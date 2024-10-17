++ هل قتل السنوار؟ تغطية مباشرة لأحدث الأخبار وردود الفعل ++

هل قتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؟ الحركة لم تعلق بعد، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الأمر. ومصادر إعلامية ذهبت إلى أبعد من ذلك لتعلن مقتله. في هذه التغطية المباشرة سنوافيكم بكل جديد.

بايدن يتلقى إحاطة بشأن السنوار وهو في طريقه إلى المانيا

ذكرت القناة الإخبارية الأمريكية CNN أنّه تم إطلاع الرئيس جو بايدن من قبل مستشاره للأمن القومي جيك سويلفان بشأن التقارير الواردة عن مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار. يشار إلى أنّ الرئيس الأمريكي في طريقه إلى ألمانيا في زيارة دولة.

مسؤولان: حكومة إسرائيل الأمنية ترجح مقتل السنوار

قال مسؤولان مطلعان، الخميس (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، إن أعضاء الحكومة الأمنية الإسرائيلية تم إبلاغهم بأن من المرجح بشدة أن يكون يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد قتل.

ونقلت هيئتا بث إسرائيليتان أيضا، هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) والقناة 12 الإسرائيلية، عن مسؤولين قولهم إن السنوار قد قُتل.

غالانت لأعداء إسرائيل: "سنطاردكم ونقضي عليكم"

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن الدولة العبرية "ستطارد" أعداءها "وتقضي عليهم"، بعد إعلان الجيش أنه يتحقق من مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في عملية بقطاع غزة.

وكتب غالانت عبر منصة إكس "لا يمكن لأعدائنا أن يختبئوا. سنطاردهم ونقضي عليهم".

الجيش الإسرائيلي يحقق

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه يتحقق من احتمال مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد عملية في قطاع غزة استهدفت ثلاثة مسلحين. في المقابل لم يصدر شيء من الحركة.

اختبارات الحمض النووي

في غضون ذلك قال مصدر أمني إسرائيلي لوكالة فرانس برس الخميس إن الجيش يجري اختبارات الحمض النووي على جثة أحد المسلحين للتأكد إن كانت عائدة لزعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن هذه القضية "يجري الجيش الإسرائيلي اختبارات الحمض النووي على جثة أحد المسلحين للتأكد إن كانت جثة السنوار".

حماس لم تعلق رسميا بعد

لم تعلق حماس على مصير السنوار الذي شغل مؤخرا منصب رئيس المكتب السياسي للحركة. وإذا تأكد موته، فسيؤدي ذلك إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط حيث تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي مع عزم إسرائيل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني عليها في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتم تعيين السنوار، العقل المدبر الرئيسي لهجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل حرب غزة، رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في أغسطس/ آب.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ف.ي/ أ.ح/ ع.خ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)