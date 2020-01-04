هل سقطت طائرة الركاب الأوكرانية أم أسقطت فوق طهران؟

الحقيقة هي أن بعد الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق، سقطت الطائرة المدنية الأوكرانية بالقرب من طهران بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار إمام خميني. وبعد الحادث المروع طرح السؤال نفسه وبإلحاح عما إذا كانت هناك علاقة بشكل ما بين الواقعتين.

والآن تكثفت المؤشرات على وجود علاقة بين الحادثين. فمصادر إعلامية أمريكية تتناول فرضية قيام إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ من منظومتها الدفاعية الجوية. إلى ذلك تقول المصادر الإعلامية الأمريكية إن موظفي الحكومة الأمريكية يعتبرون هذه الفرضية مرجحة بشكل كبير، حسب ما ذكرت قناة "سي بي اس" التلفزيونية.

من جانبها، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلا عن موظفين اثنين في البنتاغون، لم تذكر أسميهما أو وظيفتيهما، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني جاء عن طريق الخطأ.

وتعتمد الفرضية الأمريكية بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية بفعل صاروخ دفاعي إيراني على حقيقة أن منظومة الدفاع الجوي كان متأهبا في تلك الليلة التي شهدت ايضا قبل سقوط الطائرة الأوكرانية إطلاق صواريخ على قاعدتين تتواجد فيها قوات أمريكية في العراق.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس(التاسع من كانون ثاني/يناير 2020) عن "شكوك" بشأن أسباب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران فجر الأربعاء. وقال ترامب ردا على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض حول حادث التحطم الذي أوقع 176 قتيلا قرب طهران "لدي شكوكي". وأضاف "لدي شعور بأن شيئا رهيبا حدث". وقال ترامب إن الطائرة "كانت تحلق في أجواء صعبة للغاية وكان من الممكن أن يرتكب شخص ما خطأ"، مضيفا "يقول البعض إنه كان (عطلاً) ميكانيكيا. أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا أصلاً ممكن".

ونقلت مجلة نيوزويك ومحطتا سي بي إس وسي إن إن عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية.

من جهتها أعلنت السلطات الإيرانية الخميس أن الطائرة كانت في طريق العودة الى المطار بعد مواجهتها "مشكلة"، قبل ان تسقط قرب بلدة شهريار غرب العاصمة.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن رئيس هيئة الطيران المدني بالبلاد نفى اليوم الخميس "الشائعات غير المنطقية" التي تقول إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران أسقطت بصاروخ. ونقلت الوكالة عن علي عابد زادة قوله "من الناحية العلمية، من المستحيل أن يضرب صاروخ الطائرة الأوكرانية ومثل هذه الشائعات غير منطقية".

في غضون ذلك، طلب مساعد وزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا أمام مجلس الأمن الدولي الخميس "دعما غير مشروط" للخبراء المكلفين التحقيق حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية فجر الأربعاء في طهران. وقال كيسليتسيا خلال اجتماع حول موضوع الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، "أُزهقت 176 روحا بريئة"، مضيفا أن "ظروف هذه الكارثة لم تتضح بعد. يعود الآن للخبراء أن يحققوا ويجدوا أجوبة حول مسألة معرفة من تسبب بحادث التحطم. يجب من أجل ذلك أن يتلقى خبراؤنا دعما غير مشروط في تحقيقهم".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.ا/أ.ف.ب)