هل تهاجر أسماك القرش؟

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ضمن فقرتنا "سؤال المشاهدين" سنجيب على سؤال أحد مشاهدينا في المكسيك عن سلوك أسماك القرش، وما إذا كانت هذه الحيوانات تهاجر.
توصلت دراسة حديثة إلى أنه يتم اصطياد أنواع مهددة بالانقراض، ومنها أسماك قرش، في المناطق المحمية بالبحر المتوسط بشكل أكبر مقارنة بالمناطق غير المحمية! فما الأسباب؟ وكيف يمكن معالجة المشكلة؟
تُعرف طرابلس بأنها "مدينة المليارديرات"، فمنها ينحدر أغنى السياسيين في لبنان وفي طليعتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بيد أنّ لهذه المدينة وجها آخر، فقد أصبحت مؤخراً منطلقاً لرحلات بحرية محفوفة بالمخاطر للهروب من الفقر.
"القائمة الحمراء" للأنواع المهددة بالانقراض، والتي يضعها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تطول أكثر بسبب التغير المناخي وتدخل الإنسان. التحديث الأخير للقائمة يظهر أن سحالي "تنين كومودو" أيضاً أصبحت مهددة بالانقراض.
جمعت مبادرة أطلقها مواطنون من الإتحاد الأوروبي مليون توقيع ضد تجارة زعانف أسماك القرش. هذه العملية تهدد حياة هذه الكائنات الحية التي تساهم في الحفاظ على توازن النظام البيئي للمحيطات. فهل تنجح في وضع حد لهذه التجارة؟
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