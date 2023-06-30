هل ستجعل الصين التنقل الكهربائي سهلا؟

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هل تضع الصين أسس التنقل الكهربائي الرخيص في أوروبا بسياراتها الكهربائية الصغيرة؟ أم أن الشركات الأوروبية ستستفيق أخيرًا وتفكر في الأشخاص ذوي الدخل القليل؟
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
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