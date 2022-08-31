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هل سيغير الميتافيرس حياتنا؟

هل سيصبح الميتافيرس جزءً من حياتنا اليومية؟ وهل سنتمكن من استخدامه قريباً لتحويل خيالنا إلى حقائق افتراضية؟ ماذا عن حماية وأمن البيانات؟ أم أن هذا ضجة إعلامية لا أكثر؟