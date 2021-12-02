هل سيغير أوميكرون قواعد السفر من جديد؟

متحور "أوميكرون" يثير القلق ودول عدة تعلق الرحلات مع بلدان إفريقية

أخذ اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا يثير الهلع في كثير من دول العالم، والتي سارعت إلى تشديد إجراءات السفر من وإلى جنوب إفريقيا وبلدان أخرى محيطة بها، سيما بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية لـ"أوميكرون" بأنه "مثير للقلق".