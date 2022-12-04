 هل تهاجر أسماك القرش؟ | المستقبل الآن | DW | 04.12.2022

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المستقبل الآن

هل تهاجر أسماك القرش؟

ضمن فقرتنا "سؤال المشاهدين" سنجيب على سؤال أحد مشاهدينا في المكسيك عن سلوك أسماك القرش، وما إذا كانت هذه الحيوانات تهاجر.

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