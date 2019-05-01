هل ستقوم ألمانيا بحظر حمل السكاكين؟

قُدم مشروع قانون أمام مجلس الولايات الألمانية "بوندسرات" يدعو إلى حظر حمل الأسلحة البيضاء في مراكز التسوق ومحطات القطار ومواقف الحافلات والفعاليات الكبيرة. ووفقاً لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية، فإن مشروع القانون ينص على توسيع نطاق الأماكن التي يُحظر فيها حمل الأسلحة البيضاء، لتشمل تلك التي يوجد بها حشود من الناس.

وتقدمت ولايتا بريمن وسكسونيا السفلى بمشروع القانون خوفاً من وقوع هجمات طعن في التجمعات العامة، حيث أشارت فقرات مشروع القانون إلى "الخطورة البالغة" لهجمات الطعن ووقوعها "بأعداد كبيرة".

وينص مشروع القانون على حظر حمل السكاكين التي يزيد نصلها عن ستة سنتيمترات في الأماكن العامة، مقارنة بالحد الأقصى المسموح به حالياً لنصل السكين، والذي يصل إلى 12 سنتيمتراً. كما يحظر مشروع القانون، الذي تتوقع الصحيفة الألمانية أن ينال موافقة كبيرة في مجلس الولايات، استخدام المطواة بشكل كامل بغض النظر عن طول نصلها.

ويعود حادث الطعن الأخير الذي شهدته ألمانيا في مكان عام لديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تعرضت ثلاث نساء إلى الطعن بسكين بحي سانت يوهانس في مدينة نورنبرغ، إلا أن الحادث الذي خلف وراءه عدداً أكبر من الضحايا وقع قبلها في مدينة لوبيك شمال ألمانيا، إثر قيام رجل باستخدام سلاح أبيض لمهاجمة ركاب حافلة بشكل عشوائي.

د.ب/ ي.أ