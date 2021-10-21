هل تُعمق "الفيفا" أزمة قطر وأشقائها الخليجيين؟

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بعد ترقب طويل، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يلغي فكرة مشاركة 48 منتخباً في مونديال قطر ، ويؤكد فشل المفاوضات بشأن اشراك دول مجاورة في تنظيم الحدث الرياضي. فهل يزيد هذا القرار من حدة الأزمة بين الأشقاء الخليجيين؟
بعد أيام من كشف ساعة "العد التنازلي" للعام الأخير المتبقي على موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، ستبدأ الدوحة من خلال كأس العرب، حلقة جديدة في سلسلة الاستعدادات الخاصة باستضافة هذه النسخة من المونديال.
عام قبل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، الانتقادات الموجهة للإمارة بسبب ملف حقوق الإنسان لم تتوقف ويتوقع أن البطولة لن تمر من دون ارتفاع أصوات منتقدة من المشجعين وحتى اللاعبين. وقطر تؤكد أن البطولة تصب في خدمة الجميع.
وقع أسوأ ما كان عشاق الكرة الأوروبية يتوقعونه، وسقطت البرتغال وإيطاليا في المسار نفسه في مباريات الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، ما يعني أن مونديال قطر لن يشهد تواجد إلا واحداً منهما على الأقل.
اجتماع صاخب شهده الجمع السنوي للجمعية العمومية لنادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، والسبب شركة الخطوط القطرية التي لا يريدها مشجعون راعياً للنادي على خلفية الانتقادات التي تواجهها الدوحة في ما يتعلق بالسجل الحقوقي.
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