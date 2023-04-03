هل سيحظر تيك توك تماما في الولايات المتحدة؟

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تناقش الولايات المتحدة فرض حظر على تيك توك منذ إنشاء التطبيق. حتى أن مدير شركة تيك توك شو زي تشيو اضطر للمثول أمام الكونجرس الأمريكي. فبماذا يختلف تيك توك عن الشبكات الاجتماعية الأخرى التي تجمع البيانات؟
طلبت واشنطن من الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" بيع أسهمها فيه أو مواجهة حظره داخل الولايات المتحدة. يثير التطبيق الصيني قلق واشنطن من أن يكون نافذة خلفية لعمليات تجسس صينية وهو ما تنفيه بكين باستمرار.
على هامش فعالية عن التجسس والمخاطر السيبرانية على الاقتصاد الألماني، حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من مواجهة مخاطر كبيرة عند استخدام تطبيق تيك توك خصوصاً لموظفي الحكومة الألمانية.
مازالت جلسة استماع عاصفة للمدير التنفيذي لتطبيق تيك توك بالكونغرس الأمريكي على خلفية مخاوف من اختراق صيني لبيانات المواطنين، تثير المزيد من الجدل. فهل جاءت أسئلة النواب حرصا على بيانات الأمريكيين أم أنّ هناك تضارب مصالح؟
رغم الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيما يُعرف بـ "اقتصاد الوظائف المؤقتة" منذ وقت طويل، إلا أنها باتت تحقق تقدما سريعا في قطاعات أخرى وتقتحم سوق العمل. فهل أوروبا مستعدة لذلك ولتنظيم استخدام تلك التطبيقات؟
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