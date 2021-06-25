 هل سيتم قريبا تقنين بيع واستهلاك الحشيش في ألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.06.2021

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سياسة واقتصاد

هل سيتم قريبا تقنين بيع واستهلاك الحشيش في ألمانيا؟

الملايين يحصلون على المخدرات يوميا ويتعاطونها، رغم أنها ممنوعة. وفي ألمانيا هناك ملامح تغيير في سياسة المخدرات. إذ يُعتقد أن مسألة تقنين وشرعنه بعض المخدرات ستلعب دورا في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية هذا العام.

فتيات يدخن الحشيش خلال نشاط احتجاجي في برلين من أجل تقنين استهلاكه

حوالي أربعة ملايين شخص يدخنون الحشيش بشكل منتظم في ألمانيا

في الجلسة الأخيرة للجنة الصحية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) قبل الانتخابات التشريعية في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لم يكن الجدل حول وباء كورونا، وإنما حول الحشيش. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة هذا الموضوع. لكن هذه المرة تعلق الأمر بمناقشة طلب تقدمت به الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر "الليبرالي" بشأن مراقبة وتقنين استهلاك وبيع الحشيش للبالغين من أجل تعاطيه. ونظرا لتنامي الحاجة عالميا إلى القنب الهندي لأغراض طبية وللتعاطي، هناك دعوات لإنتاجه في ألمانيا وتصديره للخارج أيضا.

مختارات

يتجه المغرب إلى الترخيص لنبتة القنب الهندي التي عُرفت تاريخيا في مناطق بشماله. الخطوة تبدو ضرورية لوقف تناقض بين قانون يجرّم هذه الزراعة وواقع أن المغرب من أكبر مصدري القنب الهندي، فما وقع القانون المرتقب على المزارعين؟

بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد حول العالم ملحقا خسائر فادحة باقتصادات الدول، تسبب في ازدياد انتشار ظاهرة "حمى الشراء" وخاصة للمواد الغذائية والمنظفات، فيما اختلف الوضع في هولندا، حيث هناك تهافت على شراء شيء آخر!

"لا متعة دون حشيش" إحدى العبارات التي كتبت على لافتات آلاف من المتظاهرين، الذين قدموا إلى العاصمة الألمانية من كل أنحاء البلاد للمطالبة بتقنين القنب أو الحشيش في ألمانيا.

بدأ العمل بتطبيق قانون في ألمانيا يسمح بالحصول على القنب "الحشيش" بوصفة طبية للحالات المرضية الخاصة، والآلام المزمنة التي تستدعي استخدامه لأغراض طبية فقط، وتُدفع تكاليفها من التأمين الصحي.

ويظهر هذا الأمر تقدما في النقاش حول مخدرات ممنوعة، وخاصة الحشيش. لأنه ومنذ نصف قرن من "الحرب على المخدرات" لم يتراجع العرض ولا الطلب عليها. فحتى في زمن كورونا لم تتأثر السوق السوداء للمخدرات بالجائحة، حسب ما جاء في تقرير نشره المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان في أواسط حزيران/ يونيو الجاري.

"الحشيش مخدر الشعب"!

يقدر حجم مبيعات المخدرات في أوروبا بنحو 30 مليار يورو سنويا. وكما في باقي أنحاء العالم، فإن الحشيش هو المخدر الأكثر انتشارا. وحسب المركز الأوروبي، فإن نحو 30 بالمائة من البالغين في أوروبا قد دخنوا الحشيش بطريقة ما مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وينطبق ذلك على البالغين في ألمانيا أيضا. لذلك فإنه ليس رجال القانون وعلم الإجرام والشرطة والمربون الاجتماعيون وحدهم يشككون في سياسة المنع، وإنما الساسة أيضا باتوا يتساءلون فيما إذا كانت النيابة العامة والشرطة الأداة المناسبة لحماية الناس من المخدرات صحيا.

والنقاش العالمي حول تقنين استهلاك الحشيش قد أعطى دفعا لمناقشة الموضوع في ألمانيا أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من ربع الولايات الأمريكية تسمح ببيع الحشيش للبالغين بهدف تعاطيه. وفي ألمانيا، تؤيد أربعة أحزاب من الأحزاب الستة الممثلة في البرلمان التقنين وإنهاء المنع.

