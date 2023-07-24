 هل سيتمكن الحاسوب من توجيه أفكارنا؟ | المستقبل الآن | DW | 30.07.2023

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المستقبل الآن

هل سيتمكن الحاسوب من توجيه أفكارنا؟

من خلال تقنية واجهة الدماغ والحاسوب يمكن اليوم قراءة أفكارنا. ولكن بشكل محدود حتى الآن. إلا أن البحث في هذا النظام جار في جامعة جنيف. وللتعرف عليه مباشرة قام مراسلنا للشؤون العلمية فرانسوا لوريول بتجربته شخصياً.

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The discovery of a new enzyme that can break down PET plastic. The discovery was made by researchers at the University of Leipzig. Foto: Clare Roth/DW

إنزيم لالتهام البلاستيك من البحار 24.07.2023

FILE - A file picture dated 31 December 2011 shows a man covers his hands in crude oil during a protest against Shell after a oil spill from a Shell oil field in Bonga, Nigeria. According to news reports on 13 November 2014, the Oil firm Royal Dutch Shell allegedly ignored internal advice to replace the outdated trans-Niger pipeline which eventually ruptured and caused two damaging oil spills, court documents obtained by Amnesty International revealed. The pipeline burst twice in November 2008, spilling thousands of barrels of oil on a large expanse of mangroves and ruining the livelihoods of almost 15,000 villagers near Bodo in Ogoniland in Rivers State. EPA/GEORGE ESIRI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

كيف يتشكل النفط الخام؟ 23.07.2023

Editorial use only - Handout - The Ocean Cleanup system is successfully collecting plastic waste floating in the Pacific Ocean, announced the Dutch inventor Boyan Salt on October 2, 2019. This system is the second prototype launched after the initial prototype failed. After four months at sea, the first prototype of the Ocean Cleanup system broke apart under the pressure of the wind and constant waves, failing to hold on to any of the plastic that it caught. This second prototype has successfully captured and held debris ranging from the tinniest plastics as small as 1 millimeter to much bigger waste, such as ghost nets, abandoned fishing gear. The new Ocean Cleanup system prototype has a parachute anchor to improve the devices function. Like the original prototype, the second version of the system is a U-shaped barrier with a net-like skirt that hangs below the waters surface. It moves with the current and gathers up faster moving plastics as they float by. However, the system has been carefully designed not to negatively impact wildlife, allowing for fish and other animals to swim beneath it. Photo by The Ocean Cleanup via ABACAPRESS.COM |

ماذا يحدث لقمامة البلاستيك في البحار؟ 23.07.2023

Gelbe Badeente | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ما هو البلاستيك؟ 23.07.2023

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Türkisches Brot Schlagwörter: Brot, Preis, Anstieg, Inflation, Teuer, Nahrung

خبز من الطابعة ثلاثية الأبعاد 30.07.2023

Couple using digital tablet at home || Modellfreigabe vorhanden

ما هي صور الاختلاف بين أدمغة الإناث والذكور؟ 30.07.2023

Die von Eliot Higgins mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellten Fotos zeigen ein fiktives Scharmützel zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Trump und New Yorker Polizeibeamten (NYPD), das auf Higgins Twitter-Account gepostet und am Donnerstag, 23. März 2023, mit einem iPhone in Arlington, Virginia, fotografiert wurde. Die hochdetaillierten, sensationellen Bilder, die nicht echt sind, wurden mit einem ausgeklügelten und weithin zugänglichen Bildgenerator erstellt. +++ dpa-Bildfunk +++

الذكاء الصطناعي وحقوق الملكية الخاصة 30.07.2023

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المستقبل الآن - هل سيقرأ الحاسوب أفكارنا؟ 30.07.2023

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