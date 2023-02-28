 هل تُقنع شركات التبغ المدخنين بالتحوّل إلى "بدائل أقل ضرراً"؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.02.2023

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صحة

هل تُقنع شركات التبغ المدخنين بالتحوّل إلى "بدائل أقل ضرراً"؟

التبغ له آثار خطيرة على الصحة. أمر معروف تماما، لكن ماذا عن "البدائل الأقل ضرراً" الخالية من الدخان؟ وهل ينجح التحول نحو السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن؟

السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية وإن كانت أقلّ ضررا من السجائر العادية فضررها مؤكد

أدى الاعتراف بآثار دخان التبغ المدمرة للصحة إلى تقليل القبول الاجتماعي للتدخين، وإلى فرض قيود واسعة النطاق على التدخين في الأماكن العامة، وحظر إعلانات الدعاية للتبغ، وإلى تنظيم حملات مناهضة للتدخين، وفرض ضرائب أعلى على السجائر.

مختارات

ينطلق الترويج للسجائر الإلكترونية من فكرة كونها البديل الأفضل من السجائر التقليدية. ولتصميماتها الأكثر أناقة وما توفره من نكهات متعددة، تلقى السجائر الإلكترونية رواجا كبيرا، إلا أن منظمة الصحة تنبه لمخاطرها. ما هي؟

يرى بعض المدخنين، وخاصة الشباب منهم، في السجائر الإلكترونية أداة للتخلص من تدخين التبغ التقليدي، غير أن باحثين ألمان حذروا من خطر الإدمان على هذا البديل الذي يرتبط بمخاطر صحية لا حصر لها.

السجائر الالكترونية أكثر أماناً وأقل ضرراً من من تدخين السجائر العادية. هذا ما توصلت إليه مؤخراً دراسة بريطانية حديثة. لكن النتائج التي توصل إليها الباحثون تقابلها دراسات أخرى بنتائج مختلفة.

لذلك تحولت شركات تصنيع التبغ إلى بدائل "أقل ضرراً" وخالية من دخان التبغ، مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المُسخّن وأكياس النيكوتين. ويتم حاليا الضغط على شركات تصنيع التبغ من هذه الجبهة أيضا.

ففي ألمانيا، على سبيل المثال، بدأ في الاول من كانون الثاني/يناير حظر إعلانات منتجات التبغ المُسخن في الأماكن العامة، مما أدى إلى إزالة اللوحات الإعلانية وأعمدة الإعلانات الخاصة بمنتجات "أيكوس" التابعة لشركة صناعة السجائر الأمريكية "فيليب موريس إنترناشونال"، ومنتجات "جلو" التابعة لشركة التبغ البريطانية الأمريكية.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يتم حظر إعلانات الدعاية للسجائر الإلكترونية في الأماكن العامة اعتبارا من عام 2024. ومع ذلك، هناك مقاومة حاليا من جانب  شركات تصنيع التبغ.

ويقول ألكسندر نوسباوم، رئيس الشؤون العلمية والطبية في شركة "فيليب موريس إنترناشونال" بألمانيا، إنه نظرا لأن هناك العديد من المدخنين غير القادرين أو غير الراغبين في الإقلاع عن التدخين تماما، فمن الأفضل أن يتحولوا إلى البدائل الخالية من دخان التبغ، مثل منتجات التبغ المُسخن.

لذلك فإنه من الضروري نشر معلومات عامة واسعة النطاق عن هذه المنتجات. ويقول نوسباوم "إن استخدام السجائر الإلكترونية أو منتجات التبغ المسخن له احتمالية ضرر أقل من الاستمرار في التدخين"، مضيفا أنه "مازال لا يوجد وعي بهذا الأمر على نطاق واسع حتى الآن".

ويشار إلى أن شركة "فيليب موريس إنترناشونال" لديها مصلحة اقتصادية كبيرة في المنتجات التي تعتمد على تقنية "تسخين التبغ بدون احتراقه"، والتي تعد إلى جانب السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، جزءا من إجراءات التغيير باهظ الثمن من جانب الشركة.

واستثمرت الشركة ذاتها خلال الأعوام الأخيرة، 9 مليارات دولار على "المنتجات منخفضة المخاطر"، من أجل تأمين خط مربح من المنتجات في المستقبل، بينما تواجه مبيعات السجائر العادية قيودا قانونية أكثر صرامة.

