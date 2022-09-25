 هل ستستغني ألمانيا عن التصنيع؟ | صنع في ألمانيا | DW | 26.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

هل ستستغني ألمانيا عن التصنيع؟

هل ألمانيا معرضة لخطر تراجع التصنيع بسبب مشكلة نقص مصادر الطاقة؟ أم أن هذه السيناريوهات ما هي إلا تخمينات فقط ؟ وهل يمكن أن تنشأ فرص جديدة من هذه الأزمة؟

المزيد من المركز الإعلامي

قرار روسيا بقطع إمدادات الغاز دفع دول عديدة إلى البحث عن مصادر بديلة

قرار روسيا بقطع إمدادات الغاز دفع دول عديدة إلى البحث عن مصادر بديلة 25.09.2022

توقف إمدادات الغاز الروسية ينذر بشتاء صعب في ألمانيا

روسيا توقف إمدادات الغاز إلى ألمانيا بداعي إجراء صيانة لخط نورد ستريم 1 11.07.2022

ألقت أزمة الطاقة والحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها على جلسة البرلمان الالماني المخصصة لمناقشة الميزانية العامة المقبلة.

أزمة الطاقة وحرب أوكراينا تلقي بظلالها على جلسة بالبندستاغ 07.09.2022

ألمانيا تسعى إلى الاستغناء عن الغاز الروسي عن طريق موردين جدد والاعتماد على الفحم الحجري، فهل تنجح في ذلك؟

غازبروم الروسية تخفض امدادات الغاز إلى ألمانيا 25.07.2022

المزيد صنع في ألمانيا

موسيقى الهيفي ميتال في المخبز

موسيقى الهيفي ميتال في المخبز 26.10.2022

تسويق المنتجات الزراعية في إندونيسيا

تسويق المنتجات الزراعية في إندونيسيا 26.10.2022

أين ذهب العمال المهرة؟

أين ذهب العمال المهرة؟ 26.10.2022

هل سينجح تحول الطاقة في الولايات المتحدة

هل سينجح تحول الطاقة في الولايات المتحدة 26.10.2022

اقرأ أيضا

Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, spricht beim Sommerinterview des ARD-«Berichts aus Berlin» auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses.

مسؤول ألماني يحذر من "تزايد قوة المتطرفين" في ظل أزمة الطاقة 16.10.2022

فيما حذر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر من تزايد قوة التيار المتطرف في ظل أزمة الطاقة، تطمح بروكسل إلى إقرار حزمة للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي للنقص الحاد في الإمدادات.

7.10.2022, PRAG+++ +++in der mobilen Hochformat-Ausspielung ist Macron nicht im Bild++++ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD,l-r), Mark Rutte, Premierminister der Niederlande, und Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, triffen ein am zweiten Tag des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft auf der Prager Burg. +++ dpa-Bildfunk +++

خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة 07.10.2022

بولندا تتهم ألمانيا بـ"الأنانية". وظهرت مجدداً خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول أسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة. فبعض العواصم تسعى لوضع سقف شامل لكل تعاملات الغاز والبعض الآخر يفضل سقفا لقطاع الكهرباء فقط.

ARCHIV - 13.06.2022, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Logo steht im Foyer der Hauptverwaltung des Energieversorgungsunternehmens Uniper in Düsseldorf. Die Bundesregierung will in der Gaskrise einen «Schutzschirm» für angeschlagene Energieunternehmen schaffen. (zu dpa Regierung will «Schutzschirm» für Energiefirmen schaffen) Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

لمواجهة أزمة الطاقة.. ألمانيا تؤمم عملاق النفط "يونيبر" 21.09.2022

تعد مجموعة "يونيبر" أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز، إذ تستورد ما يعادل 40 بالمئة من إمدادات الغاز في البلاد. لكن بعد قطع روسيا لإمدادات الغاز عبر نورد ستريم "تفاقمت" أوضاع الشركة، وأصبح تأميمها "ضرورة"، حسب الحكومة.

Gas storage reservoir, wind turbines and cranes in the harbour area in Hamburg, Germany

ألمانيا - امتلاء خزّانات الغاز تقريبا وتقليص الضرائب عليه وعلى التدفئة 07.10.2022

أعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة حالياً بنسبة 93% من سعتها، فيما أعلنت الشرطة أن أول محطة استيراد عائمة للغاز الطبيعي المسال في البلاد تخضع لحراسة مشددة في أعقاب حادث نوردستريم.