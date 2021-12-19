 هل للذكاء علاقة بالموسيقى؟ | المستقبل الآن | DW | 26.12.2021

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المستقبل الآن

هل للذكاء علاقة بالموسيقى؟

يقول باحثون إن الموسيقى تنمي ذكاء البشر. بعد أن طرحت دراسة أمريكية أسطورة "تأثير موتسارت" في التسعينيات، تم إجراء بحث مكثف حول العلاقة بين الموسيقى والذكاء. فهل تجعلنا الموسيقى أذكى؟

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2-V40-C1-1845-7 (1430204) Der Kaiser von CHina/ aus Berghaus, 1853. Völkerkunde / China. / - 'Der Kaiser von China'. - / Holzstich, koloriert, von Adolphe François Pannemaker (1822-1900) nach Zeichnung von Henri Hendrickx (1817- 1894). Aus: Heinrich Berghaus, Die Völker des Erdballs, 1.Bd., 2.Ausgabe Brüssel Leipzig Gent (Carl Muquardt) 1853 (Erstausgabe 1845/47), vor. S. 83.

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