea08207969.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

الروبوتات القاتلة.. هل تنجح الجهود الدولية في حظرها؟ 31.07.2022

مازال الانقسام سيد الموقف في مفاوضات في جنيف لحظر الروبوتات القاتلة وغيرها من أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم. وقد أدت الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى تعقيد المباحثات الأممية. وإزاء ذلك، فهل تنجح تلك الجهود في حظر تلك الأسلحة؟