المستقبل الآن

هل للذكاء علاقة بالموسيقى؟

يقول باحثون إن الموسيقى تنمي ذكاء البشر. بعد أن طرحت دراسة أمريكية أسطورة "تأثير موتسارت" في التسعينيات، تم إجراء بحث مكثف حول العلاقة بين الموسيقى والذكاء. فهل تجعلنا الموسيقى أذكى؟