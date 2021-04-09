هل زراعة خلايا بشرية في أنسجة الحيوانات أمر ”أخلاقي"؟

تحظر وكالة معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH) عدداً من الأبحاث التي يتم فيها زراعة خلايا بشرية بأدمغة الحيوانات. ولا يقتصر الحظر على الدراسات التي تشمل زرع خلايا بشرية في الأدمغة الحيوانية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى المشروعات البحثية التي تسعى إلى زراعة أعضاء في الخنازير أو الخراف.
لكن الوكالة الآن بصدد إصدار قرار حول رفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تمويل تجارب ”خلق حيوانات حاملة لأنسجة أو خلايا بشرية"، وفقاً لموقع مجلة العلوم "ScienceMag".
وبناء على طلب الوكالة، أصدرت لجنة الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب تقريراً تشير فيه إلى "محدودية الأدلة" التي تثبت أن الحيوانات تتألم أو تشعر كالبشر لدى خضوعها لزراعة خلايا بشرية في أنسجتها، مشيرة إلى أن القواعد المعمول بها حالياً "كافية" لمراقبة هذا النوع من التجارب والأبحاث العلمية.
لكن وبسبب ما تشهده تلك الأبحاث بمجال علم الأعصاب من تطور سريع وانتقال العلماء لإجراء التجارب على المزيد من الكائنات، تكونت لدى اللجنة، والتي أصدرت تقريرها هذا الأسبوع، بعض المخاوف بشأن تلك الأبحاث.
وهناك ثلاثة أنواع من الأبحاث التي قامت اللجنة بفحصها. النوع الأول تتم خلاله زراعة جزء دقيق من مخ الإنسان في الحيوان، أما النوع الثاني فيعتبر زراعة عصبية عن طريق إضافة خلايا بشرية لدماغ الحيوان، بينما يقوم العلماء في النوع الثالث بحقن خلايا نوع من الكائنات في أجنة نوع آخر.
وتثير تلك الأبحاث مخاوف أخلاقية، من بينها القلق بشأن مدى شعور أو إدراك الحيوان لما يتعرض له، وهو ما يستبعد التقرير حدوثه. لكن في مقابل تلك المخاوف، يرى البعض أن تلك التجارب العلمية هي بمثابة ”نماذج قوية لدراسة مخ الإنسان والتوصل لعلاجات للأمراض"، وفقاً لتقرير اللجنة الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب.
وتوصلت اللجنة، التي تضم 11 عضواً، من بينهم خبراء في القانون وأخلاق الممارسة المهنية، إلى أن خلايا المخ البشري تنضج بمعدل أبطأ مقارنة بمثيلاتها في الحيوانات، ما لا يحفز إعادة تشكيل الدماغ لدى الحيوانات بشكل يشبه الدماغ البشري. ولكن ما ظهر في أجنة القرود المحقونة بخلايا عصبية بشرية من قدرة على نمو وتطور المخ لديها هو ما يعتبر ”مثيراً للقلق"، وفقاً للتقرير.
وعبّر عالم الأعصاب أرنولد كريغستاين عن سعادته بالتقرير لاعتباره أن النموذج الحالي من الدراسات ”لا يشكل معضلة أخلاقية"، على حد تعبيره، لكنه يعتقد أن ذلك ”ربما سيتغير في المستقبل".
د.ب./م.ع.ح
-
قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
انشر الحب لا الحرب
شعار البونوبو غير المعلن هو "انشر الحب وليس الحرب". كلما كان ذلك ممكنا، تتجنب هذه القرود أي نوع من القتال. وإذا نشأ خلاف قد يؤدي إلى عراك، فإن البونوبو سيسعى إلى تخفيض وتيرته من خلال العناق بدلاً من القتال وغالبًا من خلال الجنس. كما أن نسبة الإناث بين البونوبو أعلى من الذكور، مما يساهم في بيئة أكثر سلما.
