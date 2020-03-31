 هل تورطت شركة فرنسية في قضايا تعذيب في ظل حكم نظام القذافي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.07.2020

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سياسة واقتصاد

هل تورطت شركة فرنسية في قضايا تعذيب في ظل حكم نظام القذافي؟

لا تقدم يذكر في تحقيقات حول بيع شركة "أميسيس" الفرنسية معدات تنصت لنظام القذافي؟ والسؤال هو هل تورطت "أميسيس" في قضايا تعذيب معارضين للقذافي؟ ليس هذا فحسب، بل هناك شكوك في بيع هذه المعدات لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الديكتاتور الليبي معمر القذافي حكم ليبيا لأكثر من أربعة عقود (صورة من عام 2009)

الاتهامات الموجهة للشركة الفرنسية تتمثل في بيعها تقنيات لنظام العقيد القذافي للتجسس على مكالمات المعارضين عبر الانترنت خصوصا فيسبوك وسكايب.

هل تورطت شركة "أميسيس" الفرنسية في قضايا تعذيب بليبيا في ظل حكم نظام القذافي عبر بيعه أجهزة تجسس إلكتروني؟ لا يزال تحقيق فتح في باريس حول هذه القضية قبل ثمانية أعوام، يراوح مكانه، ما يثير غضب المدعين المدنيين.

يقول السنوسي فنعاص، وهو معارض قضى 89 يوما في زنزانة بليبيا نهاية 2009 بداية 2010، "اعتقدت أن الاجراءات القضائية أسرع في فرنسا".

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وفي شهادته نهاية 2015 أمام قاضي التحقيق التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، روى الرجل البالغ من العمر 41 عاما وكان على تواصل مع نشطاء ليبيين آخرين عبر فيسبوك وسكايب، أنه ضُرب خلال فترة احتجازه بأسلاك كهربائية وهراوات.

وروى سابقا خمس ضحايا آخرين على الأقل، عذبوا بداية 2011، للقاضي عام 2013 أنهم خضعوا للاستجواب حول محادثات لهم، خاصة عبر فيسبوك، رصدتها أجهزة المخابرات الليبية.

وفي هذا الصدد، تحيط شبهات ببرنامج "إيغل" الذي طورته شركة "أميسيس" الفرنسية خصيصا للدولة الليبية. وصُنفت الشركة في أيار/ مايو 2017 كشاهد متعاون، وهو تصنيف وسيط بين الشاهد البسيط والمشتبه فيه. لكن منذ ذلك الحين ظلت التحقيقات تراوح مكانها.

ومن جهته، يقول المحامي باتريك بودوان الذي يدافع عن عدة مدعين مدنيين في هذا الملف إن "ما يحصل يعتبر قانونيا تأخيرا غير مبرر". ويؤكد بودوان، الرئيس السابق للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن ذلك يجري رغم أنه "لدينا الدليل على أن معدات التجسس التي سلمت دراية إلى القذافي استعملت لسجن معارضين وتعذيبهم"، ويستغرب عدم إجراء توقيفات وتحقيقات.

وبدأت القضية عام 2011، عندما كشف صحافيون من "وول ستريت جورنال" أن "أميسيس" التي اشترتها شركة "بول" في كانون الثاني/ يناير 2010، جهّزت مركزا للتجسس على الإنترنت في طرابلس يحوي نظاما لتحليل النشاط السيبراني يسمح بالاطلاع على الرسائل المتبادلة عبر الشبكة.

وأقرّت "أميسيس" حينها بتوفير "معدات تحليل" لنظام القذافي تغطي "شبكة الإنترنت"، لكنها ذكرت أن العقد وقّع في سياق "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا زمن رئاسة نيكولا ساركوزي.

وعقب حفظ الملف في مرحلة أولى، رفعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شكوى حول التواطؤ في التعذيب، وقرر قاض فتح تحقيق. فهل كان مسؤولو "أميسيس" على علم باستعمال برنامجهم في تلك الأغراض؟

جرى توقيف 11 موظفا في الشركة لاستكمال التحقيقات ثم أفرج عنهم من دون توجيه تهم لهم عام 2016، بينما تم الاستماع إلى المسؤولين الرئيسيين في الشركة والوسيط الفرنسي اللبناني في الصفقة زياد تقي الدين كشهود عاديين.

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ادوارد سنودن عميل الاستخبارات الأميركية يكشف أن خمس شركات إنترنت أميركية مشتركة في برامج التجسس الأميركية

وقال مدير الشركة حتى 2010 فيليب فانييه للمحققين في شباط/ فبراير 2017 إن "الدولة الليبية كانت تعطي الأولية دائما لمكافحة الإرهاب وتأمين البلاد". بالنسبة له، لم يكن مطروحا تعقب المعارضين أو توظيف البرنامج الإلكتروني لأغراض سياسية داخلية.

ومن المعروف أن فانييه هو من تفاوض عام 2006 حول العقد الذي تجاوزت قيمته 15 مليون يورو، خاصة مع المدير السابق للمخابرات الليبية عبد الله السنوسي، وقد حكم على هذا الأخير غيابيا بالسجن المؤبد في فرنسا لدوره في الهجوم الذي أدى إلى اسقاط طائرة دي سي 10 عام 1989 وأودى بحياة 170 شخصا.

