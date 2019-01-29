 هل سيحلق الجناح الهولندي إلى اليابان؟ | عالم الرياضة | DW | 29.01.2019

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عالم الرياضة

هل سيحلق الجناح الهولندي إلى اليابان؟

بعد إعلان رغبته في إنهاء مشواره مع بايرن ميونيخ كشفت صحيفة يابانية أن الجناح الهولندي الطائر آرين روبن قريب من التوقيع للعب في صفوف "أف سي طوكيو" الياباني في ظل رغبة عائلته في الانتقال إلى اليابان.

Bundesliga 3. Spieltag | Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen | 2. Tor München (Reuters/M. Dalder)

بعد أن أعلن عن نهاية مشواره مع النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي، كشفت صحيفة "نيبون" الرياضية اليابانية أن الهولندي آرين روبن (35 عاماً) يدرس إمكانية الرحيل الصيف المقبل إلى نادي "طوكيو"، وهو أحد أندية الدرجة الأولى في الدوري الياباني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول: "العديد من الأندية اليابانية مهتمة بالحصول على خدمات نجم بايرن ميونيخ، لكن نادي أف سي طوكيو بات الأقرب للفوز بتوقيعه".

وأضافت الصحيفة أن عائلة روبن ترغب بالانتقال إلى اليابان، الأمر الذي يدعم قرار الجناح الهولندي الطائر. لكن المتحدث باسم النادي لم يرغب بالتعليق لوكالة الأنباء الفرنسية على هذه الأنباء.  واحتل فريق طوكيو المركز السادس في الدوري الموسم المنصرم.

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يوما بعد يوم يزداد الضغط على المدرب نيكو كوفاتش من أجل انتشال بايرن ميونيخ من أزمته الحالية، في مهمة لن تكون سهلة خصوصاً مع عصيان أربعة لاعبين يشكلون أعمدة الفريق. (05.11.2018)

أكد روبن أنه يلعب الآن آخر مواسمه مع بايرن. كما لن يجدد مسؤولو الفريق عقد "توأمه" ريبيري على ما يبدو. والآن هناك أسئلة كثيرة: هل سيبقى ريبيري مع بايرن موسما آخر؟ أم سينتقل خارج ألمانيا؟ أم سيعتزل اللعب ويتجه للإدارة؟ (14.12.2018)

وفي حال تمكن نادي أف سي طوكيو من التعاقد مع روبن، فإن الأخير سينضم إلى قائمة النجوم التي تتواجد في الدوري الياباني، حيث يضم فيسيل كوبي كل من الإسباني أندريس إنييستا وديفيد فيا  نجما برشلونة السابقين، والألماني لوكاس بودولسكي، مهاجم أرسنال السابق، بالإضافة إلى تواجد مواطنهم فيرناندو توريس مهاجم ليفربول السابق ولاعب فريق ساجان توسو الحالي.

وكان آرين روبن قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن رحيله عن القلعة البافارية بنهاية الموسم الجاري. وقال لاعب الوسط الهولندي في حوار مع مجلة "كيكر" الألمانية: "قد أكف تماماً عن اللعب"، مضيفاً أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيواصل اللعب. لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الأمر يتوقف بمجمله على طبيعة العروض التي سيتلقاها من الأندية". يُذكر أن الدولي الهولندي انتقل عام 2009 من ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ ونال معه سبعة ألقاب في الدوري الألماني "بوندسليغا".

يُذكر أن تقارير سابقة تحدثت عن تقدم أنتر ميلان الإيطالي بعرض لضم الجناح الهولندي الطائر، وهو ما أكده روبن مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري قائلاً إنه يشعر "بالفخر بعد تلقيه العديد من العروض بالفعل".  وبحسب مصادر الصحف الالمانية أبدى ايندهوفن الهولندي الذي يشرف على تدريبه زميل روبن السابق في المنتخب البرتقالي مارك فان بومل، اهتمامه بالتعاقد مع لاعب بايرن، على غرار انتر ميلان الإيطالي.

  • Deutschland BG Bundesliga | FC Bayern München feiert die sechste deutsche Meisterschaft in Folge (picture-alliance/sampics/C. Pahnke )

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بايرن ميونيخ المهيمن على كل شيء

    حصد بايرن ميونيخ لقب الدوري للستة مواسم الأخيرة ليكون مجموع ما حصده من ألقاب على مر تاريخ البوندسليغا 28 لقبا. ويعتبر النادي البفاري رياضيا واقتصاديا هو الأول دون منافس في ألمانيا: إذ بلغت إيراداته السنوية حوالي 600 مليون يورو، فيما كان مجموع ما يتقاضاه كوادره سنويا قرابة 265 مليون يورو. أما قيمة كوادره السوقية فقد بلغت نحو 845 مليون يورو، ما يجعله رائداً بكل المقاييس.

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    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

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  • Deutschland BG Bundesliga | Anzeige Video Assist (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    تقنية الفيديو المساعدة للحكام

    تقنية الفيديو المساعدة للحكام دخلت الدوري الألماني في موسم 2017/2018 ولكن بنتائج متواضعة. نقادها رفضوها لأنها، حسب رأيهم، بطيئة وغير شفافة ومثيرة للشكوك. وشهدت تقنية الفيديو تحسناً كبيراً، بعد نجاحها في بطولة العالم بروسيا. وأهم تغيير طرأ على هذه التقنيات يتثمل في عرض الصور التلفزيونية وقرارات الحكام على شاشة فيديو كبيرة بهدف إزالة قدر كبير من الشكوك.

  • Deutschland BG Bundesliga | Borussia Dortmund Signal Iduna Park (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/C. Neundorf)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا يسحر الجماهير

    المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.

  • Deutschland BG Bundesliga | RheinEnergieStadion (picture alliance/dpa/C. Gateau)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا

    ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.

  • Deutschland BG Bundesliga | Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El Saqqa)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال

    حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.

  • Deutschland BG Bundesliga | Tolisso FC Bayern (picture-alliance/Rauchensteiner/Augenklick)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل

    حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.

  • Deutschland BG Bundesliga | Jubel und Tanz der Frankfurter Spieler (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب

    على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

  • Deutschland BG Bundesliga | Arena auf Schalke (picture-alliance/imageBROKER/H. Blossey)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة

    الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.


مختارات

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

للمرة 56 ينطلق الموسم الكروي للدوري الألماني "بوندسليغا" ويبقى بطل الموسم الماضي بايرن ميونيخ الفريق الأوفر حظاً لنيل اللقب في هذا الموسم أيضاً. وهناك أشياء أخرى يجب على كل متابع لدوري الدرجة الأولى في ألمانيا معرفتها. (23.08.2018)  

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