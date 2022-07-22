هل خرق شولتس ووزير اقتصاده إلزامية ارتداء الكمامة بالطائرة؟

في ردها على الضجة التي سببتها صور للمستشار الألماني ووزير الاقتصاد هابيك وصحفيين وهم بدون كمامة في الطائرة التي تقلهم إلى كندا، قالت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء (23 أغسطس/ آب 2022) بأن عدم ارتداء الكمامة لا يتعارض مع قواعد السفر على متن الطائرات التابعة لسلاح الجو الألماني، وأوضح متحدث حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لا يوجد ارتداء إجباري للكمامة في رحلات سلاح الجو الألماني. ويتعين على كل المشاركين في الرحلة تقديم نتيجة سلبية لاختبار بي سي آر قبل بدايتها، وهذا يضمن مستوى حماية مرتفع".

يشار إلى أن الطائرة وهي ايرباص ايه 340 كانت تقل أمس الأحد أكثر من 80 راكبا بينهم 25 إعلاميا خلال الرحلة المتجهة من برلين إلى مونتريال.

وأظهرت صور ومقطع فيديو للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار وصحفيين وهم قريبون بشدة من بعضهم البعض دون ارتداء كمامة،وكان شرط المشاركة في الرحلة تقديم نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر" لم يمر عليها أكثر من 24 ساعة.

من جانبه، كتب الرئيس السابق للحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت على تويتر اليوم أن صحفيين وأعضاء حكومة تجاهلوا "قوانين غير منطقية لكنها سارية".

شركة لوفتهانزا تفاعلت بدورها مع الموضوع وكتبت على تويتر"النتيجة السلبية لاختبار بي سي آر لا تعفي من ارتداء الكمامة".

وفي سياق متصل، قال جيورج باتسدرسكي الرئيس السابق لكتلة حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية برلين:" لماذا يتعين على كل الركاب الجويين الذين يسافرون من وإلى وفي ألمانيا أن يرتدوا كمامة لكن ماري انطوانيت هابيك لا تفعل ذلك؟".

يذكر أنه رغم التخفيف في قيود مكافحة وباء كورونا فإن إلزامية ارتداء الكمامة لا تزال جارية في ألمانيا سواء تعلق الأمر بالرحلات الداخلية أوالخارجية ويشمل ذلك المسافرين وطاقم الطائرة وذلك وفق المادة 28 ب. من قانون الحماية من العدوى. ويستثنى من ذلك الأطفال دون سن السادسة. ولا يسمح بإزالة الكمامة إلا عند الأكل أو الشرب.

هـ.د (د ب أ)