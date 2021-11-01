هل رسومات الروبوت تعتبر فنا إبداعيا؟

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يعتبر البعض أن الرسم بالخوارزميات بدعة تسويقية من أجل ربح الكثير من المال وأن الإبداع لا يصل إليه سوى البشر. لكن خبيرا في الذكاء الاصطناعي يقول إن برمجة الآلات هي الفن الحقيقي.
السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عمل لم يكتمل، ولطالما تمنى عشاق الموسيقى اكتماله. والآن تمكن فريق من العلماء بمساعدة برامج كمبيوتر من استكمال السمفونية، التي ستعزف لأول مرة ضمن مهرجان بيتهوفن العالمي. فكيف أنجزوا هذا العمل؟
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