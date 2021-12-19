هل للذكاء علاقة بالموسيقى؟

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يقول باحثون إن الموسيقى تنمي ذكاء البشر. بعد أن طرحت دراسة أمريكية أسطورة "تأثير موتسارت" في التسعينيات، تم إجراء بحث مكثف حول العلاقة بين الموسيقى والذكاء. فهل تجعلنا الموسيقى أذكى؟
دراسة جديدة تربط بين تراحع القدرات الإدراكية إلى حد "العجز" والإصابة بفيروس كورونا، والنتائج تثير مخاوف المختصين. فما الذي تقوله الدراسة؟
فرضية جديدة نشرت في مجلة علم الأعصاب "باترنز"، تفسر سبب غرابة أحلامنا، ولماذا يحتاج الدماغ هذا النوع من الأحلام؟
توصل باحثون من سويسرا إلى اكتشاف موسيقى لها تأثير إيجابي على نمو أدمغة الأطفال الخدج. فكيف تساعد موسيقى المزمار الهندي "بونجي" هؤلاء خلال هذه الفترة الحساسة من اكتمال نموهم؟
هل القهوة مضرة أم مفيدة لجسم الإنسان؟ سؤال باتت الإجابة عنه أسطورية من فرط النتائج المتضارية التي استخلصتها العديد من الدراسات. ورغم ذلك يسود إجماع بين الأطباء بأن الإفراط في شرب القهوة له أعراض سيئة مؤكدة.
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