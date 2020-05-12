 هل فكرت يوما في دعوة ″حمار″ للمشاركة في إجتماع عمل؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 10.07.2020

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منوعات

هل فكرت يوما في دعوة "حمار" للمشاركة في إجتماع عمل؟

في ظل التباعد الاجتماعي، ما رأيك في عمل مفاجأة لزملائك بدعوة ”أنثى حمار“ للمشاركة في اجتماعاتكم عبر الإنترنت؟ هذا ما حدث في كندا وتحول لفكرة رائجة تدر لأصحاب هذا الكائن الربح .. فما القصة؟

هل فكرت يوماً في دعوة حمار ليشارك في اجتماعات العمل الافتراضية؟ هذا ما حصل في كندا

هل فكرت يوماً في دعوة حمار ليشارك في اجتماعات العمل الافتراضية؟ هذا ما حصل في كندا

تحوّلت أنثى حمار تحمل اسم "باكويت" لنجمة في كندا، إذ استحوذت إطلالتها المفاجئة خلال الاجتماعات التي تعقد بالفيديو عبر تطبيق "زوم" على الكثير من الإعجاب.

مختارات

تسبب رجل يصطحب معزة في توقف مؤقت لمترو الأنفاق وسط العاصمة باريس، بعد أن رفض النزول من المترو ما أستدعى تدخل الشرطة. الحادثة الطريفة لم تتوقف عند هذا الحد، بل كشفت عن قصة المعزة وكيف تعامل ركاب المترو مع الموقف. (15.11.2018)

فبمجرد انضمام "باكويت" إلى اجتماع افتراضي عقد عبر تطبيق "زوم"، تعلو آهات المشاركين بالاجتماع للمفاجأة بمشاركتها ليتبع هذا موجة من الضحك ما أن يقول المسؤول عن أنثى الحمار: "نحن نقتحم اجتماعكم. أعرّفكم بباكويت، وهي مقتحمة اجتماعات شهيرة".

وبنجاحها في إضحاك الكثيرين أصبحت "باكويت" وسيلة لتمويل ملجأ حيوانات تراجعت مداخيله إثر توقف الزيارات إليه بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويشرح أحد المتطوعين في الملجأ، تيم فورس، أن "باكويت" تنضم إلى الاجتماعات بطلب من الناس موضحا إنها "وسيلة لجمع الأموال بهدف توفير التغذية للأبقار، وخصوصاً خلال جائحة كوفيد-19".

وقبل أزمة كورونا المستجد، كان الملجأ الذى يضم أبقار ودجاج وبط وحصان، فضلا عن أنثى الحمار "باكويت" التي ولدت في المزرعة قبل 12 عاماً، يتّكل لتأمين استمراريته على تبرعات زواره، وعلى الأنشطة التي يستضيفها.

وأمام حجم الأزمة التي كانت تهدّد استمرارية الملجأ، سرعان ما أدرك مسؤولوه ضرورة إيجاد مصادر تمويل جديدة. فخطرت لهم فكرة إشراك الحيوانات لترطيب أجواء اجتماعات العمل الافتراضية التي عمّ استخدامها خلال فترة الجائحة.

ويمكن للراغبين ملء استمارة متوافرة على الموقع الإلكتروني للملجأ لطلب حجز خدمات "باكويت" أو الحصان "ميلودي" أو "عميدة" أبقار المزرعة ”فيكتوريا".

ويصل "بدل أتعاب" مشاركة الحيوان لمدة عشر دقائق في الاجتماع إلى 75 دولاراً، فيما يبلغ سعر عشرين دقيقة 125 دولاراً، وسعر نصف ساعة 175 دولاراً، وفقا لأحد مؤسسي الملجأ، إديت باراباش، في حديث إلى مجلة "تورونتو لايف ماغازين".

وعلّق فورس قائلاً "يسعدنا أن نرى كيف يتفاجأ الأشخاص المشاركون في اجتماع عندما يرون حماراً يظهر على الشاشة".

وخلال أحد الاجتماعات الافتراضية، توجه فورس إلى المشاركين بقوله "عندما تنتهي جائحة كوفيد-19 ستأتون لزيارتنا يوماً ما"، فما كان من أحدهم إلاّ أن أجابه بحماسة ”طبعاً". 