زهرة القنب الهندي

دعوات لزراعة الحشيش بشكل قانوني في ألمانيا وتصديره للخارج أيضا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه

البحث عن طرق جديدة

وبغض النظر عن الخلاف حول التفاصيل، فإن أحزاب: الخضر والاشتراكي واليسار والليبرالي، متفقة على فشل سياسة المخدرات الراهنة القائمة على المنع، وتطالب بالتقنين وعدم التجريم. وقال النائب فيلاند شيننبورغ، من الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي، في حوار مع DW، إن حوالي أربعة ملايين يتعاطون الحشيش بشكل منتظم في ألمانيا. وانتقد النائب ترك هؤلاء تحت رحمة السوق السوداء، حيث يحصلون على نوعية سيئة غير مضمونة من الحشيش، علاوة على أن الدولة تخسر مبلغا كبيرا من المال. ويضيف شيننبورغ لـ DW "إذا تم بيع الحشيش بشكل رسمي، ستحصل الدولة على ضرائب من ذلك، ويمكن استخدام المبلغ من أجل المعالجة".

 وحول المبلغ الذي يمكن تحصيله وتوفيره من تقنين بيع الحشيش، نشر الباحث الاقتصادي، يوستوس هاوكاب، دراسة عام 2018، قدر فيها قيمة الأموال التي سيتم توفيرها من دوريات ومداهمات الشرطة ومن المحاكمات ومن الضريبة التي سيتم تحصيلها، بنحو 2,6 مليار يورو سنويا.

وحزب الخضر هو الحزب الوحيد الذي قدم حتى الآن مشروع قانون كامل حول تقنين الحشيش، لكن البرلمان رفض المشروع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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الحشيش - فوائده وأضراره

تجريم المستهلك!

ويرى الباحث الاجتماعي، هاينو شتيفر، أن النقاش الحالي حول سياسة المخدرات في ألمانيا، متأخر جدا. ويشير في حوار مع DW إلى الرقم الكبير للحالات التي تعاملت معها الشرطة فيما يتعلق بجرائم المخدرات ويقول "لقد وصلت إلى أكثر من 358 ألف حالة" ونحو 80 بالمائة منها كانت أقرب إلى الاستهلاك، ما يعني أنه تم القبض على مدخن ومعه غرامات قليلة من الحشيش أو متعاط للهيرويين ومعه ما يكفيه لاستهلاكه اليومي. وبالتالي يتم تجريم مستهلكين لا يلحقون الضرر بغيرهم، ما ينعكس على محيطهم وعملهم أو تأهيلهم المهني، بالإضافة إلى زيادة عبء الشرطة والقضاء بقضايا غير مهمة. هذا ناهيك عن خطر السوق السوداء والجودة غير المضمونة.

وفي هذا الإطار يشير تقرير المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان، إلى أن عصابات المخدرات بدلت حشيشا سيء الجودة بمادة صناعية سامة، ما أدى إلى وفاة أكثر من 20 شخصا في هنغاريا الصيف الماضي، في حين أنه ليست هناك معلومات حتى الآن عن وفيات بسبب تعاطي الحشيش الطبيعي الواسع الانتشار.

مفوضة الحكومة لشؤون المخدرات أيضا بدأت بالتحرك

في الأثناء بدأت مفوضة الحكومة لشؤون المخدرات، دانيلا لودفيك، التي تنتمي لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، أيضا بالتفكير في مسألة تقنين بيع واستهلاك الحشيش. وصحيح أنها أعربت في أواسط يونيو/ حزيران الجاري في لقاء مع إذاعة جنوب غرب ألمانيا، عن رفضها لتقنين بيع واستهلاك الحشيش بهدف حماية الشبان، لكنها اعترفت في نفس الوقت بأن "عصا العقوبات ليست مناسبة لشخص يدخن لأول مرة الحشيش". وأضافت بالإشارة إلى النموذج البرتغالي بأن "عدم التجريم، والحذف من قانون العقوبات، واعتبار الأمر مخالفة للنظام، سيكون حلا بالنسبة لي حين نربط الأمر باستشارة إلزامية". لكن يبدو أن حزب المفوضة لا يتخذ موقفها، ففي البرنامج الانتخابي للاتحاد المسيحي المكون من حزبي: الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU)، والمؤلف من 140 صفحة، لم يرد أي ذكر لمسألة التقنين ولا كلمة الحشيش.

ويرى النائب، ارفين روديل، من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أن هناك الكثير من الأحكام المسبقة لدى أفراد حزبه فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الحشيش. وفي عام 2018 أعلن روديل، وهو رئيس اللجنة الصحية في البرلمان، عن تأييده لتقنين بيع واستهلاك الحشيش، لكن بكميات قليلة.

ولدى إجراء محادثات ومفاوضات حول تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، ستكون سياسة المخدرات وتقنين بيع واستهلاك الحشيش أيضا على الطاولة، وهو ما يشير إليه ساسة من الاتحاد المسيحي والحزبين الاشتراكي والليبرالي في تصريحاتهم لـ DW.

ماتياس فون هاين/ عارف جابو

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    الكاتب: غالية داغستاني