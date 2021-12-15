هل سيفقد ريال مدريد مهاجمه المتألق بنزيمة؟

تألق كريم بنزيمة مع ناديه الإسباني ريال مدريد يبدو واضحا للغاية. المهاجم الدولي الفرنسي أحرز 13 هدفا في 16 مباراة هذا الموسم، آخرها هدف في مرمى أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسابنية، قاد به الريال للفوز والابتعاد أكثر في صدارة الليغا الإسبانية.

ولكن هل كل الأمور عل ما يرام في صفوف الريال؟ هناك إشاعات حول وداع محتمل لبنزيمة، كما تنقل صحيفة "الناسيونال" الإسبانية. فنادي باريس سان جيرمان يبدو مهتما بشكل جدي في الحصول على خدمات بنزيمة.

بنزيمة (33 عاما) لا يبدو مهتما في تغيير ناديه، ولكن يمكن لهذا الموقف أن يتغير. كيف؟

مبابي وبنزيمة: تألق مع المنتخب الفرنسي. ولكن كيف سيكون مستقبلهما مع الأندية؟ زميلان أم يتبادلان المواقع؟

تكتب صحيفة "الناسيونال" أن بنزيمة يريد الاحتفاظ بدوره القيادي في صفوف الريال، حتى لو انتقل النجم السوبر كيليان مبابي (22 عاما) إلى ريال مدريد.

والسبب الثاني، وهو الأهم، هو رغبة رئيس نادي ريال مدريد في جلب النرويجي المتألق إيرلنغ هالاند (21 عاما) من بوروسيا دورتموند. وهذا ما لا يتمناه بنزيمة. ففي هذه الحالة يخشى بنزيمة من أن يصبح احتياطيا في الريال، وهذا ما قد يدفعه للتفكير جديا في قبول عرض محتمل للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ومن الصدف غير السارة للريال مؤخرا أن قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أوقعته في مواجهة باريس سان جيرمان.

فهل سيلعب بنزيمة ضد ناديه المستقبلي؟ وكذلك الأمر بالنسبة لكيليان مبابي؟

ف.ي