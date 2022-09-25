هل ستستغني ألمانيا عن التصنيع؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
هل ألمانيا معرضة لخطر تراجع التصنيع بسبب مشكلة نقص مصادر الطاقة؟ أم أن هذه السيناريوهات ما هي إلا تخمينات فقط ؟ وهل يمكن أن تنشأ فرص جديدة من هذه الأزمة؟
فيما حذر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر من تزايد قوة التيار المتطرف في ظل أزمة الطاقة، تطمح بروكسل إلى إقرار حزمة للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي للنقص الحاد في الإمدادات.
بولندا تتهم ألمانيا بـ"الأنانية". وظهرت مجدداً خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول أسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة. فبعض العواصم تسعى لوضع سقف شامل لكل تعاملات الغاز والبعض الآخر يفضل سقفا لقطاع الكهرباء فقط.
تعد مجموعة "يونيبر" أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز، إذ تستورد ما يعادل 40 بالمئة من إمدادات الغاز في البلاد. لكن بعد قطع روسيا لإمدادات الغاز عبر نورد ستريم "تفاقمت" أوضاع الشركة، وأصبح تأميمها "ضرورة"، حسب الحكومة.
أعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة حالياً بنسبة 93% من سعتها، فيما أعلنت الشرطة أن أول محطة استيراد عائمة للغاز الطبيعي المسال في البلاد تخضع لحراسة مشددة في أعقاب حادث نوردستريم.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول