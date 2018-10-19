هل ستنجح مصر في ترسيخ التهدئة بين حماس وإسرائيل؟  

هل تنسق السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن حماس؟

أكد المحلل السياسي شلومو غانور أن إسرائيل لا تنوي خوض حرب ضد حماس في غزة. في المقابل شدد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، مخيمر أبو سعدة أن السلطة الفلسطينية لا تريد اتفاقا منفصلا بين حماس وإسرائيل.