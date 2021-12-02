هل سيغير أوميكرون قواعد السفر من جديد؟

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بعد اكتشاف المتحور الجديد أوميكرون أغلقت الكثير من الدول حدودها وتم تشديد قيود السفر. دي دبيلو توجهت إلى مطار فرانكفورت الاكبر في ألمانيا لاستطلاع مدى تأثير ذلك على المسافرين.
كشف وزير الصحة في ولاية بافاريا عن وجود حالتي إصابة بالمتحور الجديد من كورونا المسمى "أوميكرون"، فيما ذكر مسؤول بريطاني أن هذه السلالة ربما تكون قادرة على مقاومة اللقاحات.
أخذ اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا يثير الهلع في كثير من دول العالم، والتي سارعت إلى تشديد إجراءات السفر من وإلى جنوب إفريقيا وبلدان أخرى محيطة بها، سيما بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية لـ"أوميكرون" بأنه "مثير للقلق".
تسعى دول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر بسبب المتحور الجديد من كورونا المسمى "أوميكرون". فما مدى خطورة هذا المتحور؟ وهل يمكنه التحايل على جهاز المناعة؟ علماء فيروسات ألمان يحاولون تقديم إجابة.
ناشد رئيس حكومة بافاريا الحكومة الاتحادية الجديدة لاتخاذ إجراءات جذرية لكسر الموجة الرابعة من كورونا. يذكر أن الأكاديمية الوطنية للعلوم أوصت بفرض قيود فورية شاملة خصوصا بعد ظهور سلالة أوميكرون في أوروبا وألمانيا تحديدا.
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