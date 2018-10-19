هل ستنجح مصر في ترسيخ التهدئة بين حماس وإسرائيل؟  

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في شرق قطاع غزة، وجهود مصرية لوقف التصعيد المتزايد بين إسرائيل وحماس. فهل تنجح المخابرات المصرية في الحؤول دون تحول التصعيد إلى حرب بين إسرائيل وحماس؟
إرسال
Facebook
Twitter
google+
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط https://p.dw.com/p/36rYU
وفي الملف الثاني: مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في شرق قطاع غزة، وجهود مصرية لوقف التصعيد المتزايد بين إسرائيل وحماس. فهل تنجح المخابرات المصرية في الحؤول دون تحول التصعيد إلى حرب بين إسرائيل وحماس؟ وما تأثير التوتر الحاصل على المصالحة الفلسطينية؟
حشدت إسرائيل دبابات الميركافا على كامل حدودها مع غزة. فيما دعت مصر الجميع للتهدئة. فهل تندلع حرب جديدة؟
أكد المحلل السياسي شلومو غانور أن إسرائيل لا تنوي خوض حرب ضد حماس في غزة. في المقابل شدد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، مخيمر أبو سعدة أن السلطة الفلسطينية لا تريد اتفاقا منفصلا بين حماس وإسرائيل.
© 2018 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول