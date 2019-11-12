 هل فعلا ″لم يراوغ رونالدو خصما في آخر ثلاث سنوات″؟ | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 13.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

هل فعلا "لم يراوغ رونالدو خصما في آخر ثلاث سنوات"؟

انتقد فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد ويوفنتوس ومنتخب إنجلترا السابق تصرف رونالدو الغاضب بعد تغييره في مباراة ميلان. وقال كابيلو إن رونالدو "لم يراوغ منافسا في آخر ثلاث سنوات". فهل هذا صحيح؟ ومن هم أفضل المراوغين؟

Champions League - Viertelfinale- Juventus - Ajax Amsterdam (Reuters/A. Lingria)

على عكس المدير الفني لفريق يوفينتوس ماوريتسيو ساري، الذي لم يعدم الأعذار لتبرير التصرف اللارياضي لكريستيانو رونالدو (34 عاماً) عند تغييره في مباراة ميلان (0ـ1)، لم يتحل فابيو كابيللو، المدير الفني الأسبق لكل من منتخبي إنجلترا وروسيا، بنفس الأناقة والكلمات الرقيقة التي استخدمها ساري في تعليقه على تصرف النجم البرتغالي.

Juventus-Trainer Fabio Capello.jpg (dpa)

فابيو كابيلو، المدرب الأسبق لريال مدريد

فقد هنأ المدرب الإيطالي كابيلو مواطنه ساري على التغيير الشجاع الذي قاد فريق السيدة العجوز للفوز في المباراة. وقال كابيلو إن "ساري كان محقا في قرار استبدال رونالدو. دخوله مباشرة لغرف الملابس بعد خروجه من أرضية الملعب وعدم جلوسه على مقعد البدلاء كان مشهدا سيئا".

وتابع كابيلو، الذي يعمل الآن محللا رياضيا في شبكة "سكاي" التلفزيونية، بالقول: "رونالدو لم يراوغ منافسا في آخر ثلاث سنوات. ليس بلياقة جيدة"، مشيرا إلى أن رونالدو في حاجة إلى العمل بشكل أكبر للارتقاء بلياقته.

وإذا كان رونالدو في حاجة للعمل على تطوير لياقته سواء بمفهومها الرياضي أو "الاجتماعي"، فإن مسألة "عدم مراوغته للخصوم في آخر ثلاث سنوات" تبقى عبارة بصيغة المبالغة للدلالة، ربما، على تراجع مستوى رونالدو في الآونة الأخيرة.

وهو ما تظهره إحصائيات قام بها موقع "سبوكس" الرياضي، وضعت من خلالها قائمة لأفضل 25 مراوغا في أقوى خمس دوريات أوروبية خلال الثلاث سنوات الماضية. ولم ينجح رونالدو، الذي تمكن خلال الثلاث سنوات الأخيرة من القيام بـ190 بمراوغة ناجحة، من دخول هذه القائمة.

بينما يتصدر هذه القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ703 مراوغة ناجحة، متبوعا في المركز الثاني بنجم فريق ريال مدريد إدين هازارد بـ633 مراوغة ناجحة، فيما احتل نيما نجم فريق باريس سان جيرمان المركز الثالث بـ620 مراوغة ناجحة.

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد

    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

  • USA New England Patriots gegen Atlanta Falcons | Matt Ryan (picture alliance/dpa/E. S. Lesser)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة التاسعة: مات ريان

    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

  • 5. Bildergalerie Sportfoto Mai 2018 Stephen Curry von Golden State Warriors (Reuters/USA TODAY Sports/K. Terada)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثامنة: ستيفن كاري

    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

  • Roger Federer Tennis (Getty Images/A. Bello)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

  • Bildergalerie Sportfoto des Monats April 2018 5 (Getty Images/G. Shamus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

زملاء رونالدو في يوفينتوس يطالبونه بالاعتذار  

كريستيانو "جونيور" يسير على خطى والده رونالدو!

يبدو أن كريستيانو جونيور يمتلك جينات والده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ابن أحسن لاعب في العالم خمس مرات يسير على خطى والده في تحقيق الأرقام القياسية الواحدة تلو الأخرى في عالم الساحرة المستديرة. (31.10.2019)  

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

Champions League Juventus Turin - Bayer Leverkusen

زملاء رونالدو في يوفينتوس يطالبونه بالاعتذار 12.11.2019

فيما أظهر مدرب يوفينتوس ماوريسيو ساري تفهما لغضب رونالدو ومغادرته الملعب عقب تغييره في مباراة إي سي ميلان، بدا زملاؤه أقل تسامحاً، حيث يطالبونه بتبرير تصرفه واعتذاره عما بدر منه.

FIFA Fußball-WM 2018 | Achtelfinale | Uruguay vs. Portugal | Freistoß Ronaldo

إحصائية سلبية لرونالدو.. وهذا هو قرار المدرب ساري! 26.10.2019

رد مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري على مطالب بمنع نجم الفريق كريستيانو رونالدو من القيام بعادة دأب على القيام بها فوق المستطيل الأخضر. فيما أظهرت إحصائية تراجع قدرة النجم البرتغالي على التسجيل بطريقة اشتهر بها منذ سنوات.

Fußball | La Liga Santander | Real Betis vs Real Madrid | Christiano Ronaldo

رونالدو: بدأت أعوّد نفسي على الحياة خارج عالم كرة القدم! 04.10.2019

هل يمكنك تصور منافسات دوري أبطال أوروبا بدون ميسي أو كريستيانو رونالدو؟ يبدو أن الأمر كذلك فنجم ريال مدريد السابق بدأ يتحدث وبوضوح عن فترة اعتزاله. فماذا حدث؟!

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

هل فعلا "لم يراوغ رونالدو خصما في آخر ثلاث سنوات"؟

سر تراجع المستوى الفني لموهبة دورتموند جادون سانشو

زملاء رونالدو في يوفينتوس يطالبونه بالاعتذار

بقاء ساني في مانشيستر سيتي مستبعد.. لكن إلى أين الوجهة؟

السعودية تستضيف السوبر الإسباني رسمياً لثلاثة أعوام

بعد عشر سنوات ـ لوف يزور قبر حارس عرين مانشافت الراحل