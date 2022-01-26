هل لقاحات الحمض الريبوزي النووي المرسال الجديدة ضرورية فعلا؟

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وافقت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم على الجيل الثاني من لقاحات الحمض الريبوزي النووي المرسال. فكيف تعمل، وهل تحمي أكثر من متحور أوميكرون؟
يتوقع أن تدعو المفوضية الأوروبية دول الاتحاد لتقديم جرعات معززة من مضادات فيروس كورونا لسكانها قبيل حلول الخريف والشتاء، فيما وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام نسختين معدلتين من لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا
قالت شركة الأدوية "بيونتك" المطورة للقاح كوفيد 19، أنها ستبدأ قريبا في تسليم اللقاح المعدل ضد متحور أوميكرون. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها تقيم اللقاح الجديد وأنها ستبت في طلب الشركة قريبا.
مع اقتراب فصل الشتاء يزداد القلق من الإصابة بفيروس كورونا خاصة مع توقع الخبراء موجات عدوى جديدة هذا الشتاء. وهو ما دفع إلى طرح لقاحات جديدة مضادة لأوميكرون على شكل جرع تعزيزية ضد متحورات فيروس كورونا.
مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد 19، تحذر وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي من ظهور "متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا" هذا الشتاء.
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