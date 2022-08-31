هل سيغير الميتافيرس حياتنا؟

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هل سيصبح الميتافيرس جزءً من حياتنا اليومية؟ وهل سنتمكن من استخدامه قريباً لتحويل خيالنا إلى حقائق افتراضية؟ ماذا عن حماية وأمن البيانات؟ أم أن هذا ضجة إعلامية لا أكثر؟
تزداد تطبيقات الواقع الافتراضي اقتراباً من الحقيقة بشكل متساع للغاية. اليوم أصبح بإمكان الناس من حول العالم التنقل بين كنيسة سيستين في الفاتيكان وكنيسة القيامة في القدس والكعبة في مكة بضغطة زر.. فكيف ذلك؟
قال باحثون أمضوا وقتًا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي إن مشاعر الكراهية والعنصرية لدى المستخدمين انتقلت إلى هذا العالم الجديد بسبب شركة فشلت في الحد من السلوك السيء على شبكتها الاجتماعية.
تحوّلت فيسبوك من شركة ناشئة تشهد أسهمها ارتفاعاً مطّرداً بعد دخولها البورصة عشر سنوات، لمجموعة تدهورت صورتها وشعبيتها، لكنها لا تزال ضرورة لا غنى عنها في عالم التواصل الاجتماعي وتعتزم البقاء كذلك في عالم ميتافيرس.
بسبب تخلفها عن أحدث التقنيات، خسرت البيسبول بأمريكا نسب مشاهدة. فيما نجح دوري الكرة في الابتكار فاحتفظ بشعبيته بين الجيل الشاب. ويخطط مان سيتي لاستخدام الميتافيرس، وتحذيرات للأندية الألمانية من التخلف عن ركب التقنية.
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