 هل ستنجح مصر في ترسيخ التهدئة بين حماس وإسرائيل؟ | أخبار | DW | 19.10.2018

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أخبار

هل ستنجح مصر في ترسيخ التهدئة بين حماس وإسرائيل؟

مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في شرق قطاع غزة، وجهود مصرية لوقف التصعيد المتزايد بين إسرائيل وحماس. فهل تنجح المخابرات المصرية في الحؤول دون تحول التصعيد إلى حرب بين إسرائيل وحماس؟

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هل ستنجح مصر في ترسيخ التهدئة بين حماس وإسرائيل؟

    

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هل ستنجح مصر في ترسيخ التهدئة بين حماس وإسرائيل؟  

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