وما يثير القلق في القضية هو اختفاء جميع الوثائق التعاقدية. وقد أكد فانييه أنه "بحثنا عنها ولم نجدها".

لكن المدير التجاري للشركة في تلك الفترة ستيفان ساليه اعترض على هذه الرواية، إذ قال إنه "في الواقع، طلب منا فيليب فانييه نهاية 2011 بداية 2012 تدمير كل شيء".

وأعاد فانييه عام 2012 شراء شركة "أميسيس"، بما في ذلك برنامج "إيغل"، وأسس شركة جديدة باسم "نيكسا تكنولوجيز". وفُتح تحقيق حول هذه الشركة الجديدة منذ 2017 حول شكوك بالتواطؤ في التعذيب، لكن في مصر هذه المرة، بسبب بيعها البرنامج إلى النظام المصري لمساعدته على تعقّب معارضيه.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)

  • Ein Belugawal mit einem Kameragurt (picture-alliance/AP Photo/J. R. Wiig)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    هل تدرب روسيا عملاء حيتان؟

    تم اكتشاف هذه الحوت المروض على ما يبدو من قبل الصيادين قبالة ساحل النرويج. سبح الحوت نحو قواربهم وكان يحمل شعار "معدات سانت بطرسبرغ". على شريط ملفوف حوله وموصول بجهاز تصوير. هل كان الحوت مكلفا بمهمة استخباراتية ويتبع البحرية الروسية؟ من الممكن أن يكون هذا الحوت قد نجح في الهرب من الجيش الروسي.

  • Taube mit Kamera (picture-alliance/dpa/Cortesía del Museo Internacional del Espionaje)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    جاسوس الحمام الشهير

    أصبح العمل مع الجواسيس من الحيوانات تقليدًا في أجهزة المخابرات حول العالم . وفي وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى، استخدم الجيش الألماني حمام الزاجل في التصوير وذلك كوسيلة لجمع المعلومات. لا يمكن للكاميرا ذاتية التشغيل أن تقدم سوى 12 صورة، لذلك كان على الحمام أن يطير فوق المنطقة الصحيحة تمامًا. وهو ما كان أمرا صعبا للغاية.

  • Delfin springt durchs Wasser (Robert Pitman)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    الدولفين العميل

    هناك العديد من الشائعات حول جواسيس الحيوانات في إسرائيل. على سبيل المثال، في عام 2015، زعمت حركة حماس أنها اصطادت دولفينًا قبالة سواحل قطاع غزة، مزودً بكاميرات و"معدات تجسس". من المعروف أيضا أن البحرية الأمريكية تستخدم الدلافين لأغراض مختلفة كجزء من عملياتها البحرية.

  • Eichhörnchen im Sprung (picture-alliance/Wildlife/R.Usher)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    جاسوس سريع

    حيوان صغير آخر يستخدم ضمن استراتيجية المخابرات الإسرائيلية: وهو السنجاب. في عام 2007، قضت إيران على ما زعمت أنها شبكة تجسس لـ"سناجب صهيونية". وقامت قوات حرس الحدود الإيرانية بضبط 14 حيوان قارض مزودة بأجهزة تتبع GPS على الحدود، بيد أنه لا يمكن تأكيد صحة ارتباطها الفعلي بإسرائيل.

  • Eine Katze starrt in die Kamera (DW/K. Zeineddine)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    مشروع القطة كيتي

    حتى القطط تستطيع أن تتجسس على معسكرات العدو. في الستينيات، أطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية برنامجا يدعى "أكوستيك كيتي" "Accoustic Kitty" حيث زرعت بعض الميكروفونات الدقيقة في جسم قطة. الخطة: يجب أن تتسلل القطط إلى مبنى السفارة السوفيتية وتسجيل المعلومات هناك. فشل المشروع بشكل كبير: حتى أن قطة الاختبار تعرضت لحادث مميت من قبل سيارة أجرة في الشارع.

  • Blauhai (Prionace glauca) schwimmt im blauen Wasser (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    أسماك القرش

    يتعين على العلماء في وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع، التي تجري أبحاثًا ضمن القوات الأمريكية، تطوير أجهزة تغرس في الدماغ تمكن من التحكم عن بعد بأسماك القرش لاستخدامه لأغراض البحث، بالطبع امكانية الاستخدام العسكري تبقى مطروحة.

  • Honigbiene auf einer Blüte (Imago/C. Ohde)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    النحل - الأنف الجديد؟

    يمكن أن يصبح النحل أهم عملاء الاستخبارات القادمين إذ يمكن تدريبهم على اكتشاف الروائح غير الطبيعية مثل المتفجرات. ومن ضمن الأهداف الموكلة للنحل التعرف على روائح المواد الخام في الطبيعة ونقل هذه المعلومات والنتائج. بيد أن الخبراء يشككون في جدوى هذا المشروع. فهناك العديد من الروائح في البرية التي من شأنها أن تصرف الحشرات عن الهدف الرئيسي. (اعداد: كارلا بلايكر/ علاء جمعة).

    الكاتب: علاء جمعة


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