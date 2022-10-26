 هل سينجح تحول الطاقة في الولايات المتحدة | صنع في ألمانيا | DW | 26.10.2022

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صنع في ألمانيا

هل سينجح تحول الطاقة في الولايات المتحدة

هل سيستطيع جو بايدن تحويل الولايات المتحدة من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة؟ قد يكون الخطر الأكبر هو انتصار الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. وفي ولاية فرجينيا الغربية، مثلا، لا يزال الفحم يلعب دورا اقتصاديًا قويًا. فما رأي العمال؟

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