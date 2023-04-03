 هل سيحظر تيك توك تماما في الولايات المتحدة؟ | كليك | DW | 10.04.2023

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كليك

هل سيحظر تيك توك تماما في الولايات المتحدة؟

تناقش الولايات المتحدة فرض حظر على تيك توك منذ إنشاء التطبيق. حتى أن مدير شركة تيك توك شو زي تشيو اضطر للمثول أمام الكونجرس الأمريكي. فبماذا يختلف تيك توك عن الشبكات الاجتماعية الأخرى التي تجمع البيانات؟

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كليك - تيك توك وتطبيقات بديلة 10.04.2023

ILLUSTRATION - Ein Mädchen hält ihr Smartphone in den Händen, auf dem sie in der Kurzvideo-App TikTok das Profil von @lorengray geöffnet hat. Mit TikTok können Nutzerinnen und Nutzer kurze Handyvideos zu Musik oder zu anderen Videos erstellen. Andere können dazu kommentieren, Herzen verteilen oder anderweitig reagieren. Auch private Nachrichten sind möglich. Die App ist vor allem bei Jugendlichen sehr beliebt. (zu dpa: «Du bist 30? Bitte geh! Die Teenager-Welt von TikTok»)

ما الذي يجعل خوارزمية تيك توك جيدة بهذا الشكل؟ 10.04.2023

تطبيقات من الهند بديلة لتيك توك

تطبيقات من الهند بديلة لتيك توك 10.04.2023

Das Logo der Video-App TikTok ist auf einem Smartphone vor einem Bildschirm mit Börsenkursen im Hintergrund zu sehen. Die EU-Kommission hat dem Chef der beliebten Video-App Tiktok, Shou Zi Chew, weitreichende Sanktionen angedroht, sollte sich sein Unternehmen in Zukunft nicht an europäische Regeln halten. (zu dpa Lebensbedrohliche Inhalte: EU-Kommission droht Tiktok mit Verbot) +++ dpa-Bildfunk +++

ما هي البيانات التي تخزنها شركة تيك توك؟ 10.04.2023

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The logo of the TikTok mobile app by ByteDance company is seen on the screen of an smartphone. (CTK Photo/Petr Svancara)

واشنطن تطلب من شركة صينية بيع "تيك توك" أو مواجهة حظره 16.03.2023

طلبت واشنطن من الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" بيع أسهمها فيه أو مواجهة حظره داخل الولايات المتحدة. يثير التطبيق الصيني قلق واشنطن من أن يكون نافذة خلفية لعمليات تجسس صينية وهو ما تنفيه بكين باستمرار.

Das TikTok-Logo ist auf einem Mobiltelefon zu sehen. In mehreren Kinos in Deutschland und anderen Ländern ist es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen gekommen, während dort «Creed III» lief. Im Netzwerk TikTok bekommen Videos der Stör-Aktionen große Aufmerksamkeit. (zu dpa-Korr Junge Leute randalieren in Kinos - Polizei: Hinweise auf TikTok-Trend) +++ dpa-Bildfunk +++

في ألمانيا أيضا.. الاستخبارات تحذر من مخاطر تيك توك 23.03.2023

على هامش فعالية عن التجسس والمخاطر السيبرانية على الاقتصاد الألماني، حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من مواجهة مخاطر كبيرة عند استخدام تطبيق تيك توك خصوصاً لموظفي الحكومة الألمانية.

23.3.2023, Washington DC**** TikTok Chief Executive Shou Zi Chew looks on as he testifies before a House Energy and Commerce Committee hearing entitled TikTok: How Congress can Safeguard American Data Privacy and Protect Children from Online Harms, as lawmakers scrutinize the Chinese-owned video-sharing app, on Capitol Hill in Washington, U.S., March 23, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

استجواب مدير تيك توك.. حرص على بيانات الأمريكيين أم تضارب مصالح؟ 28.03.2023

مازالت جلسة استماع عاصفة للمدير التنفيذي لتطبيق تيك توك بالكونغرس الأمريكي على خلفية مخاوف من اختراق صيني لبيانات المواطنين، تثير المزيد من الجدل. فهل جاءت أسئلة النواب حرصا على بيانات الأمريكيين أم أنّ هناك تضارب مصالح؟

Human and brain xray, human anatomy, 3D Illustration

الذكاء الاصطناعي يقتحم سوق العمل وينافس البشر.. هل أوروبا مستعدة؟ 28.01.2023

رغم الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيما يُعرف بـ "اقتصاد الوظائف المؤقتة" منذ وقت طويل، إلا أنها باتت تحقق تقدما سريعا في قطاعات أخرى وتقتحم سوق العمل. فهل أوروبا مستعدة لذلك ولتنظيم استخدام تلك التطبيقات؟