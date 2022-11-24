 هل توجد مخاطر لتطبيقات اللياقة البدنية؟ | صحتك بين يديك | DW | 24.11.2022

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صحتك بين يديك

هل توجد مخاطر لتطبيقات اللياقة البدنية؟

ممارسة المرء للرياضة بمفرده ومتى شاء، صار أمرا ممكنا عن طريق تطبيقات اللياقة البدنية التي باتت مفيدة في هذا السياق. ولكن هل من الجيد القيام بذلك دون فحص طبي وإشراف المدرب؟

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