هل ستُلغى النقود؟

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اقتصاديون وبنوك والعديد من المستهلكين يريدون الابتعاد عن النقود، ويفضلون أن يصبح الدفع فقط بالنظام الرقمي. ولكن ماذا لو استغنينا عن النقود؟ قد تصبح بياناتنا غير آمنة وقد نتعرض بعد ذلك لتعسف الدولة؟
خلال 25 عاماً مرت على تأسيسه، واجه البنك المركزي الأوروبي عدداً كبيراً من المشكلات، نجح في تجاوزها بالفعل لكنه لا يزال في صراع من أجل تحقيق الهدف الأكثر أهمية: استقرار اليورو. فكيف هو حال البنك في ذكرى يوبيله الفضي؟
تضررت الكثير من البنوك بمختلف أنواعها خلال الفيضانات الجارفة التي ضربت ولايتي شمال الراين - وستفاليا وراينلاند بفالتس. ومنذ ذلك الحين تم استبدال سندات مالية بقيمة عدة ملايين من اليورو.
شهدت ليبيا في الآونة الأخيرة عائدات نفطية كبيرة وإنشاء بُنى تحتية ضخمة من طرق ومراكز تسوق، فيما يأمل كثير من الليبيين في أن يساعد ذلك على تحسن أوضاعهم، بيد أن هذا الازدهار الاقتصادي يكتنفه عالم مظلم.
تعتزم المعارضة التركية إجراء تغييرات عميقة وشاملة على المشهد السياسي التركي وحتى على مستوى السياسة الدولية إن فازت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي انطلقت اليوم الأحد. فما هي حدود وملامح هذه التغييرات؟
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