د.ب/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Maultier

    أغرب الحيوانات الهجينة

    قد يكون البغل هو أشهر أنواع التزاوج المختلط بين الحيوانات. فالبغل هو نتيجة تزاوج الفرس مع الحمار. وأكتسب البغل بعض الصفات الهجينة، مثل صبر الحمار وقوة الفرس، ويملك أيضا مقاومة عالية للأمراض ولكنه عقيم ولا يمكنه التناسل.

  • Der Zesel Ippo im florentiner Zoo

    أغرب الحيوانات الهجينة

    أما نتيجة التزاوج بين الحمار والحمار الوحشي فتكون نتيجته "حمار زيبرويد" أو حمار "إيبو". وولد هذا الحمار في حديقة الحيوانات فلورنسا في سنة 2013. وهنالك بعض حالات مشابهة حدثت في إفريقيا لاسيما في إثيوبيا. بالإضافة إلى ذلك توجد بعض الحيوانات الهجينة الناتجة عن تزاوج الحمار والحصان.

  • Tier Hybride Liger

    أغرب الحيوانات الهجينة

    "أسد ببري" هو هجين يجمع بين الأسد والنمر في عملية لا تحدث في الحياة البرية، وإنما فقط في حدائق الحيوان، كما حدث مثل هذا الحيوان الذي أطلق عليه تسمية "زيتا" الذي يعيش في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك في روسيا والذي ولد من أسد ذكر وأنثى نمر. ويتميز "الأسد الببري" بأنه أكبر حجما من الأسد والنمر. أما "تيغون" فينتج عن تزاوج ذكر النمر مع أنثى الأسد.

  • Cama

    أغرب الحيوانات الهجينة

    الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي بصحبة الحيوان الهجين "كاما" المولود نتيجة تلقيح اصطناعي في دبي بين الجمل وحيوان اللاما. وأطلق على أول حيوان "كاما" اسم "راما" تيمناً بولادته في شهر رمضان في سنة 1998.

  • Wolphin

    أغرب الحيوانات الهجينة

    تزاوج الحوت مع الدلفين ينتج "ولفين"، وهو هجين نادر جدا ويجمع بين صفات وحجم الحوت والدلفين. لا يوجد حاليا سوى "ولفين" واحد في العالم ويعيش في حديقة الأحياء البحرية في جزر هاواي.

  • Kanada Ausgestopfter Pizzly

    أغرب الحيوانات الهجينة

    الدب "بيزلي" هو حيوان هجين من الدببة الثلجية التي تعيش في المناطق القطبية والدببة الرمادية التي تعيش في مرتفعات أمريكا الشمالية. وأطلق على الدب الجديد تسمية "بيزلي" وهو مزيج من اسمي الصنفين. وغالبا ما كانت الأم من نوع الدببة الثلجية والأب من النوع الأخر. ويمكن لهذا الصنف التزاوج وإنتاج أنواع من الدببة مشابهة للنوع الهجين.

  • Bildergalerie Frösche Teichfrosch Frühling bei den Fröschen

    أغرب الحيوانات الهجينة

    ضفدع الأكل هو من الضفادع التي تعيش في القارة الأوروبية ويقدمه الفرنسيون كوجبة طعام، وخاصة أرجله التي تعد وجبة فاخرة. وهذا النوع الهجين جاء من تزاوج ضفدع البحر الكبير البني اللون وضفدع البحريات الصغيرة الأخضر. ويمكن لهذا النوع من الضفادع التكاثر بسرعة.

  • Tier Hybride Geep Schiege

    أغرب الحيوانات الهجينة

    حيوان "خروف-ماعز" هو هجين بين هذين النوعين من الحيوانات. ولا يرتبط الخرفان بالماعز جينيا، إلا أنه هنالك الكثير من حالات التزاوج بينهما. وأغلب المواليد الهجينة تولد ميتة، إلا في حالة هذه الحيوانات الهجينة الرمادية التي تعيش في منطقة باليمور الأيرلندية. وتوجد بعض الحالات المماثلة في ألمانيا وفي هولندا وفي الولايات المتحدة.

  • Kreuzung Stockente Laufente

    أغرب الحيوانات الهجينة

    لا تحمل لغاية الآن هذه البطة اسما يميزها. البطة ولدت من نوعين مختلفين من أصناف البط البري الطائر التي تعيش في البحريات والمستنقعات والبط غير الطائر. وتتزاوج ذكور البط البري الطائر في الكثير من الأحيان مع أنواع أخرى من البط، وهو ما يهدد في انقراض الأنواع الأخرى من البط.

    الكاتب: بريغيته أوسترات / زمن البدري


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