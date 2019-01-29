هل سيحلق الجناح الهولندي إلى اليابان؟

بعد أن أعلن عن نهاية مشواره مع النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي، كشفت صحيفة "نيبون" الرياضية اليابانية أن الهولندي آرين روبن (35 عاماً) يدرس إمكانية الرحيل الصيف المقبل إلى نادي "طوكيو"، وهو أحد أندية الدرجة الأولى في الدوري الياباني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول: "العديد من الأندية اليابانية مهتمة بالحصول على خدمات نجم بايرن ميونيخ، لكن نادي أف سي طوكيو بات الأقرب للفوز بتوقيعه".

وأضافت الصحيفة أن عائلة روبن ترغب بالانتقال إلى اليابان، الأمر الذي يدعم قرار الجناح الهولندي الطائر. لكن المتحدث باسم النادي لم يرغب بالتعليق لوكالة الأنباء الفرنسية على هذه الأنباء. واحتل فريق طوكيو المركز السادس في الدوري الموسم المنصرم.

وفي حال تمكن نادي أف سي طوكيو من التعاقد مع روبن، فإن الأخير سينضم إلى قائمة النجوم التي تتواجد في الدوري الياباني، حيث يضم فيسيل كوبي كل من الإسباني أندريس إنييستا وديفيد فيا نجما برشلونة السابقين، والألماني لوكاس بودولسكي، مهاجم أرسنال السابق، بالإضافة إلى تواجد مواطنهم فيرناندو توريس مهاجم ليفربول السابق ولاعب فريق ساجان توسو الحالي.

وكان آرين روبن قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن رحيله عن القلعة البافارية بنهاية الموسم الجاري. وقال لاعب الوسط الهولندي في حوار مع مجلة "كيكر" الألمانية: "قد أكف تماماً عن اللعب"، مضيفاً أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيواصل اللعب. لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الأمر يتوقف بمجمله على طبيعة العروض التي سيتلقاها من الأندية". يُذكر أن الدولي الهولندي انتقل عام 2009 من ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ ونال معه سبعة ألقاب في الدوري الألماني "بوندسليغا".

يُذكر أن تقارير سابقة تحدثت عن تقدم أنتر ميلان الإيطالي بعرض لضم الجناح الهولندي الطائر، وهو ما أكده روبن مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري قائلاً إنه يشعر "بالفخر بعد تلقيه العديد من العروض بالفعل". وبحسب مصادر الصحف الالمانية أبدى ايندهوفن الهولندي الذي يشرف على تدريبه زميل روبن السابق في المنتخب البرتقالي مارك فان بومل، اهتمامه بالتعاقد مع لاعب بايرن، على غرار انتر ميلان الإيطالي.