 هل لقاحات الحمض الريبوزي النووي المرسال الجديدة ضرورية فعلا؟ | DW الأخبار | DW | 15.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

هل لقاحات الحمض الريبوزي النووي المرسال الجديدة ضرورية فعلا؟

وافقت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم على الجيل الثاني من لقاحات الحمض الريبوزي النووي المرسال. فكيف تعمل، وهل تحمي أكثر من متحور أوميكرون؟

المزيد من المركز الإعلامي

تم بالفعل تمرير التشريع الذي يلزم العاملين في مجال الرعاية الصحية ابتداء من مارس بتلقي اللقاح.

جدل حول فرض إلزامية التطعيم ضد كورونا للعاملين بالرعاية الصحية في ألمانيا 26.01.2022

أثار انتشار أوميكرون مخاوف من خروج الوباء عن السيطرة في إسرائيل.

إصابات يومية قياسية بكورونا في إسرائيل والحكومة تبحث تقليص فترة الحجر 12.01.2022

رغم من معدلات الإصابة القياسية المرتفعة تتحدث الحكومة الإسبانية عن نهاية الوباء، وتريد التعامل معه على أنه كالأنفلونزا.

اسبانيا تخفض إجراءات التعامل مع وباء كورونا 21.01.2022

بولندا: الاستعداد لموجة كورونا قاسية

بولندا: الاستعداد لموجة كورونا قاسية 03.02.2022

المزيد DW الأخبار

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

هل تؤثر اللقاحات الجديدة على مستقبل الجائحة؟ 15.09.2022

A woman walks with a grocery bag in the usually bustling landmark of Jemma el-Fnaa, in Marrakech, Morocco, Wednesday, July 22, 2020. Morocco's restrictions to counter the coronavirus pandemic have taken a toll on the carriage horses in the tourist mecca of Marrakech. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

تراجع الإقبال على التطعيم في المغرب 15.09.2022

كيف تُضرّ جائحة كورونا باقتصاد غانا

كيف تُضرّ جائحة كورونا باقتصاد غانا 15.09.2022

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل لأوكرانيا في مواجهة روسيا 15.09.2022

اقرأ أيضا

This August 2022 photo provided by Pfizer shows vials of the company's updated COVID-19 vaccine during production in Kalamazoo, Mich. U.S. regulators have authorized updated COVID-19 boosters, the first to directly target today's most common omicron strain. The move on Wednesday, Aug. 13, 2022, by the Food and Drug Administration tweaks the recipe of shots made by Pfizer and rival Moderna that already have saved millions of lives. (Pfizer via AP)

المفوضية الأوروبية توافق على لقاحين ضد أوميكرون وتحث على جرعات معززة 02.09.2022

يتوقع أن تدعو المفوضية الأوروبية دول الاتحاد لتقديم جرعات معززة من مضادات فيروس كورونا لسكانها قبيل حلول الخريف والشتاء، فيما وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام نسختين معدلتين من لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا

Eine Mitarbeiterin zieht im Corona-Impfbus in Berlin-Mitte eine Spritze mit dem Impfstoff von Biontech auf. Wenn das Verfallsdatum erreicht ist, darf der Impfstoff nicht mehr verwendet werden. (zu dpa: «In Berlin sind mehr als 185 000 Impfdosen vernichtet worden») +++ dpa-Bildfunk +++

بيونتك تستعد لطرح لقاحها المعدل ضد متحور أوميكرون 25.08.2022

قالت شركة الأدوية "بيونتك" المطورة للقاح كوفيد 19، أنها ستبدأ قريبا في تسليم اللقاح المعدل ضد متحور أوميكرون. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها تقيم اللقاح الجديد وأنها ستبت في طلب الشركة قريبا.

Capelle aan den IJssel - Bustle in a large booster shot location. A GGD employee Rotterdam Rijmond puts a booster shot with pfizer or moderna vaccine and then they have to wait 15 minutes in the waiting room. The GGD wants to take 1.5 million shots this week because they are scaling up enormously due to the omikron variant. Robin Utrecht

أوروبا تتأهب بلقاحات جديدة ضد متحورات كورونا في الشتاء 14.09.2022

مع اقتراب فصل الشتاء يزداد القلق من الإصابة بفيروس كورونا خاصة مع توقع الخبراء موجات عدوى جديدة هذا الشتاء. وهو ما دفع إلى طرح لقاحات جديدة مضادة لأوميكرون على شكل جرع تعزيزية ضد متحورات فيروس كورونا.

Corona Virus Welle Konzept für die coronavirus verbreitung der delta oder omikron virus variante Mutation Covid-19 Anstieg der Infektionszahlen Ausbreitung der Krankheit Symbolbild

متحورات "جديدة كليا" من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء 02.09.2022

مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد 19، تحذر وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي من ظهور "متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا" هذا الشتاء.