وتهدف الإعلانات المكثفة المنتشرة في الشوارع لمنتجات "أيكوس" الخالية من دخان التبغ، إلى المساعدة في جعلها علامة تجارية واسعة الانتشار في الأسواق.

وتستخدم شركة "فيليب موريس إنترناشونال" في ألمانيا دراسة استقصائية حديثة طلبت من معهد "جي إف كيه" لأبحاث السوق ومقره نورمبرغ، أن يجريها، لدعم حجتها بأن المدخنين يجب أن يتم تثقيفهم بقدر أكبر بشأن "دور احتراق التبغ باعتباره السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالتدخين".

وتوصل الاستطلاع الذي شمل 1000 شخص من مدخني السجائر البالغين في ألمانيا، إلى أن 54% منهم لم يرغبوا في الإقلاع عن التدخين، بينما يرغب 17% منهم في الإقلاع عن التدخين من حيث المبدأ ولكنهم لم يعرفوا متى  سيحاولون ذلك، فيما أراد 11% منهم الإقلاع عن التدخين مهما كلفهم الأمر، دون أن يحددوا وقتا لذلك.

ع.ا ( د ب أ)

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    سجائر مزودة ببطاريات، تنفث بخار الماء مصحوبا بالنيكوتين أو تبغا بطعم القهوة. يستنشقه المدخنون وكأنهم يدخنون سيجارة حقيقية مشتعلة، فهل هي آمنة ؟ تعرف على أسرارها في ملف للصور.

  • Infografik Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    كيف تعمل السيجارة الالكترونية

    السيجارة الالكترونية تتكون من بطارية يمكن أعادة شحنها، ومن حاوية صغيرة يوضع فيها التبغ السائل. وجهاز يسخن التبغ السائل وينفث البخار.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    نكهات حسب الأذواق

    ما يميز السيجارة الالكترونية هو تنوع التبغ والنكهات. ويمكن للمستخدم أن يدخن أيضا تبغا دون نيكوتين، أو تبغا بنيكوتين منخفض، أو تبغا بطعم الفواكه أو بطعم القهوة.

  • E-Zigarre

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    غليون الكرتوني

    توجد نوعيات مختلفة منها، مثل السيجارة التي تستعمل مرة واحدة فقط، أو التي تستعمل لمرات عدة، وهناك أيضا ما يسمى الغليون الالكتروني.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    أضرار أقل ؟

    تدخين السيجارة الحقيقية هو استنشاق دخان التبغ وإيصاله إلى الرئة. أما تدخين السيجارة الالكترونية فهو استنشاق بخار التبغ السائل. لذلك يدعو مناصري السيجارة الالكترونية إلى دعم استعمال هذا النوع المبتكر من السجائر لأن أضراره أقل من السجائر الحقيقية.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    حظر التدخين لا يشمل السيجارة الاليكترونية

    لكن لدى منظمة الصحة العالمية مخاوف من استعمال هذا النوع من السجائر إذ "لم يتم الكشف بشكل كامل حتى الآن عن طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة فيها". في ألمانيا شمل حظر التدخين في الأماكن العامة السيجارة الالكترونية أيضا في بعض الأماكن.

  • Swedish House Mafia HOPE Concert für den Iran 2013

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    محتويات لا تعرف أضرارها

    محتويات التبغ السائل في السيجارة الالكترونية مثيرة للشك. فمادة بروبيلين غليكول السائلة عديمة اللون مثلا تستخدم في نكهات التبغ السائل. هذه المادة تستخدم أيضا في تصنيع الضباب وفي بعض المعطرات ومستحضرات التجميل، ولا تُعرف أضرارها الحقيقية.

  • Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    ترك التدخين هو الأكثر أمانا

    لكن المتفق عليه من قبل العلماء هو أن أضرار السيجارة الالكترونية اقل من السيجارة غير الالكترونية على صحة الإنسان، قد يعود سبب ذلك إلى عدم وجود دراسات طويلة الأمد حول السيجارة الاليكترونية. لذلك ينصح العلماء بترك التدخين بجميع أنواعه لتجنب الأمراض.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


 