هل ظهر "جيل جديد" من المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية؟

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تزايد المواجهات المسلحة في الضفة الغربية مع الجيش الإسرائيلي وهو ما يذكر بالانتفاضة الثانية. هل ظهر "جيل جديد" من المسلحين في الضفة الغربية؟ وهل تندلع "انتفاضة ثالثة"؟
عقب مقتل إسرائيليين نهاية الأسبوع الماضي، هاجم مستوطنون متطرفون بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية وأرعبوا السكان وأحرقوا فيها أبنية سكنية وسيارات، ما خطورة ذلك وكيف كانت ردة الفعل عليه؟
دعت الحكومة الألمانية إلى "تجنب تصعيد الوضع المتوتر" في الضفة الغربية بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية انتقاما لمقتل اثنين منهما. من جانبها دعت فرنسا "جميع الأطراف إلى تجنب تأجيج العنف والمساهمة في وقف التصعيد".
أدان وزراء خارجية 6 دول أوروبية هجمات فلسطينية تسببت في في مقتل إسرائيليين، كما أدانوا العنف العشوائي الذي يمارسه مستوطنون إسرائيليون ضد مدنيين فلسطينيين، مؤكدين على ضرورة محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال قضائيا.
انطلق في العقبة الأردنية اجتماع "أمني ـ سياسي" هو الأول من نوعه منذ سنوات بين ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية "لبحث التهدئة". تزامناً مع ذلك قال
مسؤولون إسرائيليون إن مسلحاً قتل مستوطنين في سيارتهما بالضفة الغربية.
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