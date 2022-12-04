المستقبل الآن

هل تهاجر أسماك القرش؟

ضمن فقرتنا "سؤال المشاهدين" سنجيب على سؤال أحد مشاهدينا في المكسيك عن سلوك أسماك القرش، وما إذا كانت هذه الحيوانات تهاجر.