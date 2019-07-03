هل ستنتهي معاناة البشر معه؟ بديل للّقاحات ضد الإنفلونزا

اكتشف باحثون في سويسرا جزيئا حيويا قادرا على التعرف على المتغيرات المختلفة لفيروس الأنفلونزا، ما يتيح لهم التحكم في الاستجابة المناعية للأشخاص المصابين بالمرض. ونقل موقع "Nau" السويسري أن هذا الاكتشاف يمكن أن يوفر بديلا عن التطعيم المضاد للأنفلونزا الذي يأخذه كثيرون قبل بدء فصل الشتاء.

ورغم تطوير لقاحات فعالة، إلا أن فيروس الأنفلونزا (أو الأنفلونزا الموسمية) يمكن أن يغير من تركيبه، للتغلب على دفاعات الجسم، ما يضطر شركات الأدوية إلى إنتاج لقاح جديد كل عام.

وكتبت صحيفة "دير ستنادارد" النمساوية أن الباحثين في معهد الطب البيولوجي في تيسن السويسرية اكتشفوا جزيئاً حيوياً يطلق عليه ""SIGN-R1، وبإمكانه التعرف على كل أنواع فيروسات الأنفلونزا وبالتالي توجيه عمل الجهاز المناعي للجسم لتحييد الفيروس. كما أنه قادر على تقييد فيروسات في الجهاز التنفسي.

وتمهد هذه الدراسة لعمل لقاحات تعتمد على الجزيء SIGN-R1، وتكون بديلا للقاحات المعروفة أو تستعمل في حالات فشل هذه اللقاحات في التخلص من فيروس الأنفلونزا. ونُشرت أعمال علماء تيسين في مجلة "Nature Microbiology"، مدعومة من باحثين في جامعة تولوز وكلية الطب بجامعة هارفارد وكلية طب جبل سيناء في نيويورك.

ع.خ