المستقبل الآن

هل سيتمكن الحاسوب من توجيه أفكارنا؟

من خلال تقنية واجهة الدماغ والحاسوب يمكن اليوم قراءة أفكارنا. ولكن بشكل محدود حتى الآن. إلا أن البحث في هذا النظام جار في جامعة جنيف. وللتعرف عليه مباشرة قام مراسلنا للشؤون العلمية فرانسوا لوريول بتجربته شخصياً.