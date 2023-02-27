 هل ظهر "جيل جديد" من المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ | DW الأخبار | DW | 14.03.2023

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هل ظهر "جيل جديد" من المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية؟

تزايد المواجهات المسلحة في الضفة الغربية مع الجيش الإسرائيلي وهو ما يذكر بالانتفاضة الثانية. هل ظهر "جيل جديد" من المسلحين في الضفة الغربية؟ وهل تندلع "انتفاضة ثالثة"؟

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