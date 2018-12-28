 هل رفض مورينيو عرض بنيفكا أم وضع شروطا؟ | عالم الرياضة | DW | 07.01.2019

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عالم الرياضة

هل رفض مورينيو عرض بنيفكا أم وضع شروطا؟

صحيفة برتغالية تكشف عن رفض جوزيه مورينيو المقال حديثا من مانشستر يونايتد، لعرض تقدم به نادي بنيفيكا للمدرب، والسبب أن مورينيو المعروف بلسانه السليط يرفض التعامل مع قرارات جاهزة.

Jose Mourinho Manager Manchester United (picture-alliance/dpa/M.Rickett)

يبدو أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المقال، حصل على عرض لتدريب فريق بنيفيكا البرتغالي وفق ما كشفت عنه صحيفة "آبولا" البرتغالية، لكنه رفض العرض.

والسبب لا يعود إلى أن الراتب المقدم من قبل بنفيكا أقل بكثير مما كان يحصل عليه مورينيو في الدوري الانجليزي الممتاز، وإنما إلى الشروط التي وضعها النادي البرتغالي بخصوص صفقاته مع اللاعبين، إذ أن مورينيو يرفض أن يوضع أمام قرارات جاهزة كما كان الحال مع  "الشياطين الحمر"، وكأنه يشترط على النادي أنه تكون له الكلمة الفصل وإلا لن يتولى المهمة.

مختارات

بدأت تتكشف بعض التفاصيل الأخيرة لمعركة كسر العظم بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والنجم بول بوغبا. المدرب المُقال حديثاً من تدريب "الشياطين الحمر" كان في وضع بائس للغاية وحاول حتى الرمق الأخير إصلاح ما يمكن إصلاحه. (19.12.2018)

لا زال جوزيه مورينيو حاضرا في ذاكرة "الشياطين الحمر" رغم أن إقالته مرّ عليها بعضا من الوقت. وعند كل يوم جديد يطل لاعبون قدامى أو جدد للتعليق على حقبة مورينيو في يونايتد، والدور الآن على وين روني. (25.12.2018)

وفي بنيفكا يتولى برونو لاغه مهمة قيادة الطاقم الفني. ومن المحتمل جدا أن يواصل هذه المهمة إلى غاية الصيف القادم، ليتولى بعد ذلك مورينيو قيادة سفينة بينيفكا، إذا ما تراجع مورينيو عن قراره أو حصل على ما يريد.

يذكر أن مورينيو درب فريق بينيفيكا في سبتمبر/ أيلول 2000، بعد أن كان مساعد المدرب في ذات الفريق. وجاء ذلك بعد إقالة الألماني يوب هانيكس في المرحلة الرابعة من ذلك الموسم.

لكن وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، ترك مورينيو الفريق لأن رئيسه الجديد آنذاك مانويل فيلارينو رفض العمل مع مورينيو الذي اضطر للرحيل. وبعد موسم قضاه مورينيو المعروف بلسانه السليط مع فريق دي لاييرا، توجه عام 2002 إلى فريق بورتو الذي فاز معه بالعديد من الألقاب وكانت بوابته لكتابة اسمه بأحرف بارزة في عالم التدريب، عبر الكثير من الألقاب من أبرزها لقب أبطال أوروبا 2004.

و.ب/ ع.ج

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