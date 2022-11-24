هل توجد مخاطر لتطبيقات اللياقة البدنية؟

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ممارسة المرء للرياضة بمفرده ومتى شاء، صار أمرا ممكنا عن طريق تطبيقات اللياقة البدنية التي باتت مفيدة في هذا السياق. ولكن هل من الجيد القيام بذلك دون فحص طبي وإشراف المدرب؟
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
صالات الرياضة والتمارين القاسية وحدها لا تكفي للحصول على عضلات مشدودة والتمتع بصحة بدنية ولياقة عالية. يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات إلى جانب الرياضة. ما هي الأطعمة الغذائية المثالية لذلك؟
أعلن نادي شالكه متذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) فسخ تعاقده مع مدربه السويسري كريستيان غروس ويوخين شنايدر المدير الرياضي بسبب تراجع النتائج والاضطرابات داخل الفريق.
قد يتذمر البعض بعد أن يبرد طعامه وقد يلجئون إلى تسخينه. لكن خبراء التغذية ينصحون بترك الأطعمة الساخنة ذات السعرات الحرارية العالية، حتى تبرد قليلاً. هذه الحيلة وغيرها تساعد على التقليل من السعرات الحرارية و إنقاص الوزن.
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