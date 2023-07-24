هل سيتمكن الحاسوب من توجيه أفكارنا؟

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من خلال تقنية واجهة الدماغ والحاسوب يمكن اليوم قراءة أفكارنا. ولكن بشكل محدود حتى الآن. إلا أن البحث في هذا النظام جار في جامعة جنيف. وللتعرف عليه مباشرة قام مراسلنا للشؤون العلمية فرانسوا لوريول بتجربته شخصياً.
كشف تقرير لخبراء من الأمم المتحدة أن سويسرا تعاني من عنصرية "منهجية خطيرة" ضد السود، مستشهدًا بعنف الشرطة ضدهم وتكريم مؤيدين لنظرية التفوق العنصري. وتقبل مسؤول سويسري النتائج بشكل عام لكنه تحدث عن "حالات فردية".
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا، لتبادل الأسرى. وتهدف المفاوضات لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي أبرمت قبل خمس سنوات.
رفضت سويسرا طلبين قدمتهما ألمانيا مؤخرا لإعادة تصدير ذخيرة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل حول مبدأ الحياد الذي تتبناه سويسرا.
يواجه عدد كبير من طالبي الحماية من بلدان اللجوء الرئيسية رفض طلباتهم على حدود ألمانيا. وتقول جماعات حقوقية إن هذه "مؤشرات تدل على أن الشرطة الاتحادية ترفض بشكل غير قانوني الأشخاص الذين يلتمسون الحماية".
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