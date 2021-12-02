 هل سيغير أوميكرون قواعد السفر من جديد؟ | DW الأخبار | DW | 02.12.2021

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هل سيغير أوميكرون قواعد السفر من جديد؟

بعد اكتشاف المتحور الجديد أوميكرون أغلقت الكثير من الدول حدودها وتم تشديد قيود السفر. دي دبيلو توجهت إلى مطار فرانكفورت الاكبر في ألمانيا لاستطلاع مدى تأثير ذلك على المسافرين.

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