هل ستعود الطاقة النووية؟

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بعد الكارثة النووية التي وقعت في فوكوشيما بدأت ألمانيا بالتخلي عن مفاعلات الطاقة النووية. ولكن في العديد من الدول تعود الطاقة النووية كمصدر رئيسي للتزود بالطاقة، خصوصاً في الصين وروسيا والهند، وكذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة لا تزال بلا منازع متصدرة قائمة الدول الأكثر إنفاقاً من الناحية العسكرية أكثر من الصين بثلاث مرات وعشر أمثال روسيا، بينما دخلت الهند والسعودية نادي الكبار.
تخطط برلين لتمديد عمل المحطات النووية الثلاث الأخيرة في البلاد، بعدما كان من المرتقب وضعها خارج الخدمة في نهاية العام الجاري، وذلك إثر أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد. المعارضة انتقدت القرار ووصفته بأنه غير كاف.
لم تصدق التوقعات بأن تصبح دول "بريكس" كيانا يضم الاقتصاديات الأسرع نموا، لكن بدلا من ذلك، باتت المجموعة بمثابة تحالف دبلوماسي وممول تزداد أهميته للتنمية في دول عديدة، فهل تقدم بذلك بديلا للمنظومة الغربية؟
أفاد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن واردات الأسلحة إلى أوروبا قد زادت بشكل حاد نتيجة لحرب أوكرانيا في المقام الأول. بالمقابل فإن المشتريات من الأسلحة تنخفض في أجزاء أخرى من العالم، فما الذي يعنيه ذلك؟
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