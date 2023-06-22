هل خبأ الروسي أبراموفيتش الملايين في شركات ألمانية ناشئة؟

خمس شركات ألمانية على الأقل، حصلت على أموال من الأوليغارشي الروسي رومان أبراموفيتش، المقرب من بوتين، كما تُظهر مستندات سرية تعود لشركة إدارة الأصول القبرصية "ميريت سيرفوس"، خلال فترة تمتد من 2004 إلى 2022. ووفقا للوثائق المتاحة، فقد كان أبراموفيتش زبونا لشركة "ميريت سيرفوس" حتى نهاية مارس/ آذار 2022. ومنذ منتصف مارس/ آذار من ذلك العام وهو يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتقضي تلك العقوبات أنه يجب تجميد أمواله المستثمرة في أوروبا. وأدرجت شركة إدارة الثروة "ميريت سيرفوس" على قائمة العقوبات البريطانية منذ أبريل/ نيسان من هذا العام لأنها تعمل لصالح أبراموفيتش.

هذه الوثائق جزء من تسريب بيانات بحجم كبير، حصلت عليها قناة "س.ف.ر/ SWR" التلفزيونية العمومية الألمانية من منظمة الشفافية الأمريكية "DDOS Secrets" وتقوم بتقييمها منذ شهور. تحتوي المواد على قائمة تضم أكثر من 2500 زبون، بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني، ووثائق رسمية، وصور لجوازات السفر ووثائق مصرفية.

كما تشير سجلات من السجل التجاري الألماني إلى أنه من المحتمل أن رئيس نادي تشيلسي السابق أبراموفيتش لا يزال يمتلك أسهما في ثلاث شركات برمجة ألمانية على الأقل، رغم وجوده على قائمة العقوبات.

ومن هذه الشركات الألمانية هناك شركة "أوتو1" مثلا، والتي تبلغ قيمتها المليارات، وهي أكبر منصة إلكترونية لبيع السيارات.

هذا ويطالب سياسيون ألمان بضرورة سد الثغرات القانونية، من أجل التمكن من معاقبة مثل هذه الحالات.

ف.ي/ ع.ج