 هل تُعمق ″الفيفا″ أزمة قطر وأشقائها الخليجيين؟ | مسائية DW | DW | 28.11.2021

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مسائية DW

هل تُعمق "الفيفا" أزمة قطر وأشقائها الخليجيين؟

بعد ترقب طويل، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يلغي فكرة مشاركة 48 منتخباً في مونديال قطر ، ويؤكد فشل المفاوضات بشأن اشراك دول مجاورة في تنظيم الحدث الرياضي. فهل يزيد هذا القرار من حدة الأزمة بين الأشقاء الخليجيين؟

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