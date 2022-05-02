 هل ستعود الطاقة النووية؟ | المستقبل الآن | DW | 04.06.2023

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المستقبل الآن

هل ستعود الطاقة النووية؟

بعد الكارثة النووية التي وقعت في فوكوشيما بدأت ألمانيا بالتخلي عن مفاعلات الطاقة النووية. ولكن في العديد من الدول تعود الطاقة النووية كمصدر رئيسي للتزود بالطاقة، خصوصاً في الصين وروسيا والهند، وكذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.

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