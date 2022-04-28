هل سيحضر العاهل المغربي قمة الجزائر؟

المغرب يستدعي سفيره في تونس بعد استقبال سعيد لقائد البوليساريو

ملف الصحراء الغربية "هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم". قول للعاهل المغربي قبل أسبوع ترجم اليوم في استدعاء للسفير المغربي في تونس إثر استقبال رئيسها لقائد جبهة "البوليساريو".