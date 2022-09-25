صنع في ألمانيا

هل ستستغني ألمانيا عن التصنيع؟

هل ألمانيا معرضة لخطر تراجع التصنيع بسبب مشكلة نقص مصادر الطاقة؟ أم أن هذه السيناريوهات ما هي إلا تخمينات فقط ؟ وهل يمكن أن تنشأ فرص جديدة من هذه الأزمة؟