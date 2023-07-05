هل فوجئت المخابرات الألمانية بـ"تمرد فاغنر"؟

عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء (5 يوليو/تموز 2023) جلسة سرية مع برونو كال، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) بخصوص الوضع في روسيا وأوكرانيا. ومن المتوقع أن تدور الجلسة حول الوقت الذي علم فيه جهاز الاستخبارات الألماني بأحداث التمرد المسلح الذي قامت به مجموعة فاغنر الروسية الخاصة بقيادة يفجيني بريجوجين قبل عشرة أيام.

يشار إلى أنه كانت هناك انتقادات ولاسيما من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) لأن جهاز (بي إن دي) علم بالتمرد في وقت متأخر وذلك على عكس أجهزة في دول أخرى شريكة مثل الولايات المتحدة.

من جانبها، كشفت بوابة "ذا بيونير" الإخبارية عن وجود تفكير داخل حزب المستشار الألماني شولتس بشأن إقالة كال الذي يدير الجهاز منذ عام .2016 وتعتزم اللجنة المسؤولة عن مراقبة عمل أجهزة الاستخبارات الاجتماع مرة أخرى بعد ظهر اليوم للنظر في الوضع في روسيا وأوكرانيا والنظر في الاتهامات الموجهة لجهاز الاستخبارات ورئيسه، وسيحضر كال هذه الجلسة أيضا لتقديم إفادة والرد على أسئلة اللجنة.

ا.ف/ ح.ز (د.ب.أ)