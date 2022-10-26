هل سينجح تحول الطاقة في الولايات المتحدة

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هل سيستطيع جو بايدن تحويل الولايات المتحدة من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة؟ قد يكون الخطر الأكبر هو انتصار الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. وفي ولاية فرجينيا الغربية، مثلا، لا يزال الفحم يلعب دورا اقتصاديًا قويًا. فما رأي العمال؟
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
تحول تزويد روسيا لألمانيا وأوروبا بالغاز لرهان استراتيجي أجًجه احتمال غزو روسيا لأوكرانيا، وتهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد محادثات مع المستشار أولاف شولتز بنهاية نوردستريم 2 في حال اجتياح موسكو لجارتها الغربية.
في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
بعد 16 عاما من قيادة ميركل، تريد الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة شولتس نشر التفاؤل السياسي. لكن الغيوم السياسية العالمية وجائحة كورونا تحول دون ذلك. فما هي القضايا المنتظرة في العام الجديد 2022؟ وما رأي خبراء السياسة؟
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