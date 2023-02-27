هل ظهر "جيل جديد" من المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية؟

لقاء فلسطيني - إسرائيلي ينطلق في الأردن "لبحث التهدئة"

انطلق في العقبة الأردنية اجتماع "أمني ـ سياسي" هو الأول من نوعه منذ سنوات بين ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية "لبحث التهدئة". تزامناً مع ذلك قال مسؤولون إسرائيليون إن مسلحاً قتل مستوطنين في سيارتهما بالضفة الغربية.