هل سيطلق محمد صلاح كل قواه في مواجهة جنوب أفريقيا؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت (السادس من يوليو/تموز 2019)، إلى المباراة القوية بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا، برسم ثمن نهائي مسابقة كأس الأمم الأفريقية، والتي من المنتظر أن تكشف هوية الفائز بها في الأيام القليلة القادمة.
وفي هذه المباراة المهمة جداً، ستسلط الأضواء بشدة على نجم منتخب "الفراعنة" الأول محمد صلاح، الذي يعي جيداً حجم الضغوطات الملقاة على عاتقه، لاسيما وأن الخطأ غير مسموح به في هذا الدور الحاسم من "العرس الأفريقي".
نقطة الانطلاقة!
لم يقدم محمد صلاح الأداء المنتظر منه في الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث هز صاحب القدم اليسرى الساحرة شباك الفرق المنافسة في مرتين فقط، بالإضافة إلى إهداره أكثر من فرصة سانحة للتسجيل أمام المرمى. ما طرح أكثر من علامة استفهام حول مستوى صلاح في هذه البطولة.
وربما سيشكل الدور الثاني من كأس الأمم الأفريقية فرصة مواتية للنجم المصري، من أجل استعادة مستواه المعهود والانطلاق بقوة في هذه المسابقة القارية، خاصة وأن صلاح تعود في السنوات الأخيرة على لعب أدوار متقدمة في مختلف البطولات التي شارك فيها، ما أكسبه خبرة كبيرة في عالم الساحرة المستديرة.
جمهور منتخب مصر يُعلق أمالاً كبيرة على محمد صلاح، صورة أرشيفية.
زيادة على ذلك، أثبت صلاح في أكثر من مرة قوته الذهنية الكبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة، لاسيما وأنه يمتلك في جعبته الكثير من الأوراق الرابحة على غرار: التحرك الجيد دون كرة وخلق مساحات أكبر لباقي نجوم المنتخب، فضلاً عن شخصيته القيادية فوق المستطيل الأخضر.
ومن المتوقع أن تبرز عناصر قوة محمد صلاح بشكل كبير بداية من مباراة اليوم السبت أمام جنوب أفريقيا، حيث سيحاول النجم المصري توجيه رسالة قوية إلى مشجعي المنتخب المصري وباقي الفرق المنافسة، مفادها أنه لن يفرط في لقب هذه البطولة.
رغبة جامحة
ويدرك نجم ليفربول أن جماهير منتخب "الفراعنة" متعطشة أكثر من أي وقت مضى للفوز باللقب الأفريقي، إذ كان المنتخب المصري قريباً للغاية من التتويج باللقب في النسخة الماضية، الذي ذهب في نهاية المطاف إلى منتخب الكاميرون.
وتداولت عدة تقارير صحفية، خبر جلسة عقدها محمد صلاح قبل أيام مع لاعبي المنتخب المصري، من أجل تحفيز اللاعبين على بذل مجهودات أكبر في اللقاءات المقبلة، واستخلاص العبر من المباريات السابقة، التي قدم فيه منتخب "الفراعنة"، حسب عدة مراقبين، أداء ضعيفا.
ضربة مزدوجة
ومن شأن، استعادة صلاح لمستواه المعهود في الأدوار المتقدمة من بطولة كأس أمم أفريقيا والفوز بها، أن يساعده في توجيه ضربة مزدوجة إلى زميليه في فريق ليفربول ساديو ماني وفيرجيل فان ديك. فمن جهة، سيفض صلاح الشراكة مع النجم السنيغالي ماني، الذي يُعد من أبرز منافسي النجم المصري في هذا العرس الكروي الأفريقي.
ومن جهة أخرى، يعني اعتلاء صلاح منصة التتويج في نهاية البطولة، الرفع من حظوظه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، إذ أن زميله في "الريدز" فيرجيل فان ديك فشل في الفوز مع المنتخب الهولندي بأول نسخة من بطولة دوري الأمم. كما أن حظوظ الثنائي "الذهبي" ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تبدو هذا الموسم أقل نوعاً ما عقب فشلهما في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
نجم سطع في القرية!
في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
لم يكمل تعليمه
لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
البداية من مصر
محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
صفقة العمر
في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
"أبو مكة"
تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
الإنضمام إلى روما
انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
جوائز ونجاحات
استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
صلاح المسلم
لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
الصديق الحميم وراعي الموهبة
يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش