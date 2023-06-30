هل ستجعل الصين التنقل الكهربائي سهلا؟

السيارات الكهربائية.. هل تستطيع الشركات الصينية المنافسة في أوروبا؟

بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