كليك

هل رسومات الروبوت تعتبر فنا إبداعيا؟

يعتبر البعض أن الرسم بالخوارزميات بدعة تسويقية من أجل ربح الكثير من المال وأن الإبداع لا يصل إليه سوى البشر. لكن خبيرا في الذكاء الاصطناعي يقول إن برمجة الآلات هي الفن الحقيقي.