هل سيحظر تيك توك تماما في الولايات المتحدة؟

واشنطن تطلب من شركة صينية بيع "تيك توك" أو مواجهة حظره

طلبت واشنطن من الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" بيع أسهمها فيه أو مواجهة حظره داخل الولايات المتحدة. يثير التطبيق الصيني قلق واشنطن من أن يكون نافذة خلفية لعمليات تجسس صينية وهو ما تنفيه بكين باستمرار.