-
قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
أقرب الكائنات إلى الإنسان
البونوبو في جمهورية الكونغو على وشك الانقراض. قبل 40 عاما بلغ عددها حوالي 100 ألف. لكن هذا العدد تقلص اليوم بفعل عوامل بشرية ليتبقى 20 ألف قرد فقط. يتم صيد القردة الصغيرة لبيعها كحيوانات أليفة، كما يتم بيع لحمها بأسعار مرتفعة في الأسواق. وعلاوة على ذلك يقوم الإنسان بتدمير بيئتها والملاذ الآمن الوحيد لها المتمثل بالغابات.
-
قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
لا يستطيع السباحة
لا يعيش البونوبو حاليا سوى في جمهورية الكونغو الديمقراطية - وتحديدا في حوض الكونغو، وهي منطقة شاسعة تساوي ثلاثة أضعاف حجم فرنسا. العديد من الأنهار بما فيها نهر الكونغو تصب في هذه المنطقة. ولأن البونوبو لا يستطيع السباحة، لم يتمكن من مغادرة الحوض.
-
قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
تطابق جيني كبير
ما يصل إلى 98 بالمائة من الحمض النووي للبونوبو مطابق للحمض النووي للإنسان. فقرود بونوبو هي أقرب إلى الإنسان منها إلى الغوريلا. لكن ثمة بعض الاختلافات أيضا، على سبيل المثال يمكن أن يعاني البونوبو من أمراض مثل فيروس نقص المناعة الإيدز، لكنه محصن ضد الملاريا.
-
قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
جنة البونوبو
"لولا يا بونوبو" تقع في منطقة كيموينزا وتعتبر المحمية الطبيعية الوحيدة في العالم التي تحتضن قرود البونوبو اليتيمة بعد أن تشردت بسبب الاتجار غير المشروع، وهي تعتبر بمثابة جنة لهذه القرود. أسسها الناشط البيئي البلجيكي كلودي أندريه، بهدف توفير الرعاية للقرود قبل إرجاعها إلى الحياة البرية من جديد.
-
قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
الحاجة إلى الطمأنينة والحنان
الرعاية النفسية لا تقل أهمية عن الرعاية الصحية. أحيانا، يتعرض صغار البونوبو لصدمات نفسية بسبب فقدان أمهاتهم، يمكن أن تودي بحياتهم. ولتجنب هذا، تعمل نساء على رعاية رضع البونوبو بهدف توفير الحنان والطمأنينة لها. ويحتاج طفل البونوبو لهذه الرعاية الخاصة حتى يبلغ سن الرابعة.
-
قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
أرض البونوبو
تبلغ مساحة المحمية الطبيعية في مقاطعة إكواتور في جمهورية كونغو الديمقراطية 20 ألف هكتار كم من الغابات. و المعروفة محليا باسم "إيكولو يا بونوبو" ، وهو ما يعني "أرض البونوبو". وتسعى الحكومة إلى توسيع هذه المحمية لتصل إلى نحو 100 ألف هكتار، لحماية البونوبو من الانقراض على المدى الطويل.
-
قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
الاستعداد للعودة إلى البرية
يعيش أكثر من 60 قردا على مساحة 75 هكتارا من الغابات الاستوائية حيث توجد محمية لولا يا بونوبو. هنا يتم تربية ورعاية القرود المريضة قبل إعادتها إلى حياتها الطبيعية والحرية في البرية. وأعادت لولا يا بونوبو مجموعتين من أيتام البونوبو بعد رعابتها وتأهيلها إلى البرية منذ عام 2009.
-
قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
التحول من عدو إلى صديق
أكثر من 30 ألف شخص يزورون المحمية كل عام. معظم الزوار من أطفال المدارس الكونغولية، فهم صناع القرار في المستقبل. فإذا كان هناك أحد سينقذ البونوبو، ربما سيكون منهم! إعداد: شيليا فروليش/ ح.ش