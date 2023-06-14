 هل ستُلغى النقود؟ | صنع في ألمانيا | DW | 14.06.2023

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صنع في ألمانيا

هل ستُلغى النقود؟

اقتصاديون وبنوك والعديد من المستهلكين يريدون الابتعاد عن النقود، ويفضلون أن يصبح الدفع فقط بالنظام الرقمي. ولكن ماذا لو استغنينا عن النقود؟ قد تصبح بياناتنا غير آمنة وقد نتعرض بعد ذلك لتعسف الدولة؟

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