هل سيحضر العاهل المغربي قمة الجزائر؟

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وزير العدل الجزائري رشيد طبي يصل إلى الرباط لتسليم دعوة رسمية للعاهل المغربي محمد السادس لحضور قمة جامعة الدول العربية في الجزائر، فهل يلبي الملك الدعوة؟
تستعد الجزائر لاستضافة القمة العربية بداية نوفمبر المقبل. وما يكسب القمة أهمية إضافية ورود معلومات ترجح مشاركة الملك المغربي فيها. ويرى خبراء أنّ هذه المشاركة، لو تمت، قد تساهم في إنجاح القمة في ظل اهتمام عربي ودولي.
في نهاية رحلتهما على ضفاف البحر الأبيض المتوسط تدعو زينب المسرار جعفر عبد الكريم إلى موطن والديها: المغرب. يزوران معا السوق والمدينة القديمة في طنجة ومن هناك يشاهدان ملامح أوروبا.
ملف الصحراء الغربية "هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم". قول للعاهل المغربي قبل أسبوع ترجم اليوم في استدعاء للسفير المغربي في تونس إثر استقبال رئيسها لقائد جبهة "البوليساريو".
شهدت مباراة المنتخبين المغربي والجزائري في نهائي بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة أحداثاً مؤسفة تبادل فيها الفريقان الضرب، وسط تضارب بالأخبار في سبب اندلاع الشجار.
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