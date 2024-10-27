هل شريكك هو السبب في إصابتك المستمرة بنزلات البرد؟

هل تعتقد أن نزلات البرد التي تصيبك بين الحين والآخر قد تكون بسبب شريك حياتك؟ ربما تظن أنها مجرد مصادفة، لكن الحقيقة هي أن قربك من شريكك قد يكون هو السبب وراء تلك الأعراض المزعجة التي تعكر صفو يومك.

في موسم البرد والإنفلونزا، قد يتحول الشريك إلى مصدر لنقل الفيروسات؛ فالبكتيريا والفيروسات تنتقل بسهولة عبر التقبيل واللمس. لكن القصة لا تنتهي هنا، فبعض الأزواج يعانون من أعراض أخرى قد تبدو في غير موسم البرد تمامًا، مثل تهيج الجلد وصعوبات التنفس وحتى التورم في الشفتين بعد التقبيل، وربما لا يدركون أن السبب يكمن في بعض العادات اليومية أو المنتجات التي يستخدمها الشريك، بحسب ما نشرت صحيفة بيلد الألمانية.

تخيل أنك تعاني من حكة جلدية أو تهيج بعد قضاء وقت خاص مع شريكك، قد تكون حساسًا لبعض منتجات العناية بالبشرة التي يضعها، أو ربما يحمل معه مواد مهيجة من بيئته، مثل الغبار أو حبوب اللقاح. وإن كنت من عشاق العطور، فقد تشعر بضيق التنفس إذا كانت العطور التي يستخدمها قوية، خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو الحساسية.

ولا تتوقف تلك الأعراض عند هذا الحد؛ فقد تتورم شفتيك بعد التقبيل، بسبب تناول شريكك أطعمة معينة أو أدوية أنت تتحسس منها. إن هذه الأمور قد تبدو بسيطة، لكنها تحمل في طياتها تأثيرات كبيرة، خصوصًا إذا كانت تتسبب في مشاكل صحية مفاجئة. أما الحساسية من اللاتكس، فهي قد تكون سببًا لتهيجات في المناطق الحساسة، خصوصًا إذا كنتم تستخدمون واقيات من مادة اللاتكس.

الحل يكمن في التواصل الصريح مع الشريك؛ فكثير من هذه الأعراض يمكن تجنبها ببساطة عبر معرفة مصدر المشكلة واتخاذ خطوات بسيطة مثل تبديل المنتجات المستخدمة أو تفادي بعض الأطعمة.

ع.أ.ج



